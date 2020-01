Exabogado de Timerman: "Bullrich mandó a la Gendarmería para que diga que fue homicidio"

por Julian D'Imperio

Alejandro Rúa, abogado del canciller fallecido Héctor Timerman y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denuncia que el fiscal fallecido Alberto Nisman hizo al kirchnerismo por presunto encubrimiento luego del Memorándum de Entendimiento con Irán, aseguró que la exministra Patricia Bullrich "mandó" a la Gendarmería Nacional "para que digan" que la muerte de Nisman fue asesinado y que "no fue un suicidio".

Un día después del estreno del documental de Netflix en el que participó y que sintetiza uno de los casos más polémicos de los últimos años en la Argentina, el abogado dijo esto en una entrevista que concedió a PERFIL y en la que habló sobre el trabajo del director británico Justin Webster en las seis horas que dura la serie, recordó la investigación de Nisman respecto del atentado a la AMIA, el rol del espía y amigo del fiscal, Antonio Horacio Stiuso, y las principales interrogantes del caso.

— ¿Qué le pareció el documental?

— Muy interesante, tiene una estrategia de mostrar las distintas opiniones de los involucrados en la causa sin llevar a una conclusión deliberada sino que exponiendo las partes. Deja expuesta todas las posiciones del caso. La muerte, la denuncia de Nisman y el caso que investigaba. Tiene expresiones de funcionarios interesantes, sobre todo funcionarios estadounidenses que me pareció muy fuerte ver al jefe de la CIA diciendo que la investigación del atentado a la AMIA no se pudo haber hecho peor, que no había interés en esclarecer. Y otro del FBI que analizó el caso habiendo estado en 1997 encomendado por Clinton para seguirlo, diciendo que era increíble que la investigación llevaba a una conclusión que ya estaba establecida desde antes. Esas expresiones de autoridades de EE.UU. no las conocía.

— ¿Qué o quiénes fueron los que hicieron que hubiera impunidad con el caso que investigaba Nisman, el atentado a la AMIA?

— El atentado de la AMIA fue un episodio respecto del cual al día siguiente del atentado -y esto esta acreditado por el relevamiento de archivos secretos- se mostraron documentos en donde los gobiernos de Israel y Argentina coordinaron que debía acusarse a Irán y al Hezbollah, y ese resultado no se ha modificado hasta hoy. Es de lo que habla este funcionario del FBI. Se genera un encubrimiento. El estado ya reconoció en 2004 ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos que omitió el deber de la investigación, y que para eso participaron todos los poderes del estado. Como dice Moreno Ocampo en el documental, una mentira es necesaria y luego una segunda para tapar, y se vuelven en encubrimientos.

— ¿Y por qué cree que se intentó encubrir el atentado?

-Se desclasificó un cable de la Cancillería que daba cuenta que en el avión de rescate de Israel venía un alto funcionario israelí para reunirse con Menem, para coordinar una versión unificada del atentado para presentar en la opinión pública. El cable autorizaba que el funcionario israelí dijera eso en el programa de Neustadt. Fue, lo dijo y ahí se definió que fue Irán y el Hezbollah.

Nosotros procuramos que se citara a este funcionario israelí, que remitiera los documentos de Israel de toda esa gestión, pero no se consiguió que se pidiera esa documentación porque Nisman no lo hizo, y ahora esa persona ya falleció. Desde el lado argentino hubo encubrimiento. Hay un ex juez, ex fiscal y ex jefe de la SIDE condenados por eso.

— Se habló mucho del cambio discursivo de Alberto Fernández con respecto a lo que le pasó a Nisman. ¿Qué piensa de lo que dijo y la reacción de los fiscales que criticaron las declaraciones acusándolo de interferir en el Poder Judicial?

— La explicación de Alberto Fernández muestra su posición. Yo la vi y antes parecía explicar que una cosa eran las dudas sobre el suicidio habiendo conocido a Nisman. Y otra es que después de varios años no advierte que haya pruebas contrarias y que la pericia de Gendarmeria tiene severos cuestionamientos que los conoce como profesor de derecho penal.

En cuanto al comunicado de los fiscales es previsible, esa asociación agrupa a magistrados interesados en un posicionamiento contrario. Lo han expuesto con distintas integraciones. Ellos sostienen una posición contraria. Cada uno dice sus posiciones, la diferencia es que ellos se escudan en una intromisión en el Poder Judicial, se enmascaran en republicanismo, pero en realidad es que no les gustó lo que dijo: si decía algo que si les gustaba, no les parecería una intromisión. Además se lo preguntaron, el periodismo se lo hizo, y el contestó lo que le pareció, no es una intromisión. Muchas veces las posiciones son cerradas y no permiten el debate.

— ¿Qué pasó con los peritajes que dieron distintas conclusiones? La pericia de Gendarmería dos años después cambió el rumbo de la causa.

— La pericia de Gendarmería ha tenido muchos cuestionamientos. Parece direccionada al igual que la investigación del atentado, como decía el funcionario del FBI: se pone un resultado antes. Había sido anunciada la pericia antes en los diarios, seis meses antes. Eso lo vimos todos. Y la Gendarmería es una fuerza que respondía a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien militó la hipótesis del homicidio interesadamente. Bullrich mandó a esa fuerza para que digan que no fue un suicidio.

— ¿Cuál fue el rol de Stiuso en el caso? ¿Cree que él sabe la verdad del caso?

— No sé si esta vinculado a la muerte de Nisman. Stiuso no sé si sabrá lo que le pasó, pero más información que yo tiene seguro. Sé que él también denunciaba correr los mismos peligros que Nisman en aquel entonces. Stiuso decia que lo querian matar.

— ¿Y lo que declaró en la causa?

— No aportó nada, habló 13 horas pero no aportó nada. Son cosas que no se pueden probar.

— ¿Qué piensa de la denuncia de Nisman a Cristina?

— Esa denuncia es mentira, quedó expuesto incluso cuando Nisman estaba vivo. Timerman mostró los documentos oficiales de Interpol que Nisman conocía y había ocultado en su denuncia, que mostraban que las circulares rojas no se ponían en riesgo. Esto lo ratificó el propio secretario general de la Interpol Ronald Noble, que dijo que el memorandum de entendimiento con Irán era un avance para Interpol para alcanzar un esclarecimiento. Nisman escuchó a Timerman y la desmentida de Noble, al que Nisman lo destacaba casi como un héroe que había impedido los supuestos intentos de Timerman de anular las circulares rojas. Y Noble lo desmintió, dijo que era falso. Dijo que Timerman le pidió que se garantizara mantener las circulares. Lo que ha seguido después es una persecuion mentirosa, una operación.

— ¿Al margen de lo que decía, fue un error el Memorándum?

— Yo creo que no, ahora Cristina y Timerman hicieron públicamente un replanteo de la situación. Cristina en su libro Sinceramente y Timerman en declaraciones sobre que no midieron las consecuencias negativas que iba a tener. Argentina tenía un conflicto con Irán en el seno de Interpol. Argentina, tanto nisman como el juez de la causa, piden la captura de unas personas para interrogarlas. Irán contrapone las exigencias de su ley porque no puede extraditar a sus ciudadanos. Entonces ese conflicto está desde hace 20 años. Era un conflicto a resolver entre Argentina e Irán, no fue tolerado que eso se resuelva con soberanía sin pedir opiniones ni intervención a otros estados que se metieron con otros intereses. No les perdonaron esa osadía de comportarse como un estado soberano".

— ¿Qué le pasó a Nisman? ¿Homicidio o suicidio? ¿Por qué?

— No hay fundamentos, son opiniones, yo a Nisman lo conocí desde 1994, antes del atentado a la AMIA, eramos compañeros de trabajo. Fue un episodio desgraciado, las principales hipótesis son las que explicó la fiscal Fein pero él fue una víctima en cualquiera de los casos.

— ¿Cómo imagina que terminará la causa?

— Como todo esto, terminará con impunidad. El estado no estuvo decidido a investigarlo. Quizás ahora aunque quisieran ya ni pueden hacerlo.

— ¿Qué le parece la propuesta de Rafecas como Procurador?

— Lo conozco de hace mucho tiempo, es el funcionario que eligió el presidente, deberá ser considerado por el Senado. Y por lo pronto hay que tener un procurador no podemos tener esa función vacante. Rafecas ha mostrado como juez su independencia.

J.D. / M.C. / D.S.