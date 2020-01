Pablo Duggan apuntó contra Laura Alonso por sus dichos en la serie de Nisman: "Es una difamadora pública"

El estreno en Netflix de la serie Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía ya comenzó a generar polémica. El documental se estrenó este miércoles 1 de enero de 2020 y abarca la muerte del extitular de la UFI-AMIA Alberto Nisman, con reportajes inéditos a Antonio Horacio Stiuso, Viviana Fein, Diego Lagomarsino, Oscar Parrilli, Héctor Timerman, y Alberto Fernández, entre otros. El trabajo audiovisual realizado por el periodista inglés Justin Webster fue analizado por dirigentes, políticos, abogados y periodistas en las redes sociales, y reabrió el debate sobre lo que sucedió el 18 de enero de 2015 en el departamento de Puerto Madero donde el investigador fue hallado sin vida.

Consultado por PERFIL, el periodista Pablo Duggan, autor del libro ¿Quién mató a Nisman?, opinó que "el documental es muy bueno" porque "tiene entrevistas valiosas y material de archivo". Sin embargo, cuestionó algunos puntos: "Es un poco confuso. Tiene un final abierto a propósito. El mismo director afirma que no quería decirle a los argentinos lo que había pasado, sino que era mejor que se dieran cuenta solos. Yo creo que a cinco años de la muerte de Nisman no es verdad que no sepamos qué pasó. Todos los que conocemos el expediente sabemos que Nisman se suicidó", recalcó.

En este sentido, el conductor de C5N y Radio 10 afirmó que "lo que dice el director es que el problema es que la Justicia es parte del encubrimiento del caso". "Acá, si esperamos que el fiscal Taiano y el juez Ercolini digan la verdad, no va a ocurrir. Así como Patricia Bullrich y Laura Alonso van a seguir intentando engañara la gente", lamentó. Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción, fue entrevistada durante el rodaje de la serie y además estuvo entre las primeras en opinar sobre la serie, al insistir con la teoría del homicidio.

Qué dijo Stiuso sobre Nisman, Cristina y Beliz en el documental de Netflix

"Los argentinos no somos idiotas. Más allá de eso, está muy bien que vaya quedando claro quién milita la mentira y quiénes no", escribió en su cuenta de Twitter. "Todos los periodistas que ya sabían del estreno de este documental: ¿De verdad creyeron que la actual Ministra de Seguridad salió a cuestionar la pericia de Gendarmería 'de casualidad'?", agregó en referencia Sabina Frederic, quien días atrás expresó que el peritaje de Gendarmería que determinaba que la muerte de Nisman había sido un asesinato iba a ser revisado.

"Laura Alonso es un personaje siniestro, es una mentirosa y una difamadora pública. Es una de las grandes sostenedoras de la mentira junto a Patricia Bullrich y el mismo Macri, a quien (esto) le permitió ganar las elecciones. Cuando muere Nisman, Macri estaba tercero (en las encuestas), después de Daniel Scioli y Sergio Massa. Con la muerte de Nisman, Macri se pone segundo", opinó Duggan en diálogo con PERFIL sobre la exdiputada, quien fue una de las últimas personas en hablar con el ex titular de la UFI-AMIA en los días previos a su muerte. "Laura Alonso tendrá que explicar porqué todo lo que decía estaba alineado con los fondos buitres, el gobierno de Israel y la derecha norteamericana", recalcó.

Los argentinos no somos idiotas. Más allá de eso, está muy bien que vaya quedando claro quién milita la mentira y quiénes no pic.twitter.com/NSDjqWe0rO — Laura Alonso 🌊 (@lauritalonso) January 1, 2020

Con respecto a la entrevista inédita que da en la serie Jaime Stiuso, el abogado y periodista dijo que el exagente de la SIDE "nunca aportó ni un dato del homicidio" y que "la opinión de Stiuso es solo una opinión de él" que "no tiene ningún dato o información". Por eso, "queda muy mal parado con el caso de Allan Bogado, a quien Nisman lo hace figurar en su denuncia como un agente de la SIDE camporista que negoció el acuerdo con Irán".

"Stiuso no sabe qué contestar y ante la pregunta de porqué no lo atendió a Nisman (en los días previos a su muerte), dice que no quería 'quedar pegado'. Creo que Stiuso queda muy mal parado, aunque pienso que él no tiene que ver con la denuncia (del presunto pacto con Irán) y no la fogoneó. Ahí Nisman se corta solo, lo llama desesperadamente y a Stiuso lo complica eso. Lo acababan de echar y creo que estaba acordando una salida medianamente negociada con el kirchnerismo. Eso se lo arruina Nisman porque Cristina Kirchner pensó que la denuncia venía del lado de Stiuso como contestación por haber sido echado", completó Duggan.

Muerte de Alberto Nisman: cómo cambió el discurso de Cristina Kirchner desde 2015 hasta hoy

Con respecto a las posturas que la expresidenta Cristina Kirchner dio a través del tiempo, el periodista expresó: "Nada de lo que dijera Cristina en las dos primeras semanas es para tener en cuenta porque me imagino que era la más shockeada con la muerte. La persona que acababa de acusar de un delito gravísimo a la Presidenta apareció muerta. Es obvio que si había alguien que se perjudicaba con la muerte de Nisman era Cristina. Por eso, aquellos que dicen que lo mandó a matar Cristina, hay que ser idiotas, si fue la principal perjudicada. En la Argentina cualquiera dice cualquier boludez".

Uno de los temas que mayor interés generaron en la serie fue la entrevista realizada por Alberto Fernández. Según se supo, el reportaje fue hecho en 2017, antes de ser candidato a presidente. "Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado", expresó el ahora jefe de Estado en el documental. Sin embargo, el mandatario aseguró esta semana al diario Clarín que los peritajes de la Gendarmería, que llevaron a la Justicia a determinar que fue un homicidio, "carecen de todo rigor científico", y agregó: "Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato" el de Nisman. Sobre esto, Duggan opinó: "Cambió de opinión. Yo mismo he cambiado de opinión. Me parece que es normal. Yo hablé con él. Algunos lo quieren acusar de que cambió de opinión y eso es mentira porque yo lo entrevisté a fines del año pasado y me dijo que el libro mio contaba la verdad, que había sido un suicidio".

AB/FF/FeL