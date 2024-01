Los pequeños ahorristas se quedan casi sin opciones para ganarle a la inflación

El 18 de diciembre el Banco Central decidió bajar las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales del 133% -que regía desde octubre- al 110%, con lo que el rendimiento mensual bajó de 10,93% a 9,1%. Diez días después de eso, la entidad también implementó cambios en los plazos fijos UVA, la única herramienta que los pequeños ahorristas tienen para proteger sus pesos de la inflación y que hasta el 28 de diciembre tenía un plazo de 90 días. Ahora, quienes opten por este instrumento tendrán que dejar quieto su dinero por seis meses, algo que resulta imposible para muchas familias en un contexto de incertidumbre como el de la actual economía argentina. Especialistas consultados por PERFIL evalúan cuáles son las mejores opciones para intentar proteger los ahorros en este panorama.

“Ese es uno de los problemas que le encuentro a este programa, que no le da una opción para ahorrar en pesos al pequeño y mediano ahorrista, sobre todo al ahorrista conservador que no está haciendo operaciones en bolsa, con derivados ni mucho menos”, explicó el economista Christian Buteler a este medio.

“Al ahorrista que solía elegir un plazo fijo o a lo sumo una letra como algo fuera de su menú tradicional la única opción que le están dando es el dólar”, agregó. Para Buteler, si bien el dólar está relativamente tranquilo “todos sabemos que un dólar estable, por más que sea el dólar libre, con una inflación del 20 o 30% mensual no se sostiene, tarde o temprano va a pegar un salto y va a actualizar”.

Por eso, el economista recomienda que “en vez de quedarme a perder en un plazo fijo, como es dinero que no necesito no importa si sube mañana, pasado, o dentro de veinte días” lo más conveniente es irse al dólar y esperar “que el dólar me proteja de lo que no me están protegiendo los pesos, el plazo fijo o ninguna otra inversión de corto o mediano plazo”. Buteler concluyó que decidir ahorrar en pesos es en definitiva elegir “con qué perder menos”.

Ante este escenario recomiendan comprar dólares o stockearse de bienes durables.

Según sus estimaciones, por cada millón de pesos que deposita una persona en un plazo fijo y con una inflación que corre al 1% diario, un pequeño ahorrista pierde $7000 cada uno de esos días.

El problema de ir al dólar es que hay que esperar un reacomodamiento del precio, que tarde o temprano se va a dar. “Para el corto plazo, si no es plazo fijo y el UVA se fue a seis meses, que es mucho, están las opciones de los Fondos Comunes de Inversión”, agregó la economista Elena Alonso al ser consultada por PERFIL. “También tenés letras y cauciones bursátiles para las empresas, ya que en el caso de empresas te asegurás una tasa”. En cuanto a los Fondos Comunes de Inversión o las billeteras virtuales, Alonso considera que son inversiones que se pueden hacer en paralelo. “Si bien están pagando mucho menos que el plazo fijo son una alternativa para no dejar la plata quieta”.

Para los que pueden aguantar un poco más con los ahorros, “se puede comprar algún bono que venza en 2024 que esté ajustado a la inflación, también algún fondo que siga a la inflación”, agregó. Sin embargo, aclaró, hay que tener en cuenta que “los fondos que ajustan por inflación no son para tenerlos poquito tiempo, porque estás muy expuesto al riesgo. Esos fondos, y los ajustados por dólar o que están invertidos en acciones o en bonos, es recomendable que estén más de seis meses, si bien los podés rescatar antes”.

El problema de estos instrumentos a largo plazo no es solamente la disponibilidad de dinero para guardar, sino también la incertidumbre actual que dificulta las proyecciones a largo plazo. “Es bueno primar, en este contexto, el hecho de tener líquido el dinero, de manera que, por ejemplo, ante un aumento del dólar, se pueda tener la soltura de rescatarlo y ahí ir al dólar, hacer otra inversión o lo que uno quiera”.

La economista coincide con Buteler en que una de las mejores opciones para quienes no tienen urgencia o necesidad de contar con el dinero en cualquier momento es comprar dólar MEP. “Está a muy buen precio y sería una muy buena alternativa ir dolarizándose, es una buena oportunidad para entrar en el dólar ir comprando de a poquito, porque vas promediando precios y vas entrando a valores razonables”, sintetizó.

“Existen tres formas, las más comunes, de ahorrar en la Argentina: plazo fijo, dólares o stockeo. Si la tasa de interés no es lo suficientemente atractiva, las opciones se reducen a la compra de moneda extranjera o stockeo tanto de bienes de consumo durables como no durables”, comentó la economista Natalia Motyl.

Los que no tienen urgencia pueden volcarse a compras chicas del dólar MEP.

La especialista agregó que “ante una expectativa de aceleración de la inflación para los próximos meses, cubrirse con dólares o adelantar consumo es una buena opción”.

En cuanto a los consumos, Motyl recomienda bienes no perecederos, útiles escolares, elementos de limpieza o pequeños electrodomésticos. Estos dos últimos sufrieron incrementos particularmente importantes durante diciembre: según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), subieron más de 40% en un mes.

Sin embargo, la economista también concluyó que, para quien tenga la posibilidad, “la opción más conveniente, más allá de la menor demanda estacional, es comprar dólares”.