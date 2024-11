La historia verdadera de "Wicked" incluye curas asados a las brasas, violaciones, drogas y matrimonio infantil

Wicked es una de las superproducciones más esperada de este año y cautivó al mundo entero con su reparto que incluye a Ariana Grande y la actriz británica Cynthia Erivo, pero en realidad se trata de la adaptación del musical basado en una oscura novela que incluye violaciones, racismo, zoofilia, canibalismo, orgías e incluso el asesinato de un niño.

Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz fue publicado por primera vez en 1995 por Gregory Maguire y ocho años más tarde se adaptó al musical que se estrenó en Broadway. Sin embargo, en el paso del texto a las tablas eliminaron las partes truculentas del libro.

Según reveló The Sun, la novela fue concebida como una precuela de la película de 1939 El mago de Oz y gira en torno al personaje de Cynthia, Elphaba -que toma su nombre de las iniciales del autor de El maravilloso mago de Oz, L Frank Baum-, cuya aparición en el libro está impregnada de escándalo.

Si bien en la película se sugiere que el color verde de su piel se debe a que su madre bebe alcohol verde antes de mantener relaciones sexuales, la razón original es mucho más oscura. En la novela Malena, la madre de Elphaba, recibe una sustancia verde para ser violada y al quedar embarazada desea matar a su hija a quien maltrata y descuida.

Wicked: canibalismo y orgías

También en el texto aparecen escenas que nada tienen que envidiarle al Marqués de Sade, en un extraño giro, aparece un ministro religioso que es ensartado, asado y devorado. En otro pasaje explícito se describe a una madre y a su hija manteniendo relaciones sexuales con un hombre al mismo tiempo en un espectáculo de marionetas.

Tanto el musical como la película se enfocan en el momento en que Elphaba va a la Universidad de Shiz, donde conoce a Galinda, cuyo nombre cambia más tarde por el de Glinda, interpretada por Ariana en la película.

Sin embargo, mientras que en la superproducción se las ve ir de excursión a un insulso baile, en el libro se muestra a las estudiantes visitando un sórdido club de sexo BDSM. Esto no es todo, una escena surrealista narra la aparición de un enano que es atado a un tigre mientras este realiza un acto sexual sobre una mujer desnuda, mientras la gente se sienta a mirar.

Matrimonio infantil

La película no incluye escenas de sexo, pero en el original Elphaba y Fiyero sí protagonizan algunas, a pesar de que el joven interpretado en la película por Jonathan Bailey era un niño novio al que casaron a los siete años.

LT



Aunque la adaptación que hizo el compositor y letrista estadounidense Stephen Schwartz se diferencia bastante del original, su autor, Gregory Maguire, se declara satisfecho con el resultado.

"Cuando se publicó el libro, Demi Moore y una productora que dirigía, que tenía una relación con Universal, se hicieron casi de inmediato con la opción de llevarlo al cine con un gran presupuesto, pero la película nunca llegó a cristalizar", contó Maguire. Ahora, con el estreno de la película, Wicked se convirtió en un fenómeno.