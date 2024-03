El ex titular del Banco Ciudad, Roberto Feletti, criticó las políticas de ajuste fiscal del gobierno actual y cuestionó la efectividad de abrir la importación de alimentos sin contar con suficientes dólares para pagarlas. "El flujo de divisas del comercio exterior no va a tener el superávit que se esperaba", anticipó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, pronosticó un aumento del desempleo y una economía estancada para el año en curso, con "una macroeconomía frágil".

Roberto Feletti, contador fue secretario de Comercio en el 2021, secretario de Economía y Hacienda del partido de La Matanza entre 2015 y 2019, diputado nacional en el 2011, secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la Nación en el 2009, Presidente del Banco Ciudad en el gobierno de la Alianza en el año 2000. Históricamente, marzo en la Argentina es sinónimo de aumento y dada la estacionalidad de varios indicadores de precios de diferentes rubros, suben de manera categórica durante este mes, un fenómeno que de igual manera se repitió durante todo el verano y promete extenderse frente a cada estacionalidad.

El hecho de que hayas cumplido funciones importantes en la economía en el gobierno de la Alianza nos permite hacer comparaciones de cuánto fue la contracción del consumo en la crisis de la salida de convertibilidad y cuánto es hoy. Entre enero y febrero hay un acumulado del 28% de caída de consumo respecto de los mismos meses del año precedente. ¿Qué comparación podés hacer, dada tu experiencia, entre estas dos etapas respecto de la caída del consumo y el deterioro de la capacidad de compra de los habitantes?

La caída del consumo, en cuanto a datos objetivos, es igual a la de comienzo del 2002. Lo que cambia es que el nivel de desempleo era muy alto en aquel entonces, ya que venía con cifras de dos dígitos desde 1994. Acá es distinto, ya llevamos 17 años de un desempleo que oscila entre 6% y 8%, con picos en el 2018 con Macri.

Ese alto desempleo genera cierta tasa de ahorros que amortigua ese escenario y no lo transforma en una situación de catástrofe social como en aquel entonces. Durante ese año yo era presidente del Banco de la Ciudad y veía con mucha preocupación que ese gobierno tratara de aplicar las mismas políticas de la baja drástica del gasto público, suponiendo que eso iba a traer lo que llamaban “el grado de inversión”.

Es decir, esa estabilización basada casi exclusivamente en el recorte fiscal, iba a provocar un flujo de inversiones. El Gobierno acá aplica una “motosierra”, o sea, una retracción monetaria fiscal durísima, un ancla fiscal para los precios, pero los hechos no le dan la razón: acumularon 36,5% de inflación en dos meses. Los ajustes ortodoxos en sí mismos contienen el consumo, pero en Argentina van a llegar a contener los precios hasta los próximos dos trimestres, por lo menos. Y eso es una arrastre muy negativo.

Luis Caputo, ministro de Economía.

La apertura de importaciones de alimentos

También fuiste secretario de Comercio y ayer se anunció que se iba a abrir la importación a los alimentos sin limitaciones para combatir el aumento de precios de los alimentos de fabricación nacional en los supermercados. Esa amenaza fue usada por todos los gobiernos pero en este caso, ¿se trata de un anuncio meramente marketinero? Es que si no hay dólares porque no hay balanza comercial positiva que permita pagar las deudas y, al mismo tiempo, importar los insumos intermedios la materia prima para luego hacer los productos finales, ¿cómo va a haber dólares para importar directamente productos terminados?

Ese es otro dato de la cuota de improvisación, así como el ancla fiscal no le está sirviendo, aquí lo que están haciendo es dilapidar los pocos dólares que acumularon con la megadevaluación de 118%. Aunque si uno mira las reservas brutas, recompusieron algo más de 4000 millones de dólares en 3 meses, lo cual es un dato positivo.

El verdadero ancla de estabilización es el sector externo, es el atesoramiento de dólares en el Banco Central, no quiere decir que no tiene que haber un sendero fiscal y monetario consistente y creíble, pero necesitas un sector externo robusto.

Pero si van a tratar de contener la presión monopólica de las alimenticias, entonces fracasará el ancla fiscal y el proceso de recomposición de tipo de cambio, además de que habrá un desconocimiento por parte de las autoridades económicas de cómo actúa en la microeconomía los sectores formadores de precios. Justamente, los formadores de precios se desentienden de los niveles de consumo.

¿Pero es una amenaza que se puede ejercitar?

En este contexto no. Uno de los problemas que tiene el plan es la falta de dólares. Recordemos que hay tres fuentes de dólares: las exportaciones, las inversiones y la deuda. El Gobierno, con este tipo de cambio, está en tensión con el sector agropecuario por la liquidación de la cosecha. Es que un tipo de cambio de 900 pesos con una inflación en dólares de 30%, no parece ser atractivo.

En cuanto a las inversiones, son la única fuerza que tiene el Gobierno para producir un acelerado proceso de privatizaciones para atraer dólares y todos sabemos que eso es un debate en el Congreso, más allá si corresponde, de hecho, yo estoy en contra. Y por el tema deuda, el Presidente salió a decir a ver si el Fondo le da 15.000 millones de dólares más, entonces tiene un problema de divisas, mal puede decir que se haga una apertura de importación de alimentos, que es algo que el país produce.

Importación de alimentos.

Y además, sorpresivamente, el ministro Caputo descubrió que los supermercados no asignan eficientemente los recursos, que el mercado no asigna eficientemente los recursos, se metió en la política comercial, las promociones, cosas que muestran cierto grado de improvisación.

El amenazar con las importaciones, cuando el Gobierno no ha logrado el flujo de dólares que esperaba, ni por la confianza que se suponía que le prestaba un gobierno promercado, o por un acelerado proceso de privatizaciones aprobado por el Congreso, o por realmente un apoyo importante del FMI (como lo tuvo en su momento el presidente Macri), estamos en el peor de los mundos.

Recapitulando tu tesis de que es fundamental el superávit comercial y las tres fuentes de dólares. Independientemente del déficit fiscal, vayamos primero al tema de las exportaciones. En ese punto tenemos la mala noticia de que el precio de la soja bajó, lo que le restaría 4 o 5 mil millones de dólares a las expectativas de exportación de la Argentina. Al mismo tiempo tenemos que el gasoducto Norte, al estar parada toda la obra pública, no se está haciendo, y algunos cálculos, me dicen especialistas en el tema de energía, indican que finalmente la balanza comercial energética va a ser neutra, o sea, no va a dejar dólares en superávit porque vamos a tener que importar energía también durante el invierno. ¿Entonces, las exportaciones no van a generar la cantidad de dólares que se tenía pensado en 2024?

Así es. Recordá que nosotros también hicimos pronósticos sobre un superávit comercial, no producto del ajuste sino de la expansión de las exportaciones en torno a los 14.000 millones de dólares. Pareciera que eso no va a ocurrir, en parte por el efecto precio de la soja y por la paralización completa de la obra pública, que no hubiese pasado con Massa. Entonces, el flujo de divisas del comercio exterior no va a tener el superávit que se esperaba.

Como es lógico, los inversores están esperando que funcione el plan para después invertir. Y por el lado de los créditos, ¿vos creés que el FMI le prestaría a la Argentina 15.000 millones de dólares más?

No, en este contexto no. Si gana Donald Trump, recordemos el desmedido apoyo a Macri de 45.000 millones de dólares, no lo sé.

Pero si gana Trump, asumiría en 2025, así que para cruzar 2024, Milei no va a tenerlo ni a él ni al FMI…

Para cruzar el 2024, el FMI le puede llegar a dar un waiver o un crédito puente, como máximo. Le puede llegar a decir a la Argentina que le convalida las metas hasta 6 meses.

Javier Milei junto a Donald Trump en Estados Unidos.

Por el lado del swap chino, son 5.000 millones de dólares entre julio, agosto y septiembre, ¿no?

Sí, tendrá que buscar renovarlo, con lo cual deberá cambiar su política exterior, si es que lo hace. Por eso te decía que la única apuesta fuerte son las privatizaciones. Lo que vos lográs de atractivo de las inversiones es si ponés en juego el mercado de energía, el financiero u otras empresas ligadas a ciencia y tecnología, sino no hay salida.

Vale recordar que los años dorados de la convertibilidad 91-94, la expansión que se logra sobre el flujo de 26.000 millones de dólares frescos que llegan de la venta de las empresas públicas.

Son 26.000 millones de dólares de aquella época que probablemente sean más del doble de los actuales…

Sí, y recordá también que hubo 8.000 millones de dólares que fueron capitalización de deudas. Si vos pensás en lo que fue el flujo de privatizaciones, son cerca de 34.000 millones de dólares aproximadamente, entre capitalización de deudas y fondos frescos.

Pero hoy no quedan empresas para privatizar como las que había a comienzos de los noventa, ¿no?

Pero vos pensá que en ningún momento a comienzos de los 90 se planteó privatizar el Banco Nación. Ese banco te puede dar, por el mercado transaccional que maneja ya que es el principal banco del país, un flujo de 15.000 o 18.000 millones de dólares en el momento.

Lo interesante ahí es el mercado. Y también es cierto que vos tenés un conjunto de empresas del mercado energético, como YPF, que en un contexto de expansión de la energía ocupan mercados. Y esos mercados son atractivos. No tenés hoy el estado empresario que tenías a principios de los 90, seguro que no.

El rol de YPF y el mercado energético.

La economía argentina y el desempleo creciente

¿Cuál es tu pálpito? ¿Cómo termina este Gobierno en materia económica, teniendo en cuenta estos tres elementos que mencionaste?

El Gobierno va a terminar el año, en lo que es economía real, con un alto desempleo. Es más, nos va a devolver al desempleo de dos dígitos después de 17 años. Además, habrá una desaceleración de precios porque justamente el desempleo y caída de consumo van a obrar como un ancla real de los precios.

Y por el otro creo que va a estar en una maraña de fracasos y parches sobre el sector externo y el sector fiscal en paralelo. Creo que el Gobierno termina el año con alto desempleo, con una economía real en baja y con una macroeconomía en el sector público y en el sector externo no estabilizada y muy endeble.

