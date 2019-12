Diego Lagomarsino: la pericia de Gendarmería fue un "papelón", un "disparate" y un "horror"

El técnico informático Diego Lagomarsino cree que la pericia de la Gendarmería Nacional sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman fue "un horror", "un disparate" y está "plagada de errores" y dijo que le parece bien que la ministra de Seguridad, Sabina Frderic, promueva una nueva pericia sobre la actuación de la fuerza.

A poco de cumplirse cinco años del fallecimiento de Nisman -encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero días después de denunciar a la entonces presidenta Critina Kirchner- Lagomarsino dijo además que no tiene "ninguna duda" sobre la hipótesis de suicidio. "Me acusan de una muerte que no sabemos como fue. Me quieren vincular a un supuesto plan que nadie sabe explicar. No hay nada de nada. Hoy, ya no tengo ninguna duda de que Nisman se suicidó, de que fue él quien se disparó", dijo.

Entrevistado por A24, Lagomarsino, único procesado por la muerte del fiscal, cree que "la pericia de Gendarmería es un horror". No habría que hacer una revisión sino tirarla a la basura. Entre otras aberraciones, la pericia habla de golpes en el cuerpo que realmente no existieron. Y deliraron cuando inventaron lo de la ketamina haciéndole creer a todo el mundo que Nisman fue drogado. Un disparate", sentenció.

"Puedo garantizar que la pericia está plagada de errores", dijo Lagomarsino, recordando que los peritos "hicieron cualquier cosa con el cálculo de la data de muerte". "Por eso creo que está bueno lo que plantea Frederic que no es ni más ni menos que una revisión interna del informe". "Si están tan seguros de los resultados por qué no podemos contraponer ese informe con los otros. Y de esa manera llegar a una conclusión", agregó.

"¿Por qué no contrastan las pericias y comparan lo que dijo el Cuerpo Médico Forense con la que hizo la Policía Federal con la que hizo la Gendarmería?", se pregunta el técnico. "Ahí se van a dar cuenta que lo que planteamos es real. La pericia de Gendarmería es un papelón", agregó.

Recordó de esta forma que la investigación dijo "pavadas": "Aseguraron que yo era gay, lo cual no tendría nada de malo, y que mantenía una relación con Nisman. Son todos disparates que se dijeron estos años. Buscaron estupideces para ensuciarme. Dijeron que yo era el dealer de Alberto y que le llevaba droga; y hasta llegaron a decir que yo le entregué el arma a un comando asesino", recordó.

D.S.