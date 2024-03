El impensado ganador en una canasta de monedas en la Argentina

La tasa de plazo fijo es muy alta frente a la inflación esperada, esto hace que el peso le gane al dólar en el atractivo como la mejor inversión.

No estamos en un cambio de época, estamos en una época de cambios, hoy según estimaciones propias el peso es el gran ganador en materia de inversiones. Creemos que este escenario se puede revertir en el segundo semestre, por ahora y de cara al ingreso de la cosecha, el peso es el gran ganador, y nos explayamos en esta nota.

La inflación esperada desde nuestras subjetivas proyecciones a marzo del año 2025 se ubicaría en el 137,4% anual, tomando esta definición salimos a buscar cual puede ser la inversión que más puede rendir.

El dólar futuro en promedio de todas las series tiene una tasa efectiva del 128,4% anual, ubicándose por debajo de la tasa de inflación esperada en un 3,8% anual. Esto nos está indicando que el mercado no espera que el dólar mayorista tenga una evolución por encima de la tasa de inflación. En este mismo cuadro observaran que la proyección de la consultora a un año vista es una devaluación del dólar mayorista del 108,9% anual, que se ubicaría 12% por debajo de la inflación esperada, eso lo verán cuando comparamos los Bonos ajustados por U$S Linked (que sería dólar mayorista).

Para terminar con los instrumentos del área dólar, mostramos nuestra proyección para la evolución del dólar CCL a un año, y vemos que pierde un 26,1% frente a la inflación. Para dejar en claro estos números, esperamos que el dólar linked (mayorista) a marzo del año 2025 se ubique en $1.830 y el dólar CCL en $1.922.

En lo que respecta a los instrumentos en pesos, vemos como el plazo fijo tradicional muestra la mayor tasa de interés positiva frente a la inflación, que se ubica en el 20,7% anual, esto hace que los agentes económicos se desprendan de los dólares y se coloquen en pesos por la enorme tasa positiva que ofrecen los bancos, que, dicho sea de paso, está fijada por el Banco Central. En la medida que la tasa sea tan positiva, no hay chances de que los dólares billetes suban de precio. Los plazos fijos UVA y los Bonos UVA muestran rendimientos similares a la inflación, pero de ninguna manera como los plazos fijos tradicionales.

BOPREAL

Un tema que nos había quedado pendiente es el Bopreal, aquellos que adquirieron la serie unos pudieron adquirirla entre U$S65 y U$S72, para realizar el caso de estudio suponemos que los inversores lo compraron a U$S 70.

El Bopreal serie uno se abrió en 4 partes, las dos primeras del 20% y la tercera y cuarta del 30% cada una. Las series A, B y C se pueden cancelar anticipadamente en el año 2025 la A, 2026 la B y 2027 al C. La serie D vence en octubre del año 2027.

Como el título se abrió en 4 partes, aquí mostramos la cotización actual, y su eventual utilidad si suponemos que fueron comprados a U$S 70. Como podemos apreciar por el 20% de la inversión la ganancia fue de dos dígitos, por el segundo 20% 6,9% y estamos equilibrados en las series C y D, sin embargo, no estamos lejos de los precios de compra. Estos títulos cotizan en dólar MEP.

También deberíamos ver la posibilidad de arbitrar estos títulos versus los bonos soberanos, por ejemplo, el bono AE38 cerró el viernes U$S43,8, con lo cual podríamos canjear la serie A del Bopreal por el doble de posiciones en AE38.

Todo esto lo realizamos para mostrar que el Bopreal es un muy buen negocio para aquellos que invirtieron en un título en dólares, y que se debe medir en dólares y no en pesos, ya que la caída en moneda nacional está atada a la baja del dólar MEP en el mercado.

Recordamos que cuando se realizan inversiones no debemos perder de vista el concepto de diversificación, que hay que invertir en dólares y en pesos, el Bopreal como inversión en dólares tuvo un comportamiento excelente.

Algunas conclusiones

La Argentina ya vive en un entorno de competencia de monedas. Tenemos 4 monedas ligadas al dólar que llamamos Dólar Mayorista, MEP, CCL y Blue, mientras que por el lado de los pesos tenemos dos monedas que son el peso tradicional, y el peso ajustado por inflación.

Los bonos ligados al dólar mayorista denominados linked muestran tasas negativas.

Los bonos ligados al dólar CCL son los corporativos de empresas y rinden en promedio tasas entre el 8,0% y 10% anual.

Los bonos ligados el dólar MEP conviven en dos grandes grupos, los que tienen respaldo del Banco Central rinden entre el 11% y 20% anual para un plazo máximo de 3 años. Mientras que los bonos del tesoro rinden entre el 20% y 30% anual para plazos de 6 a 14 años.

El dólar blue es el popular canuto argentino, que hoy proyectado a un año rinde según estimaciones propias entre 20% y 26% menos que la inflación.

El plazo fijo tradicional a un año vista rinde un tas positivo del 20,0% anual.

El plazo fijo UVA rinde el 1,0% anual a 6 meses, y se pueden conseguir bonos que ajustan por inflación a tasas positivas superiores, pero vencen en el año 2033, creemos que en breve se podrán conseguir tasas positivas en plazos más cortos.

Mientras el Banco Central no modifique la tasa de política monetaria y la tasa de plazo fijo a la baja, creemos que el dólar estará muy tranquilo, las competencias de instrumentos financieros nos muestran que el plazo fijo tradicional le gana holgadamente a la inflación. El dólar en este escenario es el que más pierde.

Para las empresas e individuos, hay que advertirles que los préstamos en pesos y en pesos ajustados por inflación son carísimos, mientras que las financiaciones en dólares resultan mucho más atractivas en esta coyuntura.

El gobierno adora la tasa de interés positiva frente a la inflación, esto es muy bueno para los ahorristas, y muy nocivo para la actividad económica, que con una estructura de poca capitalización puede tener severos problemas en los meses que siguen.