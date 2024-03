¿Qué dijo Melconian sobre el valor actual del dólar y el ritmo de devaluación?

El economista Carlos Melconian le aconsejó hoy al Gobierno nacional que “no se enamore” de la tasa de devaluación mensual de 2% -el crawling peg-, al igual que indicó como importante que tengan a bien comunicar una agenda de reformas en el sistema cambiario a fin de darle forma al "nuevo modelo macroeconómico de Argentina" que pretenden llevar adelante.

En una entrevista radial, el economista también desestimó las opiniones que sostienen que ante la proximidad del valor oficial, del dólar blue y las opciones financieras se atraviesa un momento óptimo para acelerar la devaluación y llegar a la unificación del tipo de cambio.

"Al 2% el tipo de cambio y con esta tasa de inflación, contundentemente no va a continuar (el crawling al ritmo del 2%), porque la realidad no lo va a permitir. Lo que si podemos es discutir dentro de un enfoque macro global donde Influye la política, los 70 días que pasaron, el punto de inflexión del 1 de marzo, el 25 de mayo, la restricción monetaria, el mundo, la consolidación de los números fiscales, la restricción monetaria, e influye el derrumbe de precios internacionales. Mi sugerencia es bajar la euforia y apretar los dientes, porque el modelo macroeconómico de Argentina ni arrancó. Está en gestación", sostuvo.

“Lo peor que puede decir el equipo económico es que se emperra al 2% (devaluación mensual)”, señaló Melconian esta mañana, en declaraciones al programa de Marcelo Longobardi que se emite por Radio Rivadavia.

Carlos Melconian: "Si quieren aplicar la bimonetariedad, no hay que tener vergüenza"

Cabe agregar que ese 2% al que se refiere el economista es el mecanismo de devaluaciones diarias de la cotización del dólar oficial o “crawling peg” que utiliza el Banco Central bajo la actual administración.

Entre otras cosas, el economista sostuvo que “el nuevo modelo económico de la Argentina ni siquiera nació. Por “n” cantidades de razones está no es la política cambiaria de la Argentina. Ni política, ni el valor de su moneda. Si el gobierno cree eso cometería un tremendo error, del que le sería difícil salir”, advirtió.

Y en la misma línea sostuvo que “esto va a cambiar. Al 2% el tipo de cambio y esta tasa de inflación no van a continuar porque la realidad no lo va a permitir”, adelantó el ex ministro de Economía.

En ese marco, indicó: “Mi sugerencia es bajar la euforia. Apretemos bien los dientes porque está en gestación el nuevo modelo macroeconómico de la Argentina”, insistió.

Para Salvador di Stéfano, la tasa de interés empuja al dólar hacia los tres dígitos

Respecto de la inflación en dólares consideró que esta se relaciona a que "hay en inflación en pesos con dólar quieto porque el nuevo esquema no nació”.En este contexto afirmó que “urge que el equipo económico anuncie una agenda cambiaria.

Además de haber cambios en el crawling, Melconian indicó que espera que ocurran también cambios en el “blend” (dólar por exportaciones que se liquidan al 80% en MLC y 20% en CCL) y en el tema importaciones.

En ese sentido, puntualizó que el BCRA está pudiendo comprar dólares por el diferimiento del pago de importaciones.

Al conjunto de reforma sumó “un montón de regulaciones que mantiene la CNV como 2019-2023".

Asimismo, marcó que “si no te autoriza el Parlamento, a fin de este año termina el impuesto PAIS, que era un instrumento cambiario y ahora se transformó en un instrumento fiscal”. “Por lo tanto, esa cuestión de mirar la brecha y pedir unificación es de gran ignorancia” remató.

En cuanto al mentado equilibrio fiscal consideró que “el enero fiscal no puede continuar, es irrepetible. La política monetaria de ‘seca’ para vomitar los dólares puede ser un instrumento inicial pero son instrumentos muy arcaicos”, manifestó.

LR