Luis Secco, director de la consultora Perspectiv@s, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que estamos frente a algo que “no es usual”, pero que si se quería hacer algo distinto con la Argentina “este era el único camino posible”. Cómo será el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Luis Secco es economista y Director de la consultora Perspectiv@s, formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta durante su carrera a candidato presidencial, fue asesor económico de la Presidencia y Director General de Análisis Estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado (2000 a 2002). Además, desarrolló funciones como director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina (entre 2004 y 2012), y en 2015 fue designado Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco de la Nación Argentina.

Preocupación por el posible cierre de miles de farmacias

Me gustaría un balance general: llevamos casi un mes de gobierno, ya se conocen las medidas enviadas por el DNU y las derogaciones de Sturzenegger. ¿Cual es tu visión, ya conociendo las cartas del Gobierno, sobre el camino de la economía?

Creo que lo que vamos conociendo se inscribe dentro de lo que se podría haber llegado a impulsar tanto desde La Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio, por ahí con algunos matices, pero en general estamos frente a un tempo de lo que se denomina como cambio de régimen en la literatura económica, tanto en términos de lo que podría ser el pilar de la estabilización, de las políticas macro de corto plazo, como el pilar de las reformas estructurales que son las políticas económicas de asignación de recursos o de largo plazo.

En general, se parte de un diagnóstico correcto en el que se necesitan las dos cosas, la estabilización no alcanza por sí sola para perfeccionar el cambio de expectativas que hace falta para que tu economía vuelva a arrancar de manera más estable con chances para poder crecer. Pero el programa económico no es solo diagnóstico, también hay que ver si tiene el diseño correcto y ahí es en donde hay alguna duda respecto a la estabilidad jurídica de las propuestas.

En los otros componentes como la comunicación, la implementación y la revisión, hay que esperar un poco. En materia de comunicación estamos a mitad de camino, falta explicar el porqué de las medidas. De todas formas estamos frente a algo nuevo, yo le doy la bienvenida. Es un intento de cambiar, después de mucho tiempo, las reglas económicas de la Argentina.

Domingo Cavallo respaldó a Luis Caputo y calculó una inflación del 8% para abril

¿Vos crees que Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Sergio Massa estarían haciendo lo mismo?

En los dos primeros casos diría que sí, porque conocía las propuestas de JxC y trabajé en algunas de ellas. Por ejemplo, las desregulaciones eran una propuesta común dentro de los equipos económicos de ese espacio. Sergio Massa no sé si habría ido por un caminos similar, si se quería hacer algo distinto con la Argentina creo que este era el único camino posible, ha habido bastante consenso en todos los equipos de trabajo y en la mayoría de los economistas profesionales, lo cual no quiere decir nada pero es un poco la recomendación general.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Cuando uno mira el planteo de Carlos Melconian, no es un dólar de 800 y 15% de impuesto PAIS, sino que él decía que un dólar de 500 estaba bien. Hay una diferencia muy grande entre generar 100% más de inflación a través de un dólar que tenga el precio más alto…

Desde el punto de vista conceptual está la estabilización, ahí había consenso, después está el tema específico de los detalles. Había gente dentro del espacio de Melconian que no estaba de acuerdo, había disensos. Me parece que el dólar de 500 no era una cuestión fáctica de posibilidad económica de lo que había que hacer, hoy estamos discutiendo si es sostenible el dólar a 800…

Carlos Ruckauf: "Javier Milei ha tomado el gobierno pero le falta tomar el poder"

Si finalmente todo se traslada a precio, el de 800 no te sirve, como tampoco te servirá el de 1200 o el de 4 mil.

Depende, la estabilización tiene dos etapas: la primera que es sobre succionamiento de precios, que muchos estaban atrasados; y la segunda ya es la estabilización. Ese diseño de dos etapas también era un consenso, el problema sería si en la segunda etapa también se desarmase la inflación, algo que no debería suceder si toda la primera etapa se lleva a la práctica, si las correcciones de precios negativos se terminan, si el programa en su conjunto está en marcha y si el programa fiscal empieza mostrarse efectivo para reducir el déficit.

Ahora tuvimos un poco más por una cuestión de expectativas que aún no están ancladas al programa de estabilización, algo que en la segunda etapa no debería suceder, pero para eso se requiere que la primera etapa llegue a un buen puerto en el punto de vista de la aprobación legislativa y que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo todo lo que tiene como resorte el ajuste fiscal se empiece a llevar a cabo.

Te veo optimista…

Sí, estoy optimista, puede ser porque estamos por primera vez frente a un gobierno que intenta ir por estos dos pilares que hacen a cualquier cambio de régimen.

FMI: el Gobierno posterga los vencimientos de enero mientras define cómo renegociar el acuerdo

Vos hablás de cambios de régimen, ¿qué ejemplos dentro de la democracia nos podrías dar?

Brasil hizo un cambio de régimen económico de la mano de Fernando Henrique Cardoso, que después se fue manteniendo en el tiempo. Lula sorprende no porque el gobierno sea por izquierda, sino porque se instituyó una idea sobre cómo hacer política económica en Brasil.

Yo lo viví eso en Brasil, entrevisté a todos los "padres" económicos. No se sintió allí eso que se está sintiendo acá, lo que se percibió fue un plan antiinflacionario muy contundente, algunas privatizaciones mucho más leves que en Argentina, un planteo mucho menos radical. Si tuviera que hacer vidas paralelas entre Buenos Aires y San Pablo o Brasilia, diría que nosotros siempre nos vamos a los extremos, siempre sobreactuamos. Allí hicieron algo más leve que lo que se hizo incluso en la época de Menem, mantuvieron las leyes, hicieron una estructura proteccionista, tuvieron en cuenta las leyes laborales, hicieron pequeñas modificaciones en las leyes tributarias y ni siquiera colocaron el IVA. Ellos corrigieron el déficit fiscal al cuarto año, acá es al revés, desaparece a los dos meses. Tenemos tendencia a cirugía mayor.

Por ahí había otras condiciones iniciales…

Luis Caputo, ministro de Economía

Sí, 30% de inflación mensual, para darte una idea.

Pero nunca dejaron de mandar su propia moneda. Acá siempre tenemos el problema de que ni aun con tasas reales positivas de interés demandamos nuestra propia moneda.

Los mercados empiezan a analizar la posibilidad de una eventual dolarización de la economía

Este gobierno lleva a la tasa negativa, el ex presidente del Banco Central se queja de que siempre trató de defender los ahorros en pesos, por eso se quejaba que las leliqs producían el déficit cuasifiscal, que finalmente no lo era porque la inflación termina licuando esa tasa de interés, lo que están haciendo ahora es la tasa negativa.

Brasil hizo un programa heterodoxo porque tenía componentes heterodoxos graduales. Le fue bien pero marcó, con el tiempo, un cambio de régimen. Cardoso decía que todo lo que hacía lo comunicaba, es fundamental entender la lógica de los cambios, sobre todo si se hace gradualmente.

Los economistas siempre usan el ejemplo sobre que si uno hace un plato de comida y mete primero los ingredientes que van últimos, termina haciendo un plato distinto…

El problema es que lo tenés que meter todo junto. No podés primero estabilizar y después hacer las reformas regulatorias, tenés que hacer todo al mismo tiempo. Rudi Dornbusch, que era un gran economista del MIT experto en Latinoamérica, decía que los programas económicos pueden combinar dosis de heterodoxia, ortodoxia, shock o gradualismo. Pero decía que nunca se hablaban de un shock ortodoxo, de la combinación de un shock y ortodoxia, porque tal vez era difícil encontrar un sobreviviente de esos programas.

Milei no le pone plazos al ajuste, no genera expectativas y hay preocupación en su entorno

Probablemente estemos ante un caso que no es usual, no existen gran cantidad de ejemplos. Sí creo que existe la idea de tratar de hacer un fuerte cambio de expectativa a partir de algunos pilares básicos que forman parte de los que los economistas llamamos cambio de régimen, que son la estabilización macro de las reformas estructurales a las que después se incorporan algunos anuncios de alto impacto para convencer de todo lo que están haciendo. El tema de la licuación me preocupa mucho, porque es una palabra horrible. Cualquier economista de Argentina puede decir que la licuaciones de este gobierno son parte del ajuste fiscal, pero si a cualquier economista le preguntás a qué tasa de inflación se logra corregir el desequilibrio fiscal, la respuesta más probable es una inflación indeterminada. Arrancamos con una tasa de inflación ya muy alta, entonces si la inflación es parte del programa, tenemos un problema, porque ya arrancamos con una tasa muy alta y habría que despejar cualquier duda de que la inflación va a ser utilizada para hacer el ajuste fiscal.

Todo el mundo habla del costado de las reformas, no del costado de la estabilización, como que pasó a un segundo plano. Por eso digo que hay que trabajar el tema de la comunicación. El pilar de la estabilización sigue vivo, no es que se estabiliza con el DNU y la ley ómnibus. Hay que mostrar todos los días avances en materia de hacer una política activa, reducir el déficit y no dejar abierta la idea de la licuación. A veces se me genera la duda sobre lo que piensan en materia de inflación.

Carnevale: “Los precios están subiendo más de lo esperado”

Cambio es sinónimo de conflicto, debemos perderle un poco el temor porque si no, no vamos a tener el cambio. No veo forma de separar la palabra cambio de la palabra conflicto y me parece que el 2024 va a ser eso: si no vemos conflicto no vamos a estar asistiendo a un cambio en Argentina.

VF JL