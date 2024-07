La presencia y los anuncios de Javier Milei durante su paso por La Rural sin duda entusiasmaron al campo, sobre todo en lo que tiene que ver con las retenciones y en llevar a cabo las medidas que sean necesarias para ayudar al sector. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con Leonardo Alassia, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela.

“No recuerdo que un Presidente de la Nación, en el palco de La Rural, haya dado tantos elogios al sector agropecuario, así que en términos seductores es lo que queríamos escuchar, después que las acciones se lleven a la práctica es otra cosa”, comentó Leonardo Alassia. “Vimos acciones a lo largo de estos 7 u 8 meses que se comprometió el Gobierno en campaña”, agregó.

Los dichos de Javier Milei entusiasman al campo

Posteriormente, Alassia planteó: “Lo que el Presidente viene diciendo muy despacio lo viene cumpliendo, es obvio que nosotros lo necesitamos ahora mismo”. Luego, manifestó que, “lo que escuchamos del Presidente fue lo que realmente queríamos escuchar, ahora tenemos que analizar cuánto se implementó de lo que él estuvo diciendo y cuánto tiempo va a tardar en implementarse todo lo que prometió”.

“Todo lo que son productos lácteos tiene 0% de retención, eso vino vigente desde el último trimestre del gobierno anterior, pero fue una acción pura y exclusivamente de campaña”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Este Gobierno después prorrogó la medida y de ahí en adelante esto ayudó a que el derrame que muchas veces no se cumple se dé hacia la producción”.

La producción láctea se encuentra con valores históricos de venta

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela señaló: “El productor tambero, en términos históricos, es el mejor precio que está cobrando no solamente en pesos, sino a valor dólar, nunca el tambero argentino llegó a cobrar 45 centavos de dólar su leche cruda y hoy lo está cobrando”. A su vez, remarcó que, “esto quiere decir que esas acciones que uno venía pidiendo desde hace años fueron escuchadas”.

“Uno tiene que tener paciencia, la cuenta bancaria y el bolsillo no tienen paciencia, pero el Gobierno lo que viene diciendo lo viene cumpliendo”, expresó Alassia. “Como sector me gustaría que me beneficien, pero no me gusta que me beneficien a mí como sector y después terminar como le pasó al gobierno de Macri”, finalizó.