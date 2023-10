Menotti dijo "Milei es un espanto", y el libertario respondió con ironía: "Bilardista hasta la médula"

La campaña rumbo al ballottage no da tregua, y a cada minuto se suman nuevas declaraciones, buena parte de ellas repartidas entre apoyos y críticas al libertario Javier Milei. Y este viernes uno de los que cuestionó al líder de La Libertad Avanza (LLA) fue nada menos que César Luis Menotti, el DT de la Selección campeona en 1978, vinculado todavía a AFA y a la organización de los equipos nacionales en el ente que capitanea el siempre sonriente Claudio 'Chiqui' Tapia.

"Milei es un espanto", disparó Menotti en una nota en Radio 10, apuntando con dureza a las posturas del dirigente liberal, que poco tardó en recoger el guante y, ya que hablamos de fútbol, devolver la pelota a través de sus redes sociales, manifestando ser "bilardista hasta la médula". Y ya se sabe que para Menotti, nombrar al DT campeón del mundo en 1986 tiene un efecto volcánico.

"Yo ya gané. Bilardista hasta la médula como toda persona de bien. Muchas gracias rabanito", posteó Milei en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una placa de aquella frase que había dejado Menotti de "Milei es un espanto".





De manera irónica, Milei le agradeció ese mensaje a Menotti diciéndole "Rabanito", y ese apelativo tiene su explicación, también futbolera: resulta que en uno de los múltiples enfrentamientos que tuvieron ambos técnicos, Bilardo dijo alguna vez que Menotti tenía ideas comunistas y lo comparó con la verdura: “Menotti es un rabanito: rojo por fuera y blanco por dentro”.

Al final del descargo, el referente libertario escribió la sigla "VLLC" que significa "viva la libertad, carajo", cuya frase suele repetir en sus discursos.



Declaraciones de Menotti sobre Milei

Más allá de que Menotti es un hombre de fútbol, ha opinado sobre políticosdesde siempre, y en la entrevista que concedió a Radio 10, y con el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei ya a la vista, el DT enfatizó que "Milei es un espanto, es una irrespetuosidad cultural a la política”

En esa nota, entrevista, Menotti indicó: “Estoy terriblemente sorprendido desde hace bastante tiempo, porque estoy viviendo en una Argentina que se va desculturizando de una manera que cualquiera puede ser presidente”.

“Nunca en mi vida encontré esta participación de personajes que nadie sabe de dónde viene ni quiénes son, y que hablan con autoridad y con mala educación", continuó diciendo Menotti de 84 años. Y agregó que “habría que hacerles un estudio psicológico a muchos de estos personajes”.

Luego agregó que "el voto en blanco nunca sirvió para nada, ni en los peores momentos. Así como aparecen estos mamarrachos (por Milei) en la política, que es el único con el cual me ha tocado convivir en Argentina, que es mi casa y mi Patria, jamás he visto algo semejante en la política".

Y para finalizar, el "Flaco" resaltó: "Esto de hacerse el guapo en los micrófonos lo he vivido alguna vez en el deporte, que se hacían los payasos. Es algo insólito y por supuesto que no se resuelve votando en blanco. Se resuelve desde la búsqueda de gente que tenga proyectos. Más allá de la ideología. Lo único que no se puede soportar es el espanto mediocre de una militancia política que aparece ahora".

"Bilardista hasta la médula"

El fanatismo de Milei por Carlos Salvador Bilardo no es novedad. En 2018, había publicado un tuit en donde dejaba en claro su admiración hacia el Doctor. “Soy Bilardista a full. Adhiero a las ideas de Vilas, ganar no es lo más importante: es lo único que importa (siempre respetando las reglas)”, mencionaba Milei aquella vez. Y ahora aprovechó para reiterar su bilardismo, como forma de contestar las críticas de Menotti.

