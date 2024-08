Los motivos de la elección de Santiago del Estero como sede primada de la Iglesia

En virtud de una “reparación histórica”, el papa Francisco designó en julio a Santiago del Estero sede primada de la Iglesia católica en Argentina, un título honorífico que ostentaba Buenos Aires desde hacía casi noventa años. Si bien se trató de una “corrección” histórica en favor de la primera diócesis fundada en tiempos coloniales, también generó suspicacias que escaparon a los muros de la fe.

El 2024 pasará a la historia eclesial argentina como el año de la canonización de Mama Antula, la santa que convocó al papa Francisco y al presidente Javier Milei en febrero. Pero también como aquel en el que se saldó una vieja deuda de la Santa Sede con Argentina: la designación de Santiago del Estero como “sede primaria”, es decir, un reconocimiento a la ciudad donde se fundó l…

Diversas fuentes de la Iglesia aseguraron que la maniobra no tiene implicancias prácticas (ni siquiera en el tedéum) sino simbólicas, pero la publicación generó revuelo y abrió paso a una serie de interrogantes ligados a la fusión del catolicismo con la política argentina, un camino inevitable desde que Jorge Bergoglio se convirtió en el papa Francisco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Por qué el Vaticano decidió cambiar la sede primada de la Iglesia católica de Buenos Aires, una ciudad históricamente prominente, a Santiago del Estero? ¿Puede influir en la práctica religiosa este cambio de jurisdicción primada? ¿Existe alguna implicancia política, considerando el espíritu “federal” que destaca el final del comunicado? ¿Afecta de alguna forma el estatus del arzobispo de Buenos Aires, ahora exprimado?

En diálogo con PERFIL, el titular del Arzobispado de Buenos Aires se mostró conforme con el trabajo realizado entre las dos jurisdicciones eclesiásticas y algunas dependencias del Estado nacional para fundamentar el cambio de sede primada.

“En su momento, el Santo Padre se comunicó conmigo y agradeció el comunicado en conjunto por concretar después de muchos años esta reparación histórica”, dijo el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

Además, fundamentó la decisión del Sumo Pontífice, quien “hacía años” venía trabajando para corregir este tema “en rigor de la verdad histórica”, tal como lo hizo anteriormente con Bolivia, cuya sede primada pasó de La Paz a Sucre en 2021. Para bajar el tono a la controversia respecto al centro y la periferia, detalló que en España la sede primada es Toledo, no es Madrid; y en Francia es Lyon, no París.

En todo caso, se trató de un proceso que implicaba “repensar” el título de sede primada que ostentaba Buenos Aires, argumentando que históricamente la diócesis de Santiago del Estero, establecida en 1620, la precedía en antigüedad.

En 1907 se creó la actual Diócesis de Santiago del Estero –donde había funcionado la antigua y primera sede episcopal del Tucumán. “El título honorífico lo tenía Buenos Aires en 1936, porque en ese momento el arzobispo Copello se lo pidió al Papa. Buenos Aires es el primer arzobispado pero no la primera diócesis. Eso había que arreglarlo”, explicó García Cuerva.

En esa línea, Francisco ordenó una investigación que constó del análisis de las bulas papales, un documento firmado por el Papa, que datan de la creación de ambas diócesis, un proceso complejo debido a la falta de designación de límites fronterizos en la época colonial.

“En rigor de la verdad, correspondía que se cambiara. En febrero hablé con el Papa en Roma, cuando fui a la canonización de Mama Antula, la santa que vino de Santiago del Estero a Buenos Aires. En el año de la canonización, era una buena ocasión para resolver ese tema”, aclaró el arzobispo.

Con respecto a las implicancias de la decisión, García Cuervas aclaró que se trata de “un título honorífico” y que en la práctica “no cambia absolutamente nada”. “¿Qué significa? Sede primera. Es la primera sede de un país, es un título honorífico, no cambia absolutamente nada. No hace a la sede de las autoridades nacionales, no tiene implicancias en el tedéum, tampoco en cuanto a la responsabilidad. Es honorífico”, reiteró.

Por tanto, la Catedral Metropolitana, ubicada frente al Cabildo en el corazón del Microcentro porteño, seguirá teniendo un peso gravitacional ya que se seguirán oficiando los tedéum cada 25 de Mayo. En tanto, García Cuerva, que sirve como arzobispo de Buenos Aires desde hace al menos dos décadas, seguirá al mando de la tradicional ceremonia de acción de gracias que conmemora el primer gobierno patrio.

Para cerrar, aseguró que la decisión de Francisco no tiene ningún tipo de connotación política tanto dentro como fuera de la Iglesia. “La única cuestión práctica es que tengo que modificar el mi sello personal”, concluyó.