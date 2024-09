El paso a paso del atentado contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Un paquete destinado al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue enviado a la sede de la entidad, en Juncal al 4400, Palermo, y produjo una explosión al abrirse este jueves por la mañana, en lo que esa asociación identificó como un intento de "atentado" contra la vida del dirigente. La SRA confirmó que el explosivo entregado por correo fue de elaboración "casera" y buscó "atentar" contra la vida de Pino. Quedó todo registrado por la cámara de seguridad de la oficina.

Pamela Sousa, la secretaria de Pino, abrió el paquete sentada frente a un escritorio, al lado de un compañero de trabajo y frente a un hombre de pie que justo se había acercado al mostrador, en el primer piso de las oficinas de la Sociedad Rural. Al detonarse la explosión, la mujer saltó hacia atrás, ya que la manga de su sweater rojo había quedado afectado por la llamarada. Los hombres tardaron más en reaccionar, pero se alejaron del explosivo mientras una gran nube de humo blanco cubría la habitación rápidamente.

Fuentes policiales informaron que el paquete que explotó estaba destinado a Pino, mientras que el otro de los correos recibidos era dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, que no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos de la policía de la Ciudad. De acuerdo con la información aportada, el explosivo no tenía metralla, por lo que las autoridades señalan que no estaba destinado a "generar daño", pese a que cuatro personas resultaron heridas.

"Todos están ilesos y la persona que abrió el paquete solo tiene un hematoma en la cara", detallaron las fuentes. Pino y cuatro integrantes del staff de la SRA fueron "aislados en el Hospital Fernández por protocolos toxicológicos, realizando los exámenes correspondientes para determinar o descartar posibles sustancias tóxicas contenidas en el explosivo", explicó la SRA. La oficina quedó cubierta de pólvora, varias computadoras fueron afectadas, al igual que los elementos del escritorio. Las muestras obtenidas fueron enviadas a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y al Instituto Malbrán para su análisis.

"Luego de haber recibido información proporcionada por las distintas fuentes de la investigación en curso, podemos inferir que se trató de un explosivo casero que buscó atentar contra Pino", indicó la SRA en un comunicado. Las instalaciones de la sede social fueron “inspeccionadas por la policía científica y la Brigada Antiexplosivos", detallaron. La SRA consignó que en la causa interviene el Juzgado Federal Penal N° 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, que subroga al juez Daniel Rafecas.

"Autoridades de ese tribunal, así como los máximos funcionarios de la cartera de Seguridad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron presentes en las instalaciones de la entidad", indicó la SRA, que aclaró que "se encuentra abocada a colaborar con el esclarecimiento del gravísimo atentado, confiando en las autoridades antes mencionadas". Por este motivo, se suspendió la visita que Pino iba a hacer por la tarde a la Casa de Gobierno, donde iba a ser recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Así quedó el escritorio de la secretaria de Pino tras la explosión del paquete

La Confederación Intercooperativa Argentina manifestó su "consternación" y rechazó de manera "drástica" estas acciones de violencia, en tanto la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostuvo que resulta "sumamente preocupante e inadmisible que se registren acontecimientos de esta naturaleza". El Grupo de los 6, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, repudió el atentado y brindó su apoyo a la SRA.

La entidad agropecuaria agradeció a las "entidades, asociaciones, autoridades, funcionarios, empresarios, gremios y a todas las personas por el apoyo y la solidaridad recibida en estas horas".

El comunicado de Waldo Wolff: “Un acto terrorista”

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, brindó una declaración en la que calificó lo ocurrido en las oficinas de la Sociedad Rural como “un acto terrorista, y la finalidad de un acto terrorista es sembrar terror”. “Se descarta un accidente, un hecho delictivo, y un hecho pasional, ya que no hay indicios de que alguien haya querido vengarse de alguno de los destinatarios o de los presentes en el lugar. No hay amenazas, antecedentes ni indicios de venganza. Lo que queda es un acto terrorista”, afirmó.

“Nosotros tenemos un comité de crisis para estos casos", informó el ministro de Seguridad

“Las personas que estuvieron expuestas al incidente deben someterse a hisopados y estudios para verificar si inhalaron algún químico del artefacto. También es necesario retirar sus ropas para análisis químicos y determinar si se puede identificar algún producto”, comentó el funcionario y añadió: “Se está realizando un exhaustivo protocolo para los afectados por el suceso”.

Además, a través de un comunicado que compartió en su cuenta de X, explicó: “El paquete que estalló fue enviado a la oficina del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Cuando su secretaria lo abrió, hubo una explosión que causó estruendo y algunos destrozos en su oficina. Se activó la alarma de incendio, y la secretaria fue trasladada con una pequeña contusión en la mano. Otras tres personas que habían inhalado humo también fueron asistidas. Están todos bien y por suerte no tienen lesiones”.

“Nosotros tenemos un comité de crisis para estos casos. Se aisló el segundo paquete y se realizó una explosión controlada del mismo, que iba dirigido al vicepresidente. El segundo paquete era real, tenía una encomienda real. No se trató de un elemento explosivo. Como auxiliares de la Justicia trabajamos poniendo a disposición todos los elementos del Gobierno de la ciudad para encontrar a los responsables”, cerró Wolff.

