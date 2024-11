El pedófilo que afirma haber asesinado a JonBenét Ramsey “desapareció de la faz de la tierra”

Gary Oliva, el pedófilo convicto que asegura haber matado a JonBenét Ramsey, parece haberse desvanecido. Con 60 años, Oliva sigue aferrándose a una historia tan perturbadora como su existencia: en una carta enviada a un viejo amigo de la secundaria en 2019, confesó haber estado en la casa de los Ramsey cuando, según sus palabras, "se me resbaló y su cabeza se partió en dos". También aseguró haber visto morir a la niña.

JonBenét, de apenas seis años, fue asesinada el 25 de diciembre de 1996, en el que debería haber sido un día festivo en Boulder, Colorado. Su cuerpo fue encontrado en el sótano de su casa, con señales de haber sido golpeada y estrangulada.

Datos de Gary Oliva

Mientras las autoridades peinaban indicios en un caso que capturó la atención mundial, el nombre de Oliva apareció en escena. No era un desconocido para la justicia: cumplía una condena de ocho años por almacenar imágenes de abuso sexual infantil en su celular. Pero había más. La policía encontró cientos de fotografías de JonBenét en su poder. Y aunque el propio Oliva aseguró ser un "asesino serial", sus confesiones nunca se tradujeron en cargos concretos.

En una de sus cartas, Oliva escribió: "Soy un asesino serial. Tengo un trastorno que no puede detenerse. Les conté a los detectives sobre todos los asesinatos que puedo recordar. Todos se confirman. Simplemente no pueden probar ninguno".

En otra misiva, su tono se tornó más mórbido: "JonBenét me cambió por completo y eliminó todo el mal que había en mí. Con solo mirar su hermoso rostro, su piel radiante y su divino cuerpo de Dios, me di cuenta de que estaba equivocado al matar a otros niños. Sin embargo, por accidente murió, y fue mi culpa".

JonBenét Ramsey

Por qué está en libertad Gary Oliva

A pesar de haber cumplido su pena, Oliva debe permanecer bajo libertad condicional hasta febrero de 2027. Catalogado como "transitorio", está obligado a reportarse mensualmente al Departamento de Policía. Pero según documentos del Buró de Investigaciones de Colorado obtenidos por TMZ, Oliva, registrado como residente de la habitación 12 del motel Silver Spur en East Colfax, no se ha presentado desde febrero de este año.

Para colmo, hace meses que no se lo ve en el motel. Un residente comentó al Daily Mail: "Se mantenía ensimismado y no socializaba con los otros inquilinos. Era extraño incluso para los estándares del motel. Hablaba sólo constantemente. Luego, un día, todos nos dimos cuenta de que se había ido, y no lo volvimos a ver. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra".

JonBenét Ramsey

Sin embargo, la versión oficial presenta un matiz diferente. Un detective de Denver confirmó al mismo medio que Oliva se presentó ante las autoridades a principios de noviembre. Aun así, nadie sabe dónde pasa el resto del tiempo. "Gary debe presentarse físicamente en el departamento de policía cada mes y firmar un documento declarando que es transitorio y listando el área o refugio donde permanece", explicó una fuente policial. Pero agregó: "No hay manera de confirmar que pase tiempo o noches en el refugio. Muy bien podría estar mintiéndonos, ya ocurrió antes con otros delincuentes sexuales".

La figura de Oliva revive como un espectro en el nuevo documental de Netflix, “Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey”, que aborda las décadas de búsqueda de justicia de la familia. Joe Berlinger, director nominado al Oscar, sostuvo: "No hay nada más horrible que el asesinato de un niño inocente. Pero combinar eso con la narrativa falsa de que fue asesinada por sus propios padres o por su hermano de 9 años, es un relato espeluznante".

