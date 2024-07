Javier Milei habla en la inauguración de la Exposición Rural en Palermo

En medio de gran expectativa, el presidente Javier Milei encabeza este domingo la apertura oficial de Exposición Rural en Palermo, ocasión en la que se espera si hará anuncios para el sector. En primer lugar el que abrió los discursos fue el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. "No somos magnates que se sientan sobre la soja y no liquidan sus divisas, el productor no es un especulador, debe usar su producción para pagar costos, personal, conservar el suelo, y cuidar su empresa y su familia", señaló el dirigente rural, indicando que el "campo tendrá paciencia para darle al Presidente la la Nación el tiempo necesario y no vamos a hablar desde la protesta".

Milei llegó acompañado de ministros y funcionarios:

El presidente de la Sociedad Rural destacó la presencia del presidente libertario junto a "los productores del campo, los socios de La Rural, los emprendedores, los trabajadores del agro y de la agroindustria y el conjunto diverso y numeroso de visitantes".

Pino señaló que desde el sector están "dedicados al trabajo, la innovación y la producción" y agregó: "Hablamos desde una postura esperanzada pero realista, podríamos centrarnos en la queja y el reclamo, existirían motivos suficientes, en cambio, preferimos apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023".

"Lo hacemos no con declamaciones, sino con esfuerzo y perseverancia. Sabemos que, parafraseando a Juan Bautista Alberdi, el progreso de una nación radica en la educación de su pueblo, en el respeto a la ley y en la promoción del trabajo honesto", añadió y sostuvo que el compromiso del sector "no se limita a un gobierno en particular".

Luego, reconoció que "las autoridades actuales han hecho un serie de movimientos positivos hacia políticas de estado fundamentales" y expresó: "Estamos atentos a ver si esos movimientos positivos continúan y se siguen concretando en otras medidas de gobierno. Por otra parte, el productor agropecuario responderá productivamente a cualquier alivio que reciba en sus costos".

A modo de ejemplo, Pino señaló que los productores sembraron 400 mil hectáreas más de trigo luego de que se produjo una baja en los precios de fertilizantes junto a una leve mejora en los precios internacionales. "Imagínense nuestra respuesta si el Estado se encargase de mejorar las condiciones económicas en que debemos desarrollar nuestra actividad", indicó.

"Los productores del campo no somos magnates egoístas que se sientan sobre la soja o no liquidan sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y depreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimento de la población", reprochó posteriormente.

En este sentido, remarcó: "El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción no para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal, insumos, conservar el suelo, su principal recurso, y, no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia".

"¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Hasta los trabajadores en relación de dependencia deben administrar cuidadosamente el producto de su trabajo, ¿por qué no habría de hacerlo el productor agropecuario?", cuestionó y subrayó: "Que no se llame especulación a lo que es, simplemente, sana y buena administración".

Cuando llegó su turno, el presidente Milei agradeció por haber sido convocado a la inauguración y aseguró que lo llena de orgullo y "de un profundo sentido de la responsabilidad y el deber".

"Todos ustedes son los grandes protagonistas de la economía argentina, son quienes tiran para adelante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada, por eso merecen ser llamados héroes", sostuvo el mandatario.

En este sentido, remarcó que "es un hecho, una verdad inobjetable, que los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices de la historia del campo, y que los días más tristes de la historia argentina fueron también los momentos más duros para la actividad agropecuaria".

