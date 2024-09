La Policía Federal impidió el ingreso de trabajadores en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

La Universidad de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) alertó este lunes 2 de septiembre sobre la presencia policial en la entrada al establecimiento educativo con una orden que impedía el ingreso de alumnos y docentes.

Según precisó la rectora Cristina Caamaño, se trataba de un mail del nuevo interventor de la universidad, Eduardo Luis Maurizzio, designado por el Ministerio de Capital Humano (que conduce Sandra Pettovello) en donde se ordenaba que nadie ingresara.

"Este es un edificio de la Procuración del Tesoro, entonces hay siempre un policía. Cuando llego, me dice que no puedo entrar, y saca la impresión de un mail de 'gmail', ni siquiera un mail oficial, donde el interventor nombrado por el gobierno de Milei dice que no deje ingresar a nadie. Le dije que era rectora, y no me dejaba entrar, hasta que finalmente se corrieron y pudimos entrar", contó Caamaño a los medios.

Ante esto, agregó que la intervención, que incluyó su desplazamiento como rectora, sumado a el accionar policial, se trató de un acto ilegal de parte del gobierno, y que busca cerrar las universidades públicas.

"La gente de Capital Humano no quiere a la universidad porque son negacionistas, lo que más odian son los Derechos Humanos y las universidades públicas", acusó.

Más adelante, según el testimonio de Caamaño, la gente pudo entrar y las clases se están dando normalmente. "Va a ser un día como cualquier otro", precisó, pero advirtió que no sabe "qué va a pasar mañana". "Intentamos sostener una universidad nacional que el Estado no le paga los salarios a docentes y no docentes desde enero".

En un comunicado oficial de la UNMa, denunciaron: "Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos al mundo que el gobierno criminar de Javier Milei, impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra universidad a su sede, para cumplir su tarea".

En ese marco, agregaron que la medida "viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores de nuestra universidad", por lo que convocaron "a toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos, a movilizarse a Defensa 119 y poner freno a este atropello".

"Pará la mano, Milei. Si sos tan vivo, metete con las Madres, interventor Maurizzio. ¡Ni un paso atrás!", concluyeron en el comunicado.

Por su parte, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), también levantaron la voz: "Expresamos nuestro enérgico repudio y preocupación por la situación que se vive en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, el interventor de Milei, Maurizzio, ha cerrado la UNMA e impide con la policía el ingreso de les trabajadores a la Universidad".

En ese sentido, advirtieron: "¡Rechazamos este atropello y la violación de la autonomía universitaria! ¡Acompañamos a las Madres, docentes, no docentes y estudiantes en esta lucha! ¡Para la mano Milei! ¡Fuera de la UNMA interventor Mauruzzio!".

La intervención del gobierno a la UNMa

Caamaño fue removida de su cargo en una resolución publicada en el Boletín Oficial hace poco más de un mes. Esa misma resolución, se nombró como interventor de la institución a Eduardo Maurizzio.

En diálogo con AM750, Caamaño adelantó que la decisión del Gobierno tenía que ver con una decisión política: "Se formaron los claustros, hubo elecciones y hubo una asamblea universitaria que hace que la universidad tenga su autonomía, o sea que estamos hablando de una intervención ilegal e ilegítima".

Y advirtió: "Lo que quieren es ahogar la universidad y que desparezca", además de denunciar la "persecución ideológica" por parte del gobierno de Javier Milei.

Por último, sobre Maurizzio, Caamaño denunció que "no cumple con los requisitos legales de la ley de Educación Superior para poder ser rector" de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

