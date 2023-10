Agustin Romo y Fabián Luayza desmintieron fuga de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza. Desde el mediodía había comenzado a circular el rumor de una supuesta reunión entre los diputados provinciales de La Libertad Avanza para trabajar en un documento en rechazo al acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri. En el transcurso de la tarde, sin embargo, los dos dirigentes lo negaron en sus redes sociales y hablaron de "fake news".

El primero en desmentir esta versión fue el legislador Romo. "Debido a los trascendidos de público conocimiento me llamó Sebastián Pareja, quien me manifestó no estar en conocimiento del documento que se menciona en los medios. Pero que si así fuese, los diputados y senadores bonaerenses electos de La Libertad Avanza no estamos dispuestos a abandonar las ideas de la libertad. El enemigo a vencer es el kirchnerismo. No podemos seguir así, tenemos que cambiar", escribió en X.

Minutos más tarde, el diputado Luayza hizo su propia publicación: "Fake news. No existió tal reunión ni comunicado alguno. Desde Unión Celeste y Blanco negamos absolutamente la veracidad de los hechos invocados", escribió en X.

La información comenzó a circular después del mediodía. La versión que trascendió indicaba que ocho diputados y tres senadores bonaerense estaban trabajando en un comunicado en rechazo al acuerdo Milei-Macri y que solo dos se habían negado a firmarlo: Carlos Kikuchi y Pareja. La pregunta es por qué los legisladores demoraron tanto en desmentir el encuentro. Ninguno de los dos respondió la consulta de PERFIL.

Los diputados electos para el Congreso nacional sí confirmaron que mantuvieron un encuentro. "Apoyo absoluto de todos los convocados a la reunión", contó una de las personas que alcanzó la banca de la Cámara baja. En esa línea, aclaró que "ninguno mostró disconformidad alguna" con el acuerdo entre La Libertad Avanza, Macri y Patricia Bullrich.

En total, en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza obtuvo 18 bancas: cinco en el Senado y trece en Diputados. De esta forma, se convierte en la segunda fuerza legislativa en la provincia, detrás del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

En la Cámara de Diputados bonaerense, La Libertad Avanza sumó cuatro legisladores por la primera sección electoral: Carlos Luayza, Jazmín Carrizo, Teodoro Vera Chavez y Viviana Romano; cuatro por la cuarta: Gustavo Cuervo, Salomé Jalil Toledo, Martín Rozas y Blanca Alessi; tres por la quinta: Alejandro Carrancio, Sabrina Sabat y Gastón Abonjo; y dos por la séptima: Agustín Romo Ortega y María Laura Fernández.

En el Senado, el partido libertario sumó un legislador por la segunda sección electoral: Carlos Kikuchi; uno por la tercera: Sebastián Pareja; y dos por la sexta: Sergio Vargas y Silvana Ventura.

