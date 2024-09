Cristina Caamaño: "Con esta nueva SIDE volvió el oscurantismo"

La rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, detalló cómo fue la intervención que atravesó la universidad y que fue ordenada por el Ejecutivo. Contó que la casa de altos estudios siguió funcionando normalmente pese a los inconvenientes y acusó al Gobierno de vulnerar la autonomía universitaria: “Habría que preguntarle al interventor qué hizo con la plata”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristina Caamaño es la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Previamente, fue interventora de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, ahora SIDE.

Alejandro Gomel (AG): El último lunes por disposición del Gobierno la Policía Federal cercó la Universidad de las Madres y, de esa manera, impidió el ingreso a las instalaciones. ¿Cómo está ahora la situación de esta intervención?

Después del ataque que tuvimos el lunes, que por suerte no pasó a mayores, ayer estuvimos trabajando normalmente. También quiero aclarar que el lunes, a pesar de todo lo que sucedió, esto terminó cerca de las cuatro y media de la tarde, y a las cinco estábamos dando clases como corresponde. Porque esta universidad es vespertina, damos clases de cinco de la tarde a once de la noche.

Se cumplió perfectamente con el cronograma, no es que suspendimos porque estuvo la policía. La policía llegó a las diez de la mañana, yo llegué a las diez y media, había ocho personas, contándome a mí, retenidas. O sea, privadas de nuestra libertad hasta las tres y media de la tarde, cuando pudimos hablar con un comisario que entendió la situación, retiró a la policía. Había más de 60 efectivos de la Infantería, en doble fila, con cascos, con escudos y con esos spray que te tiran en los ojos. Y ahí pudimos entrar todos en razón, por decirlo de alguna forma. Ellos se retiraron y nosotros pudimos ingresar.

AG: Ahora, en cuanto a los motivos de esta intervención, el Gobierno está diciendo que ha habido un mal manejo de la parte administrativa, una supuesta malversación de fondos, ¿qué hay de esto?

Mirá, yo entré el primero de noviembre, pero da la casualidad que el interventor que nombró el Gobierno era el secretario administrativo de la universidad, así que debería preguntarle a él qué hizo con la plata que recibió. Porque él estuvo los últimos años, era el secretario administrativo.

Es una contradicción que, primero, ni los docentes ni los trabajadores no docentes cobran su sueldo desde enero. Hace nueve meses que no cobran el sueldo. Imagínate la situación. Así y todo, se dan clases, se terminó el primer cuatrimestre, hubo inscripción para el segundo cuatrimestre, se están dando clases hace 15 días, y a él lo nombran con una partida de 5 millones de pesos por mes de sueldo.

Por otro lado, él fue el secretario administrativo los últimos tres años, y entonces, ¿después dicen que hay malversación? Bueno, nombraron al tipo que malversó, si es así. Obviamente, yo no me ocupo de eso, además, ya te digo, estoy desde el primero de noviembre.

AG: ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se busca el cierre?

Acá se juntan dos motivos que son muy importantes para este Gobierno que odia la educación pública y gratuita y los derechos humanos. La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo es la única en América con orientación en derechos humanos en todas las carreras que se dan, que son cinco.

Elizabeth Peger (EP): ¿Cómo es posible que el Gobierno nacional tenga facultades para intervenir una universidad, ya que se considera un organismo autárquico y autónomo...

Bueno, el Gobierno está vulnerando la autonomía universitaria haciendo esto. Ellos primero sacaron una resolución, que es la resolución 45…

EP: Perdón, es porque me resultaría insólito, por ejemplo, que el Gobierno disponga una intervención en la Universidad de Buenos Aires, por caso, ¿no?

Por supuesto, bueno, nosotros somos una universidad muy chiquita. No es la UBA, claramente. La UBA creo que tiene, solo la facultad de derecho, unos 30.000 estudiantes. Nosotros con cinco carreras en total tenemos 2.545 estudiantes, somos una universidad pequeña.

EP: No voy al sentido de la cantidad de alumnos, sino al concepto institucional, eso es lo que me hace ruido, que el Gobierno pueda intervenir cualquier universidad. ¿No?

Este Gobierno no puede intervenir, lo que está haciendo es una ilegalidad. Sacó una resolución diciendo que no estamos normalizados. Al no estar normalizados, entonces nombra un interventor. Nosotros decimos, sí, estamos normalizados. Hubo dos asambleas a falta de una, tanto en diciembre como en marzo.

Consecuentemente, estamos normalizados y tenemos autonomía universitaria. Y lo que están haciendo es vulnerar la autonomía universitaria y vulnerar los derechos de los estudiantes porque no están tranquilos al estar en esta situación. Es que un día aparece la policía, un día entra por el sótano el interventor con una patota de seis personas. Está todo muy alterado. Así y todo estamos cumpliendo con el calendario académico.

EP: Por otro lado, durante parte del gobierno de Alberto Fernández vos ocupaste la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, y el nuevo gobierno ha impuesto cambios significativos, volvió la ex SIDE. ¿Qué piensa de esto?

Con esta nueva SIDE volvió el oscurantismo, porque nosotros habíamos tenido una política de transparencia que se llevó adelante en todos los sentidos. Cuando llegué, después de la gestión del macrismo, el 99,64% eran gastos reservados, y ahora está el 100%, con este gobierno. Mientras que nosotros llevamos eso al 9%. El otro, el 91%, estaba transparentado, incluso estaba en el presupuesto nacional para que cualquier ciudadano pueda ver en qué gastábamos.

EP: ¿En qué se usan, generalmente, esos gastos reservados?

Los fondos reservados pueden ser para determinadas operaciones, ya sea acá o en el exterior, o pueden ser para la compra de cierto material que uno no quiera que se sepa. Más allá de eso, todo tiene que ir en un sobre cerrado, firmado y lacrado porque eso igualmente se tiene que rendir.

Se supone que se tiene que rendir porque yo también conozco muchos ex directores que entraron de una manera y cuando salieron estaban viviendo en un country. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace.

AG: También se habla del regreso de nombres de aquellas vieja SIDE que vuelven ahora. ¿Qué opina?

Totalmente, sí, sí. Bueno, por eso digo, nosotros tuvimos una política de transparencia que fue por lo que me nombró el presidente Alberto Fernández. Incluso yo bancaricé a la gente que cobraba la plata de efectivo. O sea, qué sé yo lo que le daban a cada uno. Y sin embargo, yo bancaricé a todos.

O sea, no fue fácil bancarizar a los agentes de la AFI. Nadie quería saber nada, porque era mucho más fácil lo otro. Sin embargo, lo llevamos adelante. Era lo que te habían mandado a hacer, creo que en ese momento fueron todas buenas políticas.

EP: ¿Y qué te parece que un área tan sensible, que tiene que ver con la Inteligencia, esté bajo el comando de un asesor del presidente que ni siquiera tiene que cumplir con ninguno de las facultades o las obligaciones que debe cumplir un funcionario, no está sometido a la ley de ética pública y no es sujeto políticamente expuesto? Incluso, según explica el informe del Jefe de Gabinete, hace tareas de asesoramiento no permanente. ¿Qué te parece a vos?

Es un horror, porque la agencia de Inteligencia es como si fuese una embajada. Como si fuese una embajada, pero de inteligencia. Entonces, vos tenés que tener cierto cargo, cierta responsabilidad, porque te vas a juntar con un embajador de Inteligencia de otro país. Y ese embajador de inteligencia de otro país te va a avisar si, por ejemplo, entra una persona que tiene una alerta de terrorismo a tu país.

Entonces, en ese caso, vas a poder usar los gastos reservados que tenés para ver qué vas a hacer, si lo vas a seguir o lo que se te ocurra. Todo eso tiene que quedar plasmado y para eso vos necesitas tener a alguien con responsabilidad.

Todas estas cosas hay que tenerlas en claro. Porque cuando vos te reunís con las otras agencias, como me reuní yo, que fui recibida por la CIA, por ejemplo, como con otros ocho países a los que me llamaron y fui recibida, tenés que ser mínimamente serio, tener un programa, tener una planificación, ver hacia dónde querés ir. Bueno, todo eso así no se da.

EP: Pero vos dijiste que con la SIDE “volvió el oscurantismo". ¿Santiago Caputo es un “monje negro”?

Yo no lo conozco a Santiago Caputo, no tengo ni idea y no voy a opinar de alguien que no lo conozco. Lo que veo es lo que está pasando, esto de que a la gente no le alcanza para vivir, que las cosas aumentan y que no hay un freno de nada. Por suerte, ayer se juntaron todos los sindicalistas, la cúpula, para ver si vamos a salir a la calle. Eso sí, hay que salir a defender a los jubilados y a las jubiladas.

