La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo presente este viernes en la reunión por la 45º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Mendoza, donde entre otros temas se refirió a los paquetes con explosivos que fueron enviados a la Sociedad Rural, dirigidas a su presidente Nicolás Pino. Allí dejó una inquietante hipótesis y sostuvo que ya está identificado el lugar de donde salió el explosivo.

"Tenemos una hipótesis", sostuvo la funcionaria, que luego agregó: "En este año, hubo acciones muy violentas de sectores anarquistas y extremistas veganos. E inclusive alrededor de La Rural se ven carteles muy agresivos y manchas de sangre".

Además, indicó que "la ciudad de Buenos Aires está en la parte investigativa", mientras que desde su ministerio se encargan "del análisis de la acción, encuadrada en una estrategia antiterrorista que tenemos en el país”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nicolás Pino habló sobre el atentado: "Es un episodio de la Argentina del pasado"

Incluso, se refirió a los implicados en el hecho. "En la investigación concreta hay una serie de líneas que tiene que ver con mirar las cámaras, analizar de dónde salió", remarcó.

También afirmó que está detectado "el lugar de donde salió (el explosivo) y también está detectada la persona, aunque quizás todavía no se pueda conocer la identidad”.

En otro orden, hizo referencia a las actuales políticas aplicadas contra las manifestaciones en las calles, la Ministra de Seguridad afirmó que "Argentina no tiene más piquetes". "El año pasado hubo 8.239 piquetes en el país. Este año van al centro y ven que es una autopista liberada. Con el fin de los piquetes desde el 10 diciembre se produjo un ahorro de 405 millones de dólares por negocios abiertos", agregó.

Cómo quedó la oficina donde explotó el paquete enviado a Nicolás Pino en La Rural

El escritorio de la secretaria de Nicolás Pino luego de la explosión

Atentado contra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Un paquete destinado al presidente de la Sociedad Rural Argentina fue enviado a la sede de la entidad y produjo una explosión al abrirlo, en lo que esa asociación identificó como un intento de "atentado" contra la vida del dirigente este jueves.

Al respecto, Pino afirmó este viernes por la tarde: "Lo que pasó, lo digo como presidente de esta entidad, nunca pensamos ni pensé en que íbamos a vivir un episodio así, de la Argentina del pasado. Fue un atentado, la ministra de Seguridad me hizo caer en la cuenta de esa palabra. No es la Argentina que nos merecemos y no debe volver a ocurrir".

Posteriormente al hecho, la SRA confirmó que el explosivo entregado por correo fue de elaboración "casera" y buscó "atentar" contra la vida de Pino. "Luego de haber recibido información proporcionada por las distintas fuentes de la investigación en curso, podemos inferir que se trató de un explosivo casero que buscó atentar contra Pino", indicó la SRA en un comunicado.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural

Pino y cuatro integrantes del staff de la SRA fueron este jueves "aislados en el Hospital Fernández por protocolos toxicológicos, realizando los exámenes correspondientes para determinar o descartar posibles sustancias tóxicas contenidas en el explosivo".

En tanto, las instalaciones de la sede social de la SRA, ubicada en el barrio porteño de Palermo, "han sido inspeccionadas por la Policía Científica y la Brigada Antiexplosivos". La SRA consignó que en la causa interviene el Juzgado Federal Penal N° 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, que subroga a Daniel Rafecas.

De acuerdo con la información aportada, el explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalan que no estaba destinado a "generar daño", pese a que cuatro personas resultaron heridas.

Gi