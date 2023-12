Manuel Adorni criticó el paro de la CGT: "Su visión está sesgada por otros intereses"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de llamar a un paro general para el próximo 24 de enero y consideró que "es llamativo" que parte de la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que el Gobierno busca implementar.

"Nos pareció llamativo que parte de la dirigencia esté en contra de las reformas para el mundo del trabajo. La situación económica es crítica, estamos en un sendero complejo y preocupante", comenzó diciendo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Javier Milei formalizó que Argentina no estará en los BRICS

"La Argentina no está creciendo y hace 10 años que no crea empleo privado de calidad. Creció el empleo informal y el estatal", señaló el economista y comunicador al defender el paquete de leyes "ómnibus" enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. "No se entiende que el esquema laboral necesita una reforma urgente", agregó.

En la misma línea, explicó que nuestro país "tiene la menor cantidad de empresas por habitantes, los salarios son de los más bajos de la región" e insistió en que "buena parte de la economía de los trabajos son informales".

Héctor Daer y Pablo Moyano, dos de los tres integrantes de la cúpula de la CGT.

En ese marco, cuestionó a la dirigencia de la CGT al remarcar que el último paro nacional que realizó fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y no tomaron una medida similar durante la gestión de Alberto Fernández a pesar de la crisis económica y social. "Durante la gestión anterior que no hicieron paro, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, y la inflación estuvo en torno al 900%", precisó.

Asimismo, aseguró que la central obrera tiene "tal vez su visión sesgada por otros intereses" al tiempo que subrayó que no hay antecedentes de haber llamado tan rápido a un paro general.

Bono para jubilados y los BRICS

Por otra parte, el vocero de Javier Milei aseguró que habrá un aporte extra para el sector previsional para el mes de enero, que será de "55 mil pesos". En tanto, dijo que el monto del bono que se pagará en febrero a jubilados y pensionados -que se pensaba que tendría el mismo importe- "aún no está definido".

El anuncio viene tras la confirmación de mantener los montos extra que se venían pagando desde noviembre, anunciados en octubre por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.



También trascendió que, en caso de que se aprueben los artículos referidos a las jubilaciones que se encuentran en la “Ley Ómnibus” el Gobierno realizará sumas mensuales hasta que se logre una mejor fórmula automática.

Por último, Adorni se refirió a la decisión del presidente Milei de no participar del bloque económico de los Brics (conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). "El cambio en materia de política internacional amerita un proceso de análisis mucho más profundo que el que entendemos se había tomado con el Gobierno anterior", cerró.

FP