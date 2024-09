Exclusivo: habla uno de los andinistas que fue parte de la trágica travesía en el Cerro López de Bariloche

“Me bajé un rato antes porque estaba cansado. Esperé en el refugio y desde ahí me avisaron que se había producido una avalancha. Inmediatamente los rescatistas se pusieron en marcha e hicieron un gran trabajo. Fueron horas desesperantes hasta que Augusto dio señales de vida y lo pudieron rescatar”.

El relato es de Pablo de la Reta, amigo de Augusto Gruttadauria, el joven andinista cordobés que fue rescatado con vida del Cerro López en Bariloche tras una avalancha que los especialistas califican de nivel 3. Si bien es de las más usuales, el grado de intensidad es elevado: de hecho, la avalancha fue de 500 metros por 100 de ancho.

El llamado del rescate

De la Reta y Gruttadauria estaban acompañados por otro joven y una mujer de nacionalidad irlandesa, quien finalmente falleció.

“Salimos al mediodía y todo transcurrió con normalidad. La travesía dura cinco horas, pero a las dos horas de arrancar yo decidí bajar porque estaba cansado. Les dejé mi GPS y llegué al primer refugio y esperé hasta las cinco de la tarde, más o menos a la hora que deberían haber vuelto. Después de las 6 apareció un patrullero y avisó que se había producido una avalancha”, añade De la Reta.

Avalancha en el Cerro López: quién es Augusto Gruttadauria, el andinista cordobés rescatado en Bariloche

Inmediatamente comenzó el operativo de rescate, que estuvo a cargo de una treintena de rescatistas. “No me dejaron subir porque era tarde y muy peligroso, y tampoco fue posible acceder por el costado de la montaña, así que no quedó otra que esperar en el refugio. Mandé muchos mensajes pero no había respuesta”, agrega De la Reta, quien añadió que a las 19:30 se cortó la búsqueda por el horario (ya era de noche) y porque las condiciones climáticas no ayudaban. “El viento soplaba para el otro lado donde se produjo la avalancha y los perros no hallaban ningún rastro”. Había que esperar el milagro.

A las 4 de la mañana, el milagro se produjo. El ‘Colo’ Gruttadauria logró comunicarse y antes de las 5 los rescatistas salieron a la búsqueda del cordobés de 29 años y a las 6:30 lograron dar con él. “Quedó con la cabeza semi tapada y vio un poco de luz y empezó a asomarse hasta que pudo respirar y de a poco se fue tranquilizando. Después, empezó a mover los brazos de a poco y hacer espacio para destaparse hasta la mitad del cuerpo. A las 4 de la mañana pudo agarrar el celular y dar aviso que estaba bien”, señala De la Reta, quien añade un dato estremecedor: “Casi no tenía batería en el celular, pero pudo llamar. Una vez que cortó, se quedó sin batería”.

“El trabajo de los rescatistas, que lo hacen ad honorem, es increíble. Pero si no fuera por él y sus ganas de vivir, no zafaba”, completó De la Reta.