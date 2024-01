En LLA creen que el DNU es “una obra maestra” y piden no poner frenos

El Congreso iniciará esta semana de manera formal el tratamiento del mega- proyecto de ley, con 664 artículos sobre las más diversas materias económicas, institucionales y políticas, y apura la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar en los próximos diez días el DNU firmado por el presidente Javier Milei.

La magnitud y diversidad de las dos iniciativas retrasó el arranque, sobre todo por la necesidad de la mayoría de los espacios para analizar en detalle los artículos y establecer una estrategia conjunta.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza meten presión a sus colegas tanto en Diputados como en el Senado para que aceleren los tiempos y logren aprobar ambos textos antes de la finalización de las sesiones extraordinarias el 31 de enero. Al respecto, el senador nacional por LLA Francisco Paoltroni remarcó que “la urgencia está dada por la crisis económica que atravesamos y la necesidad de generar las condiciones para que la economía arranque”.

Según consideró el referente de Formosa “el DNU es una obra maestra”.

Si bien el presidente Javier Milei pretende retocar lo menos posible la ley ómnibus y se negó, por el momento, en transformar en un proyecto de ley el DNU, lo cierto es que los negociadores libertarios están analizando distintas alternativas de negociación sobre todo con los gobernadores para ir sumando los votos necesarios.

“Nosotros necesitamos este shock para que la economía arranque y el dinero empiece a circular. No se puede poner el freno constantemente a todo”, dijo Paoltroni.

El senador agregó que “por supuesto que hay negociación” para discutir el proyecto de ley y afirmó que “el intercambio de ideas que se tiene que dar” en el Parlamento.

En la misma línea se expresó el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, quien sostuvo que “lo que dice el DNU es lo que votaron los argentinos. Este Gobierno planteó soluciones ante la situación de urgencia y emergencia en la que se encuentra el país. Elaboramos en este contexto una con seiscientos temas, eso muestra cómo venimos trabajando desde el oficialismo”.

En tanto, Abdala pidió a los argentinos “que le tengan paciencia a un Gobierno que recién empieza, que no propongamos parar un país y exigir cosas que físicamente son imposibles”, en referencia al paro general del 24 de este mes convocado por la CGT.

La agenda que se viene. El próximo martes a las 14, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales, la Cámara de Diputados iniciará el debate de la ley macro, con invitados del Poder Ejecutivo que todavía no se dieron a conocer. La discusión continuará el miércoles desde las 9 hasta las 20, en una jornada XXL en la que se pretende encaminar un cronograma de trabajo por temas. En medio de las conversaciones con el FMI, en el Gobierno no se descarta separar el tratamiento de lo temas fiscales para dar una respuesta a los requerimientos de equilibrio de la economía, pese a no ser la idea inicial del oficialismo.

En simultáneo, deberá quedar constituida la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, para lo cual solo faltan los diputados de Unión por la Patria, que tienen frenada la conformación ante la disconformidad por el reparto proporcional de los lugares.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem explicó: “Unión por la Patria tiene el 38% de las bancas. El 38% de ocho no es cuatro, eso es el 50%. Ellos empezaron diciendo que les corresponden cinco. Para que les correspondan cuatro miembros necesitan 128 diputados, y tienen 102. Entonces les corresponden tres”.

En tanto, en el Senado habrá otro intento por obtener dictamen para el proyecto de Boleta Única de Papel, con la intención de convertirlo en ley antes que finalice el verano.

La Coalición Cívica sentará su postura “por temas”

En el inicio de la discusión en comisiones del mega-proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, la Coalición Cívica de Elisa Carrió sostuvo este sábado que el espacio no puede “convalidar en paquete un decreto de necesidad y urgencia ómnibus porque la Constitución Nacional y la división de poderes es un valor que sostenemos, no importa quién sea gobierno u oposición”.

La Coalición Cívica mantiene seis diputados nacionales que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, que todavía no manifestó una posición en conjunto ni sobre el DNU ni sobre el proyecto de ley. En ese sentido, la CC reconoció que la “ley ómnibus establece reformas en importantes aspectos que merecen ser debatidos. Pero también contiene delegación de poderes inmensos y excepcionales al Presidente de la Nación que resultan inadmisibles”.

Según afirmaron en un documento, “junto a Elisa Carrió hemos analizado el DNU 70/23 y avanzamos con el análisis de la “ley ómnibus”. Es imprescindible que se conozca cada punto en detalle. Para eso vamos a emitir informes públicos señalando nuestra posición en cada tema”, es decir que no habrá una postura unificada sobre todos los artículos de la iniciativa.

Destacaron, además, que “la CC tiene una agenda de cambios y reformas profundas para nuestro país. Luchamos desde hace veinte años contra el corporativismo, los privilegios y la corrupción kirchnerista. No le tememos a ningún debate, estamos dispuestos a discutir toda iniciativa y contenido, corregir con celeridad y así construir desde la pluralidad política”.