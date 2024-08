Guillermo Acosta: “El tema de la movilidad jubilatoria es una cuestión importante para nuestras cuentas”

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil), el ministro de Finanzas de la Provincia, Guillermo Acosta, sostuvo que la estimación de envíos desde Nación para el primer trimestre debería ser $ 16.500 millones, aunque “desde enero no tuvimos ninguna transferencia para nuestra Caja de Jubilaciones”.

-¿Qué va a pasar si persiste el veto de Milei a la nueva ley de movilidad jubilatoria y queda esta situación de tironeo entre el Congreso y la Casa Rosada?

-El tema de la movilidad jubilatoria es una cuestión importante para nuestras cuentas. Nosotros estimamos que en este trimestre ya debería ser 16.500 millones de pesos mensuales que están llegando a Córdoba y eso no está ocurriendo. Hay distintas formas de interpretar la fórmula, pero ésta es una versión pesimista. Es decir, desde enero no tenemos ninguna transferencia para nuestra Caja de Jubilaciones.

Bugliotti: “Que la gente no se queje tanto, la verdadera pobreza es la inflación”

-¿Qué va a pasar con los fondos para las cajas jubilatorias no transferidas?

-Frente a esta coyuntura, la provincia ha tomado medidas: los activos en el sector público provincial hacen un esfuerzo mayor para poder sostener su caja y no sólo en este gobierno, sino en el gobierno de Schiaretti hicieron dos planteos judiciales, que están en la Corte Suprema y habrán visto que otras provincias se suman también con estos planteos. Es decir, que sea la justicia quien se expida sobre esta situación. Ahí hay un capítulo que es caja. Después, están todas las transferencias que son no automáticas: esas también desaparecieron. Por provincia la situación es distinta, pero en el caso de Córdoba el 97% de estas transferencias no automáticas desaparecieron. Y ahí tenemos que tener cuidado porque a veces se hace alguna mezcla. Estas no eran transferencias discrecionales, eran no automáticas, es decir hay acuerdos que las sostenían. Bueno, eso tampoco está llegando. Entonces, a esta coyuntura que estamos hablando se le agrega un argumento que exige que las provincias se tengan que poner realmente creativas para mantener sus cuentas sanas.

-La industria cayó el mes pasado, acumulado, un 22%. Las terminales automovilísticas están anunciando suspensiones y cierres de turnos. ¿Cómo está afectando esto a Córdoba?

-El sector automotriz está pasando este mal momento de coyuntura, pero con unas inversiones que vemos muy cercanas. Esto no tiene a veces mucho que ver con la situación de la Argentina. Sabemos que las empresas automotrices están integradas en cadenas globales. Entonces, eso también atenúa a veces un poco la coyuntura. Es decir, estamos mal, pero estamos viendo que hay grandes proyectos que están muy cerca.



-Sólo 20 países del mundo fabrican autos. Australia decidió no fabricar más autos porque el Estado no subvenciona más este tipo de actividades. ¿Cuán importante es mantener esta industria para ustedes?

-Mucho, ya que es una industria importante por su efecto derrame. La industria automotriz exige una calidad tan alta a sus proveedores que eso habilita a estas empresas a que puedan entrar en otras cadenas, por ejemplo de la minería, el litio, el cobre o del petróleo y del gas.