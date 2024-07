"Obsesión desde hace mucho tiempo": la principal hipótesis sobre el móvil del femicidio de Catalina Gutiérrez

La Justicia de Córdoba dio a conocer la principal hipótesis sobre el móvil del femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años influencer y estudiante de Arquitectura que fue asesinada el pasado 17 de julio. En ese sentido, las autoridades sospechan que la "obsesión desde hace tiempo" que sentiría Néstor Soto, único detenido, por la mujer habría provocado el desenlace fatal.

Al respecto, fuentes judiciales indicaron al medio local El Doce TV que la "obsesión" fue el motivo del crimen. "No comenzó en ese momento. Debe haber sido desde mucho tiempo antes”, señalaron.

Crimen de Catalina Gutiérrez: un anillo, la prueba clave que compromete al detenido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la cronología de los hechos, los investigadores aseguran que la víctima fue al departamento del sospechoso a las 21:30, donde fue asesinada y luego transportada en su propio auto hacia el descampado en la calle Pedro Echagüe al 3900, en Ampliación Kennedy.

En esa línea, un video clave muestra al Renault Clio de Gutiérrez recorriendo un trayecto entre la casa de Soto y el descampado en el que las autoridades hallaron el cuerpo de la joven. Se trata del mismo sitio en el que se intentó prender fuego el vehículo.

Catalina Gutiérrez se presentaba en sus redes como "figura pública", tenía más de 84 mil seguidores y estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.

Los resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió de asfixia por estrangulamiento, aunque no se esclareció si fue con las manos del asesino o con algún otro elemento empleado por el agresor. Sumado a esto, el cuerpo presentó múltiples lesiones en distintas partes, siendo que los investigadores creen que fueron ocasionados por el culpable.

Además, mostró quemaduras, que se produjeron luego de la muerte, ya que el auto presenta signos de un incendio intencional. Por otro lado, se descartó que la víctima haya sufrido un abuso sexual.

El padre de Catalina Gutiérrez cree que el femicidio pudo haber sido premeditado

En tanto, Soto, de 21 años, recibió una llamada de Eleonora Vollenweider, madre de Gutiérrez, mientras la familia aún creía que la influencer estaba desaparecida y con vida. Según el GPS del celular de Catalina, la joven había estado 38 minutos cerca de la casa del hombre, lo que llevó a Eleonora a enviarle un mensaje preguntando por su hija.

No obstante, el estudiante escribía y borraba sus respuestas, lo que aumentó la preocupación. De esa manera, a las 23:12, Eleonora decidió llamarlo directamente. Durante el minuto de conversación, él simuló mirar por la ventana y aseguró que no había visto a la víctima. La madre insistió en el GPS, pero él continuó fingiendo desconocer el paradero de Catalina. Luego, Soto llamó dos veces más a Eleonora, pero no fue atendido.

Asimismo, los videos de cámaras de seguridad mostraron a Catalina llegar a la casa de Soto para encontrarse con amigos. Además, las grabaciones revelaron que, a las 23:01 del 17 de julio el imputado dobló en la esquina de las calles Rimini y Echagüe, a 50 metros de donde fue encontrado el vehículo con el cuerpo.

Este viernes se realizarán las pericias psicológicas y psiquiátricas a Néstor Soto

Durante el allanamiento en la casa de Néstor Soto se encontró un anillo que la víctima habría perdido en el forcejeo para defenderse del ataque.

Las pericias interdisciplinarias, psicológicas y psiquiátricas a Soto se realizarán este viernes, de acuerdo a lo confirmado por el abogado del acusado.

En diálogo con Noticias Argentinas, el letrado Gastón Schönfeld informó que luego de dichas pericias, la fiscalía "estará en condiciones de fijar día y hora de declaración como imputado". "Una vez concluida la misma, debido a que nuestro defendido no prestará colaboración por consejo profesional, la fiscalía estará en condiciones de fijar día y hora de declaración como imputado", indicó.

Asimismo, el defensor destacó que Soto está imputado por el delito de "homicidio agravado por alevosía calificado por haber mediado violencia de género, en concurso ideal" desde el lunes por la tarde, cuando el fiscal José Mana decidió modificar la calificación legal.

El acusado negó haber confesado el crimen de Catalina Gutiérrez

En tanto, el letrado además negó que su defendido haya confesado el crimen, así como que la influencer "era el amor de su vida". Al respecto, Schönfeld sostuvo que Soto le manifestó que nunca planteó ante la policía que estaba enamorado de su amiga, motivo por el cual aguardan a leer el expediente completo después de que sea indagado.

"Lo que manifestamos es la diferencia entre los dos tipos de declaraciones, una cosa es declarar como testigo ante la Policía y otra ante el fiscal. El Tribunal Superior de Justicia otorga valor probatorio a la prueba testimonial del policía, pero le impone límites a esa valoración y a esa supuesta declaración espontánea", explicó Schönfeld en un medio matutino, a la par que destacó que "es totalmente falso que se haya producido tal confesión".

Por último, Schönfeld denunció que su cliente recibió amenazas de muerte en el penal de Bouwer cuando volvía de una videoconferencia: "Nos informó que dos personas se le acercaron e hicieron referencia a la causa y concretamente lo amenazaron".

mb / ds