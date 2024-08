Francisco Paoltroni sigue su guerra contra Santiago Caputo: "¿Cómo no hay plata para los jubilados y sí para la SIDE?"

Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, profundizó este martes su distancia con Santiago Caputo y lo denunció de “mandar a su ejército” de trolls “cada vez que hay una voz disonante”. De acuerdo al funcionario formoseño, Caputo le está “generando un gran perjuicio al presidente, por eso pido el desplazamiento de esta persona”. “¿Cómo es que no hay plata para los jubilados y sí para la SIDE?", criticó.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, despotricó Paoltroni y confirmó que votará en contra del proyecto: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.

“Sin dudas el país está horrible, económicamente. La economía está reaccionando demasiado lento”, diagnosticó el senador. Sin embargo, entrevistado por Alejandro Bercovich en Radio con Vos, Paoltroni descartó que fuera a tener el mismo destino que la diputada Lourdes Arrieta, quien renunció este martes al bloque, justo antes de ser expulsada por sus denuncias contra la visita (de la que participó) a los genocidas en Ezeiza.

"Pido que desplacen a este personaje", dijo Paoltroni sobre Caputo

“No, son cosas muy distintas. Hoy, más que nadie, estoy defendiendo el mandato popular. Yo estoy de acuerdo con las ideas que votó la gente, en todo caso los que se están yendo son los que están cambiando de idea”, insistió el legislador en su cruzada contra Caputo.

Además, el funcionario negó haber conversado sobre este tema con el presidente y recordó: "Cuando me llamó Santiago Caputo a la Casa Rosada lo hablamos, me dijo ‘ya sé cómo vas a votar, pero te pido que te calles’”, en referencia al pliego de Lijo. “Por eso pido que lo desplacen a este personaje”, expresó.

Paoltroni se burló del "Gordo Dan": “Él, que dejó el consultorio para ser tuitero, me dice mercenario a mí"

Paoltroni dijo que los trolls libertarios “son los enemigos del liberalismo, violentos, maleducados” y le respondió al influencer Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”. “Él, que dejó el consultorio para ser tuitero, me dice mercenario a mí. Es muy cómico. Yo soy un patriota que vendió dos campos para hacer una patriada porque creí en una Argentina distinta”, diferenció. “Les bajan fondos para que tuiteen lo que quieren que se instale”, denunció y los definió como “ovejitas”.

“Me atacan a mí, mínimo, porque no entendieron absolutamente nada sobre lo que es el liberalismo. Uno puede disentir, puede expresar libremente lo que piensa. De hecho, debe votar como cree que es correcto, con su debida fundamentación, y no por obsecuencia, porque lo diga alguien”, opinó. Al ser consultado por si cree que “lo que le hacen en redes es lo mismo que le hacen a Victoria Villarruel”, Paoltroni respondió: “Sí, claro. Pero me tiene sin cuidado, no me preocupa nada”.

Paoltroni contra Lijo: “La casta se está por comer a nuestro león”

De acuerdo al senador, Santiago Caputo está llevando a Javier Milei “a cometer un grave error” al postular a Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, y lo justificó a través de la grave situación económica. “La recuperación depende de la inversión, del aumento de la producción, de la generación de empleo y, si vos no generás las condiciones para que esto ocurra, y las ahuyentás, perdiendo credibilidad y confianza, que es lo que hace la postulación de Lijo, te tirás un tiro en el pie”, reflexionó.

“Si vos proponés esta Justicia, no vas a tener recuperación. Esto ya lo vimos en el pasado, ya cambiamos el modelo económico. Ya lo vimos en la década del 90 y fracasamos porque nada subsiste al modelo de la casta, todo perece. Entonces vinimos a cambiar el modelo económico y a terminar con la casta. Con Lijo no se está cumpliendo”, profundizó Paoltroni.

Paoltroni advirtió: "La postulación de Lijo marca un antes y un después"

El senador apuntó: “Realmente, la falta de confianza y credibilidad en la postulación de Lijo marca un antes y un después. Hay un quiebre. Fíjense lo que decía nuestro presidente en campaña respecto a la Justicia: independiente, jueces probos, sin conexión con la política. Y le traen el pliego de Lijo. Por eso yo estoy viendo que la casta se está por comer a nuestro león. ¿Cómo no voy a hacer nada?”, se inquitó.

Finalmente, cuando el periodista le preguntó si “cree que podría desembocar en un juicio político”, el productor agropecuario advirtió: “No sé, no lo creo. Pero no tiene que llegar a votarse en el Senado. Esa sería la derrota y la pérdida total de credibilidad del presidente de la Nación”.

