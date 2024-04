Horacio Fazio: “Auditoría General de la Nación es el órgano natural auditor de las universidades públicas”

Los diferentes sectores que integran las universidades públicas, así como organismos sociales, realizarán la Marcha Universitaria por la Educación en protesta a la falta de presupuesto educativo.

Motivos y controles

Para hablar sobre si los motivos de la marcha responden a una cuestión económica o ideológica, Canal E se comunicó con el economista y filósofo, Horacio Fazio quien expresó que, “es una cuestión filosófica entendida como la ideología que encierra la visión del Gobierno respecto a la universidad sobre todo pública”.

Con respecto al control de la financiación de las universidades, el economista explicó que la Auditoría General de la Nación “es el órgano natural auditor de las universidades públicas” y depende del Congreso Nacional. “Además, su conducción está en manos de la oposición del gobierno de turno”, agregó.

Según Fazio, el Ministerio de Educación pide rendición de cuentas sobre partidas que se hayan originado y por otra parte, “hay sistemas informáticos que comparten todas las universidades nacionales y que se originaron en el propio ministerio”.

En ese sentido, el entrevisitado aseguró que, “puede haber claramente una supervisión y se puede perfectamente supervisar más allá de que tienen una natural autonomía las universidades”. Y agregó: “Internamente tienen sus propios auditores y una especie de equilibrio de universitarios donde opera una especie de control mutuo”.

Cupo extranjeros y el presupuesto sancionado

Al ser consultado sobre si la cantidad de estudiantes extranjeros incide en los gastos de las universidades, Fazio aseguró que “no suma porque la proporción no cambia el número”. Y aclaró que hay residentes extranjeros que no solamente cursan en las universidades públicas, sino también privadas.

En cuanto al recorte presupuestario, el entrevistado aseguró que el problema se presenta en todos los estratos públicos, porque “el Gobierno anterior no logró sancionar el presupuesto 2024”, entonces “la actual gestión aprovechó, de alguna manera, en forma oportunista el presupuesto sancionado para el corriente año".

Al finalizar, agregó: “El Gobierno no va a tener ningún tipo de alternativa a seguir financiando los presupuestos a las universidades”.