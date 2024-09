Tras el intento de atentado al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino en La Rural, trascendieron imágenes que muestran cómo quedó la oficina donde explotó el paquete que fue enviado a La Rural.

Allí se pueden observar restos de pólvora, varias computadoras afectadas y los artículos de escritorio como lapiceras, archivos, teléfonos y demás utensilios diarios de uso personal.

El paquete destinado a la Sociedad Rural fue destruido en su interior y solo quedaron restos de pólvora con el paquete por la mitad y hubo cuatro heridos al inhalar los tóxicos liberados por el estruendo, quienes fueron trasladados al Hospital Fernández.

Cómo fue el atentado y el operativo en La Rural

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió esta mañana a las oficinas de la Sociedad Rural, en Juncal al 4400, en Palermo, donde llegaron dos paquetes y uno de ellos produjo una pequeña explosión al ser abierto.

El mismo estaba destinado a Nicolás Pino, y fue abierto por la secretaria del dirigente. Tras ello fueron al lugar la Brigada de Explosivos y personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital Fernández sin riesgo.

El otro paquete estaba dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, pero no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos. Las autoridades señalaron que no estaba destinado para “generar daño” porque el explosivo no tenía metralla.

Sobre los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Fernández aseguraron que “todos están ilesos y la persona que abrió el paquete solo tiene un hematoma en la cara”.

