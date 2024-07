El Fantasma de la Opera, Evita, Cats, Alladin y El Rey León reviven de la mano de A Seagull and the Port Band

"Recién en en 2020 pude hacer verdad mi propia orquesta dedicada exclusivamente a las canciones de comedia musical -revela Nico Crespo, director de A Seagull and the Port Band-. Nos llamó mucho la atención que no existiera una orquesta especializada en repertorio de comedia musical hasta ese momento. Podríamos decir que somos los primeros". Así comenzó la charla introductora del espectáculo que harán este viernes 5 de julio en el ND Ateneo (Paraguay 918, CABA) a partir de las 21. A continuación la entrevista vía Zoom con Nico:

Allí interpretarán con 25 músicos y varios cantantes temas destacados de El Fantasma de la Opera, Evita, Cats, Wicked, Alladin y El Rey León, entre otros, con el nombre de Broadway en Concierto. Este es el seleccionado de ejecutantes, cantantes y bailarines que interpretarán el repertorio elegido para brindar una experiencia única:

Maderas: Dorna Adrián Pérez (Saxo Tenor) – Christopher Suschevich

(Saxo Alto) - Trinidad kempny y Carmina Aranda (Clarinetes) - Ana María Llanos y Sebastián Sawady (Flautas).

Bronces: Javier Lovato y Federico Sánchez (trompetas) - Javier Sereno Vargas (Trombón)

Cuerdas Frotadas: Heve Aragona, Gabriel Monzón, Micaela Gjisolfo (Violines) - Débora Mammana, Dolores Barros Gotter (Violas) - Mayela Oropetza (Cello)

Teclados: Juan Albertsen (Pianos) - Rocio Cimmino (Sintetizador)

Percusión: Martín Gerli (Batería) - Gian Franco Barnaba (Percusión Orquestal)

Cuerdas pulsadas: Emiliano Acuña (Guitarra) - Albert Vasquez (Bajo)

Cantantes: Juan Carlos Brousset - Esteban Zapata - Julia Zorrilla - Marian Lorena Vázquez - Adriana Rolla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La dirección general así como la idea original, son de Crespo, quien comparte la conducción musical con Lucho Slaibe. La puesta de coreografía y luces es de Juan Damián Benítez, y el vestuario de Meli Lovato. Sin dudas será una gran experiencia. Encontrá acá más info sobre las entradas.