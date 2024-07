“El riesgo de ataques terroristas sigue siendo alto, como vimos en Israel”

Una delegación de congresistas estadounidenses visitó Argentina para reunirse con funcionarios claves de la región latinoamericana con el objetivo de cooperar en temas de seguridad en la lucha contra el antisemitismo en el marco del 30° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En un viaje que comprende, además de Argentina, a Brasil, mantuvieron reuniones para promover la cooperación diplomática en temas como el cambio climático y la protección de las comunidades indígenas, aparte de participar del acto aniversario del ataque terrorista contra la mutual.

El miércoles por la tarde se realizó la Cumbre Antiterrorista en Buenos Aires, uno de los principales eventos que a los que asistió la delegación de congresistas, que reunió a los presidentes Javier Milei, Santiago Peña (Paraguay) y Luis Lacalle Pou (Uruguay), además de a personalidades destacadas de más de treinta países. El líder de la delegación estadounidense, el senador Ben Cardin de Maryland, opinó sobre la causa AMIA y sobre las diferentes perspectivas de los presidentes latinoamericanos con respecto a la guerra en Gaza, y respondió si Argentina está segura o corre riesgos de volver a ser víctima del terrorismo.

—Usted elogió el fallo de la Justicia argentina (abril 2024) sobre el atentado terrorista contra la AMIA. ¿Puede ampliar su perspectiva?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Creo que fue paso importante, pero no el final. Es un avance reconocer que Irán estuvo detrás de la planificación y ejecución de las horribles tragedias hace 32 años (atentado contra la Embajada de Israel), y que es responsable de las muertes de 85 personas hace 30 años (AMIA). El último paso es la rendición de cuentas y, finalmente, la Justicia, que es lo que exigimos. Debemos asegurarnos de que los responsables respondan ante los tribunales penales. Y esperamos que el gobierno argentino provea los juicios, que la comunidad internacional haga cumplir la alerta roja y que los culpables sean detenidos y responsabilizados por sus crímenes.

—¿Notó un incremento del antisemitismo desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza?

—Desde el 7 de octubre la cantidad de actividades antisemitas en los Estados Unidos y en todo el mundo ha aumentado. Vimos un increíble aumento en el número de amenazas de bomba, en la cantidad de esvásticas pintadas y en los reportes de instituciones judías agraviadas. Estudiantes que no pueden asistir a clases preocupados por usar cualquier prenda que pueda identificarlos como judíos, actos violentos, agresiones. Este aumento dramático del antisemitismo nos preocupa muchísimo. Los líderes deben hablar y actuar contra estos. En Argentina vimos un liderazgo nacional muy fuerte. Creo que el presidente Javier Milei está en el lado correcto de la historia. Cuando uno se mantiene con sus valores, el futuro es bueno. Y el futuro de Argentina lo será. Pero en algunos países ha sido todo lo contrario. En cierto modo han culpado a Israel y no a Hamas por lo sucedido; no se han pronunciado sobre la liberación de los rehenes. Es indignante lo que hemos visto desde octubre. No había ningún motivo para tomar rehenes. Nunca deberían haber sido secuestrados y tienen ser liberados de inmediato. La comunidad internacional debería centrarse en que Hamas los libere.

—En la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) se ha detectado presencia de diversos grupos terroristas. Además, algunos presidentes latinoamericanos como el brasileño, Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro, tienen una posición muy clara en contra de Israel. ¿Cuál es entonces su visión del panorama latinoamericano?

—Creo que son países con liderazgos diferentes. Los dirigentes de Argentina reconocen que Hamas violó los derechos de Israel y que es responsable de las tragedias que están ocurriendo en Medio Oriente. Hay otros países, como Colombia, donde su líder ha sido escandaloso al tratar de establecer cualquier equivalencia entre Hamas e Israel. No hay equivalencia. Se ha atacado a civiles inocentes. Israel está tratando de defender su soberanía. Y cuando el presidente Petro intenta comparar eso es una afrenta a la humanidad.

—Hay analistas, políticos, personalidades que dicen que están a favor de la diversidad, pero a su vez enarbolan la frase “desde el río hasta el mar”, ¿qué le parece?

—Lo condeno por ser antisemita. La seguridad de Israel en la región y sus fronteras internacionales son bien conocidas. Aplaudo a los dirigentes que reconocen que debemos asegurarnos de que Israel esté seguro y que no haya futuro para los palestinos bajo Hamas. Queremos asegurarnos de que los palestinos estén seguros. Y eso significa tener un liderazgo responsable que reconozca los derechos tanto de los palestinos como de los israelíes a vivir uno al lado del otro en paz.

—Estuvo los últimos días en Argentina. ¿Cree que la seguridad en el país está en orden o estamos en peligro de sufrir otro ataque terrorista?

—Como vimos en Israel, con el ataque de Hamas el 7 de octubre, no estamos a salvo. Reconocemos que los factores de riesgo siguen siendo muy altos. Nos sentimos apoyados aquí, en Argentina, porque el Gobierno es muy claro en cuanto a no tolerar ninguna forma de odio. Pero eso no es cierto otros países de esta región, ni en todos los países del mundo. Entonces no, no me siento seguro. Hemos visto manifestaciones de antisemitismo en nuestro hemisferio y en todo el mundo, hemos visto actos individuales de violencia contra la comunidad judía y sabemos que la única manera de estar a salvo es asegurarnos de que nunca normalicemos el antisemitismo.