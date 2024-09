El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, indicó a Radio Perfil que desde la entidad rural seguirán "haciendo lo que hacíamos” antes del atentado que sufrió el pasado jueves en la sede de la entidad en Palermo y explicó que “toda construcción política se debe hacer en base al diálogo y los consensos”.

“Lo importante es que todos los involucrados en el hecho estamos fenómeno. Aunque da mucha bronca esa sensación de vulnerabilidad, este fue un acto totalmente cobarde y que trata de imponer vaya a saber qué cosa. Es muy desagradable”, explicó Pino tras la explosión de una bomba de humo que sufrió en las oficinas de la entidad.

En declaraciones al programa “Aire de Campo”, que se emite por Radio Perfil, expresó también que no obstante lo sucedido “vamos a seguir adelante, aunque paramos este fin de semana por una recomendación legal de estar atento a cualquier pedido policial o de la Justicia. También espero recuperar cosas particulares como mi teléfono celular y mi documento”, expresó.

Consignó que durante su gestión “la SRA les abrió las puertas a todos: recuerdo que a mí me costó un gran dolor de cabeza el almuerzo que con directivos de la entidad mantuvimos con Sergio Massa, en su carácter de candidato a presidente de la Nación. Pero estamos para construir, y no para romper”.

Nicolás Pino habló sobre el atentado: "Es un episodio de la Argentina del pasado"

Así quedó el escritorio de la secretaria de Pino luego de la explosión

La explosión de un paquete enviado por correo privado a nombre de Nicolás Franco Pino es investigada por el juez Daniel Rafecas, quien ya en la víspera le tomó declaraciones al titular de la SRA. El hecho ocurrió en las oficinas de Juncal al 4400 de esta ciudad, donde tras una pequeña explosión resultaron afectadas cuatro personas, entre ellas la secretaría del dirigente.

Reanudar la agenda

Aunque se reforzarán las medidas de seguridad, Pino comentó que “espero hacer todo lo que teníamos pensado y seguir con la agenda pendiente a partir de la próxima semana”, cuando la Rural deberá realizar en su predio actividades como el Centenario de la raza Hereford y también la exposición de primavera de la raza Angus.

“Directivos de la Rural deben ir a la Expo Prado en Montevideo, en Uruguay, y tengo pensado ir el próximo fin de semana, el sábado a Jesús María, y el domingo a Gualeguaychú, para participar de la exposición rural. Y durante la semana, estaré en Buenos Aires para participar del Centenario Hereford y rearmar la agenda, por ejemplo, una reunión pendiente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Allí pensamos proponerle al gobierno un esquema de laboratorios con el CONICET”, explicó.

También está pendiente un encuentro, previsto inicialmente para el próximo lunes, con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, a quien se le hizo llegar un informe técnico de la Sociedad Rural con más 200 regulaciones que habría que cambiar, y donde hasta el momento, ya “se eliminaron y corrigieron entre 30 y 40 de esos puntos”.

Detuvieron a un sospechoso del atentado a la Rural: quién es y el antecedente que lo complica

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Las declaraciones de Milei y los reclamos del campo

Respecto a los dichos formulados por el presidente Javier Milei, quien ante industriales expresó que “se le robó al campo para darle a la industria”, Nicolás Pino comentó que el mandatario “usa palabras públicamente de cosas que se dicen a puerta cerrada en charlas privadas. Ese concepto yo lo vengo escuchando desde que soy chico: que en la Argentina, y aunque no hay que generalizar, se viene hablando desde hace mucho de una industria prebendaria y totalmente dependiente del Estado, y de un Estado corrupto, y el presidente lo hizo público”, dijo.

“Yo estaba en la segunda fila y me sorprendió que en el Día de la Industria el presidente de la Nación comente eso y me pareció un acto con una gran sinceridad por parte de él. Me sorprendió gratamente que en la Argentina se pueda estar diciendo las cosas como dice la historia que fueron”, manifestó.

Por otro lado, y atento a los reclamos históricos que viene haciendo el agro argentino, Pino expresó que “sobre el tema de las retenciones, no nos vamos a cansar de seguir reclamando su eliminación. Hay justificativos concretos de por qué tenemos que salir de este nefasto sistema de impuestos a la exportación. Nos preocupa el tema de los precios internacionales, pero allí el productor no tiene injerencia, y sí hay que buscar y ver cómo mejorar los costos de producción, que en la Argentina siguen siendo elevados”.

