BOPREAL: el BCRA adjudicó US$310 millones y flexibilizó el acceso a las próximas licitaciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la segunda subasta de la Serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), cosechó 205 ofertas por parte de empresas y logró adjudicar US$310 millones, lo que se traduce en una baja considerable respecto de la semana anterior.

En efecto, la última licitación del BOPREAL había colocado US$ 491 millones, un 58% más que el resultado de esta tanda. Hasta el momento, la tercera etapa del BOPREAL totaliza US$ 792 millones y todavía quedan unos US$ 2.208 millones por licitar.

El Gobierno cobraría Ganancias de forma retroactiva si no sale la nueva ley

Según el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, la cifra adjudicada reflejó una absorción de pesos de $255.000 millones. A la vez, el analista económico calculó que la recaudación vía impuesto PAIS alcanzó los $44.500 millones.

La aclaración del BCRA sobre el BOPREAL 3

"Las próximas semanas habrá nuevas licitaciones hasta completar el monto máximo de VN USD 3.000 millones. Los bonos de la Serie 3 están habilitados para su transferencia y negociación en el mercado secundario, devengan intereses a una tasa de 3% N.A. y amortizan en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026", explicaron desde el BCRA.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria explicó que abrirá la próxima subasta a todos los importadores con deudas comerciales al 12 de diciembre de 2023, por más que no se hayan enrolado en el padrón de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Teniendo en consideración la desaceleración en la demanda por parte de los importadores con deudas remanentes (luego de sustraer, de corresponder, la participación en los otros instrumentos disponibles) registradas en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior (PADRÓN), realizado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las próximas licitaciones de la Serie 3 serán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el PADRÓN", detalla el comunicado oficial.

A propósito de la dinámica de adjudicación, la entidad presidida por Santiago Bausili subrayó que en caso de que la demanda por la tercera entrega del BOPREAL en alguna licitación "supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados".

Cabe destacar que ya se colocó la totalidad de la Serie 1, por US$ 5.000 millones, y de la Serie 2, por US$ 2.000 millones. Por otro lado, unas 4.700 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$ 167 millones sin necesidad de suscribir los títulos emitidos por el BCRA. Se trata de empresas con deudas por hasta US$ 500.000 registradas en el padrón y que podrán saldar la totalidad en tres meses.

Qué son los BOPREAL y cuál es su función

El BOPREAL es un título nominado en dólares que emite el Central. El objetivo primordial es cancelar los montos adeudados de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago por importaciones con registro aduanero y servicios efectivamente prestados anteriores al 12 de diciembre de 2023.

La industria cayó un 8,3% en 2023: cuál fue el factor determinante para entender la merma

El atraso cambiario y la escasez de dólares dominaron el mandato de Alberto Fernández y engendraron una considerable deuda comercial de empresas radicadas en argentina con sus proveedores externos. En ese marco, Bausili instrumentó el bono en dólares -primero en su especie en la historia del banco de bancos- con el propósito de liberar escalonadamente las divisas y ordenar los pasivos con una escala de prioridad.

Más allá de este fin, la licitación de este activo conlleva un doble beneficio para el equipo económico. Por un lado, saca pesos de circulación y, por ende, "seca" la plaza de moneda nacional, una dinámica que se alinea con la cruzada antiinflacionaria de La Libertad Avanza.

Por otra parte, el BOPREAL le quita presión a la venta de divisas del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Es decir, los importadores que suscriben a esta herramienta financiera no necesitan comprar dólares en el mercado cambiario. Por ende, el ente monetario tiene mayor libertad de acción en términos de transacción del billete verde.

MFN