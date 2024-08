Bugliotti: “Que la gente no se queje tanto, la verdadera pobreza es la inflación”

Euclides “Tati” Bugliotti salió a bancar a Javir Milei. “La va bien a Milei, no me parece a mí, le va bien”, respondió ante una consulta realizada en el programa “Poné primera”, que emite Chingonenvivo. “Fíjese los curros que está destapando”, sostuvo el presidente de Grupo Dinosaurio, añadiendo que “se vienen 90 días cruciales” para el país.

Consultado por la situación social que vive Argentina, Bugliotti sostuvo que “pobreza hay, pero la verdadera pobreza es la inflación, que la gente no se queje tanto. Es preferible que se ajusten un poco el cinturón y no la hiperinflación que estaba prevista. La gente no tiene ni idea lo que es vivir con 30% de inflación por mes. Eso beneficia a 5 mil personas en todo el país y somos 45 millones”.

En ese sentido, el empresario precisó que “hay que pasar este año, que llueva para que la cosecha sea buena y que el blanqueo funcione”, al tiempo que puso en duda que la caída en el consumo que marcan tanto las consultoras privadas como el INDEC se encuentra en el orden del 16%. “En nuestro caso, estamos 1% o 2% arriba, aunque a eso hay que restarle la inflación que anda por el 3%. No hay caída del 15%, es mentira”.

En Córdoba temen que Milei no firme los avales para créditos internacionales que gestionó Llaryora

En otro tramo de la entrevista, Bugliotti ponderó a Milei “porque está destapando curros que vienen de hace años”. “Miren lo que hizo Giordano: estuvo 45 minutos (sic) y descubrió un negociado tremendo. Es uno de los millones de curros que hay. No digo miles de curros, son millones”, precisó en torno al escándalo que destapó Osvaldo Giordano desde Anses relacionado a las irregularidades en las pólizas de seguros contratados por el Estado y que hoy investiga la Justicia.

“Yo creo que gracias a este hombre la Argentina tiene perspectiva el día de mañana de salir adelante. Lamentablemente los amigos nuestros (por el kirchnerismo) fracasaron totalmente. Hoy creo que hay un poquito de recesió, no tanto como dicen”, analizó Bugliotti.

Obra pública nacional: foco de recortes, suma tensión por la decisión del gobierno de revisar cientos de proyectos en marcha

“Yo he sido peronista, radical no he sido nunca. He sido amigo del ‘Gordo Mestre’ (Ramón Baustista). He sido siempre peronista. Me enrolé con Néstor Kirchner, sobre todo porque tenía más diálogo. Nunca hice negocios con el gobierno, gracias a Dios, por eso estoy suelto. Hoy, si no fuera miléísta, qué quiere que sea, que me enrole con quién, que me lleve adónde”.

Hacia el final de la entrevista, sostuvo: “Basta de emisión, basta de devaluadores, basta de endeudadores seriales. ¿Cree que emitiendo moneda vamos a salir? No hay que emitir un mango más. No es que sea mileista ni nada por el estilo. Creo que no hay otra alternativa”.