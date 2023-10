Massa al balotaje: límites al pacto opositor, voces contra Milei y consensos para gobernar

Los chats entre Sergio Massa y opositores se multiplicaron en los últimos días. Algunos le pudieron garantizar que no haya un pronunciamiento de Juntos por el Cambio a favor de Javier Milei la misma noche de la elección general, otros le adelantaron que alzarán sus voces en contra de la figura del líder libertario y un puñado de dirigentes territoriales le avisaron que su estructura puede usarla a favor de su postulación, pero que no la pondrán para el candidato opositor.

No consiguió, en cambio, fuertes apoyos a su figura, pero el candidato a presidente se conforma con estos movimientos, algunos gestos más que aparecerán cerca de la segunda vuelta y con exponer un acuerdo de Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que llevó a la ruptura de lo que era hasta acá la principal fuerza opositora y que está lejos de garantizar estabilidad.

“El acuerdo Milei - Macri es un pacto que decepciona y genera desconfianza”

Sin apuro, Sergio Massa deja que las secuelas del acuerdo de Mauricio Macri y Javier Milei continúen mostrando fuertes internas y cruces entre los opositores. “Es un pacto que decepciona y genera desconfianza”, evalúan desde el búnker oficial.

Los focus group se apuraron sobre el cierre de la semana y en el comando de campaña de Unión por la Patria aseguran que de esos estudios salió que “sólo los votantes duros de Patricia Bullrich lo justifican en nombre del enfrentamiento al kirchnerismo” mientras que hay “un sentimiento de decepción en votantes de Juan Schiaretti, indefinidos y votantes blandos de Bullrich”.

“Son tres políticos, escondidos, en medio de la noche, queriendo decirle a sus votantes lo que tienen que hacer. Es un pacto electoral, ¿qué va a generar de positivo para los electores?”, plantean desde el entorno del candidato a presidente.

Peronista | Logró que buena parte de la oposición se niegue a apoyar a La Libertad Avanza.

La soledad en la que quedaron los dirigentes del PRO que avalan a Milei tuvo que ver con contactos del propio Massa. Mientras Mauricio Macri hace lo imposible para frenar al postulante al jefe de Estado peronista, éste hace todo para encapsular sus movimientos. “Neutralidad las pelotas”, fue la frase con la que Nicolás Massot criticó el acuerdo con el líder libertario. El dirigente que fue en la boleta de diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, dijo, además que “no existe el argumento de que hasta ayer eran locos poco preparados y hoy son el único cambio posible”, sobre la justificación de Bullrich para aliarse con el libertario. Estas frases que se suman a las de varios dirigentes radicales son las que Massa busca que se multipliquen.

Mientras tanto, además de Massa, hay gobernadores peronistas que mantienen contacto con pares de la oposición. Los jefes provinciales de JxC ya se diferenciaron de Macri, pero también pueden servirle al candidato de UxP al momento de movilizar o no, la estructura el día de la votación. “Hay provincias del interior en donde a nosotros no suma la abstención”, dicen.

“Si miramos la composición de Juntos por el Cambio, solo algunos dirigentes del PRO harán campaña por Milei. El radicalismo está en contra, la Coalición Cívica está en contra, el Peronismo Republicano está en contra, Confianza Pública está en contra y el GEN están en contra”, dicen en el equipo massista. Esa neutralidad sirve para mostrar la ruptura de JxC, pero también para marcar que no votarán por Milei.

“La personalidad de Milei y la división que generó en la oposición acentúa la idea de que Milei no suma, sino que divide y destruye”, plantean.

“La neutralidad de la UCR, la CC y el PJ Republicano muestra que están en contra”

En contraposición aparece un Sergio Massa que propone la unidad nacional. “La grieta murió y no la vamos a reavivar”, dicen aunque en la oposición la campaña sea terminar con el kirchnerismo. “Milei solo consiguió un par de nombres, Massa propone un gobierno de unidad nacional. No se trata de encajar nombres, sino de avanzar con políticas de Estado y consensos en los grandes temas. Unidad no sólo con políticos, sino con técnicos y distintos sectores de la sociedad”, se distinguen.

“Viene la Argentina que estábamos esperando”, es el nuevo eslógan de campaña que mostrará a Massa como líder de una Argentina estable frente a un país que entra en incertidumbre con la figura de Milei. Massa demostró que puede liderar la próxima etapa del peronismo. Lo entendió esta semana Leandro Santoro que debió bajarse del balotaje para no ensuciar la estrategia del candidato presidencial.

Cuando aún no había podido digerir la decisión que iba a anunciar más adelante, Massa lo apuró y se la hizo saber a los medios sin importar los tiempos del porteño. “Queríamos un nuevo líder, lo tenemos. Para bien o para mal”, evaluaron.