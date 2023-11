La pelota también rueda en la cancha del balotaje

Hubo varias cumbres Javier Milei-Mauricio Macri antes del cónclave en el que ambos decidieron unir fuerzas con miras al balotaje presidencial.

“No te olvides que están las elecciones en Boca”, le contestó el candidato libertario a un periodista que le consultó sobre esos encuentros entre gallos y medianoche, pocos días antes de los comicios del 22 de octubre pasado.

Suspicacias aparte, se sabe que el aspirante de la ultraderecha y el líder del PRO comparten algo más que su fobia por el kirchnerismo. También coinciden en el encono hacia Juan Román Riquelme, el ídolo azul y oro que el 2 de diciembre, dos semanas después de la segunda vuelta electoral nacional, plebiscitará su continuidad como hombre fuerte del club porteño.

En su afán de recuperar poder en el fútbol, Macri no descartó integrar la fórmula opositora boquense junto a Andrés Ibarra, vicejefe de gabinete durante su gestión en la Casa Rosada.

Su retorno a La Bombonera cuenta con el guiño del aspirante al Sillón de Rivadavia de ‘La Libertad Avanza’: “Dejé de ser de Boca por decisiones populistas que se tomaron en la gestión de (Daniel) Angelici, pero estaría dispuesto a regresar, en caso de que haya un reordenamiento. Quisiera que vuelva el Boca de Macri”.

En una entrevista televisiva, Javier Milei elogió 'el modelo del fútbol europeo'.

A modo de contribución para tratar de terminar con el riquelmismo, Milei ofreció como refuerzos a varios ‘bosteros’ que integran su espacio: el excandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ramiro Marra, el legislador porteño Eugenio Casielles, el diputado nacional electo Oscar Zago y el referente del MID Edgardo Alifraco.

Marra es uno de los más acérrimos críticos de la actual dirigencia de Boca: “¿NO ERA QUE NO IBAN A POLITIZAR EL CLUB? Boca es pueblo, no tiene ideología ni posiciones partidarias. Hacer distinciones políticas no es lo que queremos los hinchas y menos los socios ¿Por qué no se ponen a negociar los contratos de los jugadores, así no quedan libres?”, escribió en sus redes sociales en febrero pasado, cuando el club distinguió como socia honoraria a Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

MARCA LA CANCHA. Javier Milei en el estadio de Chacarita Juniors, donde fue jugador de las divisiones inferiores. El candidato libertario promueve un deporte que se regule por las leyes del libre mercado. /// FOTO: CEDOC PERFIL

¿Juega el Estado?

“Quiero que sepan y tengan la tranquilidad de que voy a dejar todo de mí para que la Argentina tenga el 10 de diciembre un presidente comprometido con el deporte, pero sobre todo comprometido con una visión de país”, aseguró Sergio Massa (amigo de Riquelme) en un acto que se llevó a cabo el pasado 18 de setiembre en Obras Sanitarias.

El representante de ‘Unión por la Patria’ fue el único de los candidatos que presentó un plan específico para el área, que incluye la reglamentación de la Ley Nacional de Clubes. Como ministro de Economía, acaba de anunciar un alivio fiscal para las entidades que compiten bajo la órbita de la AFA.

En el caso de Milei, la referencia más concreta es el video que lo muestra arrancando de una pizarra los carteles que aluden a diferentes dependencias públicas: “Ministerio de Turismo y Deportes: ¡afuera!”.

En una de las amables entrevistas televisivas a las que suele prestarse, el candidato de LLA elogió “el modelo del fútbol europeo”, que contempla la participación de capitales privados. El Fútbol SA es otro punto de contacto con Macri, quien en los ’90 quiso privatizar Deportivo Español y mudarlo a Mar del Plata y en el nuevo siglo creó un Fondo de Inversión para comprar y vender jugadores en Boca, y apuntaló con su billetera las aventuras de Marcelo Tinelli en Badajoz y de Fernando Marín en Blanquiceleste SA.

“Resulta difícil entender que intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades”, manifestó la AFA.

obre este asunto, la matriz del pensamiento mileista puede encontrarse en un texto que circula por Internet con el título ‘Meditaciones sobre el fútbol’, y que pertenece al economista Alberto Benegas Lynch, el ‘prócer libertario’ que propuso romper relaciones con el Vaticano: “La sociedad anónima abre las puertas a fuertes incentivos para mantener auditorias y llevar a cabo gestiones redituables para el club, en lugar de los déficits crónicos y endeudamientos permanentes, fruto de la asociación civil sin fines de lucro, la figura más generalizada en países subdesarrollados”.

“Mientras en el béisbol, el basquetbol, el hockey y el fútbol americano los derechos de propiedad están claramente establecidos, en nuestro fútbol existe una total indefinición al respecto; los clubes y el deporte mismo no son propiedad de nadie”, añade.

En otro párrafo, aludiendo al “fanatismo” que rodea al fútbol, Benegas Lynch realiza un llamativo apunte: “No parece muy razonable que haya que atender a fans del fútbol en clínicas médicas a raíz de infartos producidos por un gol del equipo contrario”.

ENEMIGO ÍNTIMO. Guillermo Tofoni, exsocio y actual demandante de la AFA. Se define como 'el hombre de Milei en el fútbol' y arenga por las Sociedades Anónimas Deportivas. /// FOTO: CEDOC PErFIL

Partido aparte

Cantó su voto Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el mandamás del fútbol argentino. “Hay un enorme desafío cuando te toque seguramente conducir este país”, le dijo a Sergio Massa, en medio de los anuncios sobre el Mundial 2030.

Igual de explícito fue el comunicado de apoyo al candidato oficialista que difundieron clubes y ligas agrupados en el Consejo Federal de la AFA: “Nos representa y nos asegura la continuidad de políticas que sustenten y garanticen la existencia de instituciones que promuevan el desarrollo del futbol amateur, en beneficio del deporte argentino", señaló el escrito.

Sergio Massa fue el único candidato que presentó un plan específico para clubes.

Aunque se cuidó de repartir fichas de varios colores en el paño (San Telmo, el club que tiene como main sponsor a la empresa de Marra, fue salvado del descenso por decreto), Tapia apuesta fuerte por evitar una nueva embestida privatizadora. “Resulta difícil de entender cómo es posible que aún no valoremos a nuestros clubes e intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades”, marcó la cancha la AFA en el capítulo “Gobernanza y Administración” de su Informe Anual 2022.

Un reciente fallo judicial adverso -el embargo del 10% de las ganancias generadas en los amistosos de la Selección- despejó cualquier duda sobre las preferencias de Tapia & Cía de cara al balotaje. El dictamen refiere a una demanda de Guillermo Tofoni, un exsocio de la AFA que hoy se proclama como ‘El hombre de Milei en el fútbol’.

En un artículo que publicó El Cronista, titulado ‘Dolarización y Fútbol: la tierra prometida’, el empresario habló de la privatización de los clubes como “una asignatura pendiente en nuestro país”. La introducción no deja de ser singular: “Ruge como en las increíbles sagas de Narnia, la venida de un León…”.

Según el mencionado diario, Juliana Santillán, la electa diputada nacional bonaerense, sería la encargada de meter la pelota adentro del Congreso, con la idea de hacerla picar para el lado de los que la patean alto, fuerte y lejos.