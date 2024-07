Crimen de Catalina Gutiérrez: un anillo, la prueba clave que compromete al detenido

A menos de 24 horas en la Fiscalía de Carlos Mana existe la convicción de que el crimen de Catalina Gutiérrez (21) está prácticamente esclarecido. Tras la detención de Néstor Daniel Aguilar Soto (21) como sospechoso del crimen fue allanada la casa que habitaba y se encontró un anillo que la víctima habría perdido en el forcejeo para defenderse del ataque.

El accesorio resulta ser una prueba sustancial que apoya la sospecha de su participación directa en el hecho.

Soto, oriundo de Bariloche, no lo confesó pero se quebró emocionalmente al reconocer que ella era el “amor de su vida”. Dio la sensación de que quería relatar lo sucedido, pero no llegó a hacerlo, comentó un investigador a PERFIL CÓRDOBA. En la fiscalía, la reacción del sospechoso no llega a configurar una confesión.

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/crimen-de-catalina-el-detenido-era-su-circulo-de-amigos-y-estudiante-de-arquitectura.phtml

No obstante, los testimonios recibidos terminaron de explicar las posibles causas de su arremetida: Su “obsesión” por Camila, que lo consideraba un amigo más, conocido en la Facultad de Arquitectura donde ambos cursaban.

Catalina salió de su casa en barrio Inaudi el miércoles alrededor de las 21 para ir al Patio Olmos a jugar bowling con un grupo de amigos. Nunca llegó. Eso encendió las alarmas de su familia y amigas quienes rastrearon su celular Iphone

A las 23,40 llegaron al descampado en la calle Pedro Echague al 3.900 de Barrio Kennedy donde estaba el Renault Clio gris que le había pedido prestado a su mamá.

En el interior encontraron el cuerpo sin vida de Catalina.

Inmediatamente el fiscal Mana ordenó todo tipo de pruebas y allanamientos. Se llegó así hasta la vivienda de Soto y se comprobó que era de un círculo de amigos.

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/crimen-de-catalina-trascendieron-los-primeros-resultados-de-la-autopsia.phtml

La autopsia reveló que la joven víctima murió por asfixia por estrangulamiento. También había signos de lesiones en distintas partes del cuerpo.

Néstor "Nuni" Soto es barilochense.

El fiscal Mana imputó a Soto por homicidio simple. En caso de condena, el máximo previsto son 25 años de prisión. Analiza, no obstante, si cabe el agravante de violencia de género. Si resultara condenado por femicidio, la única pena posible es la prisión perpetua.

Al reanudarse hoy la actividad tribunalicia tras la feria judicial, el expediente queda a cargo del fiscal Mana. Si resuelve aplicar el agravante, deberá remitirlo a la Fiscalía de Violencia de Género.

Pero antes de esa decisión trascendente, están pendientes los informes técnicos de rigor, entre los cuales la pericia psiquiátrica. Se espera en las próximas horas el informe prontuarial para verificar si el detenido tiene antecedentes penales. Soto es defendido por un asesor letrado del Poder Judicial.

Desde el Concejo Deliberante, hubo expresiones de condolencias y reclamo de justicia. El papá de Catalina es Marcelo Gutiérrez, el arquitecto que diseñó la sede inaugurada recientemente del cuerpo legislativo.