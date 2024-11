Lenny Kravitz y su impactante confesión sexual: nueve años de celibato y un viaje espiritual

Lenny Kravitz, una de las figuras más deseadas y admiradas del mundo del espectáculo, vuelve a sorprender. Esta vez, no por su físico imponente ni sus actuaciones, sino por una confesión que dejó a muchos en estado de shock: lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales... al menos, con otra persona.

En una entrevista para The Guardian, el músico de 60 años explicó los motivos detrás de su celibato, relacionándolo con traumas de su infancia y su decisión de emprender un viaje espiritual. Según Kravitz, las infidelidades de su padre hacia su madre marcaron profundamente su percepción de las relaciones. A esto se suma una experiencia no consentida que vivió a los 13 años con una mujer mayor, un episodio que influyó significativamente en su vida. "No quiero ser como mi padre", confesó, añadiendo que superar su rechazo al sexo solo fue posible tras conocer a Lisa Bonet, madre de su hija Zoë Kravitz.

Tras su divorcio de Bonet, Lenny se sumergió en un estilo de vida que comenzó a reflejar los patrones de su padre, acumulando relaciones amorosas. Al percatarse de esto, tomó la decisión de alejarse del sexo como parte de un proceso de desintoxicación emocional. "Estoy esperando a la mujer de mi vida", afirmó, justificando su abstinencia como un camino hacia una conexión emocional y mental más profunda.

Que alguien como Lenny Kravitz, conocido por su magnetismo y atractivo, decida proclamar su renuncia al sexo resulta tan intrigante como inusual. Según la psicóloga Lara Ferreiro, esto podría explicarse por la "teoría del péndulo", que describe cómo quienes tuvieron un exceso en ciertos aspectos de la vida pueden optar por un cambio radical hacia la abstinencia.

Ferreiro también señala que este comportamiento es común en hombres que buscan evitar compromisos emocionales, prefiriendo una vida más tranquila y centrada en sí mismos. "Es una especie de sabiduría sexual", afirma, explicando que algunos solo desean mantener relaciones íntimas si existe una conexión emocional o mental significativa.

Desintoxicación total y búsqueda espiritual

Kravitz, que también ha dejado atrás el consumo de sustancias estupefacientes, parece estar en un proceso de desintoxicación integral, enfocado en su bienestar físico, mental y espiritual. Ferreiro destaca que estas decisiones suelen ir acompañadas de un estilo de vida más reflexivo, con una mirada hacia el interior.

A pesar de su impresionante físico y vitalidad, la especialista también recuerda que los niveles de testosterona disminuyen con la edad. "Aunque Lenny esté en excelente forma, sus hormonas naturales comienzan a cambiar a partir de los 50 años", subraya.

Sea por razones de salud, espiritualidad o un deseo personal, Lenny Kravitz ha optado por un camino que contrasta drásticamente con su imagen pública de ícono sexual. Con esta confesión demuestra que, detrás de su magnetismo y carisma, hay una historia de crecimiento personal y una búsqueda de equilibrio interior. "Lo importante es encontrar lo que te haga sentir bien contigo mismo", concluye Ferreiro, dejando abierta la reflexión sobre las decisiones del músico y su impacto en sus seguidores.