Día 94: Con el agua en el cuello

“Se conoció que la inflación de febrero, fue del 13,2%, un número más bajo del que se esperaba, pero la tercera más alta desde la salida de la convertibilidad. Las otras dos son las de enero y diciembre bajo este mismo gobierno” explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 13 de marzo de 2024.

Ayer, las convulsiones económicas y climáticas parecieron llegar al mismo tiempo. Mientras la tormenta generó inundaciones y pérdidas en todo el área metropolitana, la inflación y la caída de la actividad económica también parecen inundar en paralelo a los argentinos, en particular a los sectores más humildes. Da la sensación de que la sociedad se está ahogando, no por el agua en este caso, si no porque sus ingresos se devalúan frente a los incrementos de los precios y la caída de las ventas.

La variación interanual con respecto a febrero del 2023 es de 276.2%. Además, los productos de primera necesidad tuvieron aumentos mayores, un 27% en el caso del pan y un 21% en el de la leche. Las verduras y frutas tuvieron aumentos por fuera de cualquier proporción. La lechuga aumentó un 62% mensual, la cebolla un 60%. En el rubro fruta se destacan la manzana con un 20% y la banana un 35.6%. El rubro transporte también subió bastante por encima de la media del 13.2%. Los aumentos en colectivos, trenes y subtes, dejaron al transporte con un aumento del 21,6%.

El Gobierno festeja el “numerazo”

A pesar de estos datos tristes, el Gobierno salió a festejar este resultado porque representa una reducción de los números de diciembre y enero: “La inflación está debajo del 15%, es un numerazo” aseguró el presidente.

La palabra "numerazo" es polisémica. El psicoanálisis enseña que muchas veces el habla está impregnada de cuestiones conscientes e inconscientes. Habría que reflexionar qué dice Javier Milei cuando habla de “numerazo”. Más allá del reconocimiento de la desaceleración, un numerazo es, manifiestamente, un número grande, tal como lo indica el superlativo. Sin embargo, el presidente muestra optimismo.

Una de las explicaciones del presidente en relación al número que dio el INDEC, es que los precios están bajando con promociones del estilo 2x1 que no se midan en los índices. Además, comparó su resultado con el de quien, para él, fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia: "El proceso de desinflación es mucho más profundo que el de la convertibilidad" aseguró en relación a la gestión de Carlos Menem.

Más allá de la celebración por el "numerazo" que se conoció ayer, Javier Milei aseguró que la sociedad está cada vez más optimista: “La gente está viendo la luz al final del camino”. Los últimos sondeos indican que un gran porcentaje de la sociedad considera que va a estar peor y que el Gobierno podrá bajar la inflación, algo que no tiene por qué ser contradictorio ya que una baja de inflación producida por una contracción de la economía es un éxito en el sentido macroeconómico, pero muy complejo desde el punto de vista social. Entre enero y febrero, la caída del consumo fue del 28%, la siderúrgica Acindar tiene una planta cerrada, varias empresas de la construcción tienen su actividad paralizada y hasta los medicamentos tuvieron caídas en sus ventas.

En este contexto, Luis Caputo se mostró comprensivo con los aumentos: "Entiendo al que remarcó precios y la reacción natural de no querer bajarlos" afirmó el ministro de Economía en el foro de AmChan en la semana en la que también llamó la atención la liberación de las importaciones de alimentos. Una medida que parece humo ante la falta de dólares para importar bienes intermedios con los que se manufacturan algunos alimentos.

Quién también salió a festejar el número de la inflación de febrero es la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich: “Para abajo la inflación, para arriba el país” publicó en su cuenta de X.

¿Cuál es la percepción de la sociedad? ¿Cuánto de todo lo que dice el Gobierno es creído por quienes sufren este ajuste y cuál será la reacción? La respuesta irá evolucionando con el pasar de los días. Está claro que el Gobierno está decidido a seguir avanzando con este ajuste fiscal y con la baja de la inflación vía baja de la actividad económica.

En relación a la recesión, es importante señalar que si bien la inflación está lejos de bajar porque sigue estando en números históricamente altos, hace una semana, la UIA difundió un informe alarmante. En un relevamiento entre más 700 empresas, señaló que “se registraron los niveles más bajos de la serie en las variables de producción y ventas, indicando una agudización de las dificultades en el entramado productivo industrial, especialmente en las pymes. Esta situación redundó en más empresas con dificultades para hacer frente a los pagos”.

El estudio indica que también "hubo un cambio de tendencia en la serie de empleo, que hasta el momento era la que evidenciaba mayor estabilidad. Se registró el porcentaje más alto de empresas con caída del empleo y un deterioro notable en relación a relevamientos previos. Las empresas consideraron que su situación económica está peor que hace un año y esperan el impacto de la caída del consumo, la obra pública y la menor actividad de otras empresas.

Estos datos se pueden corroborar con el informe del INDEC de hace una semana en el que se mostraba como cayó un 12,4% la actividad industrial en el último mes y un 28% acumulado entre enero y febrero.

La oposición critica, ¿y se junta?

Volviendo a los resultados de la inflación, desde el lado de la oposición, las críticas no se hicieron esperar: "Los salarios cayendo en picada mientras el presidente dice que es un NUMERAZO. 276,2% de inflación anual no se celebra, se padece" publicó Facundo Manes, tal vez el radical más opositor al Gobierno.

Es interesante lo del tuit de Manes y la distancia que toma de otros dirigentes radicales más cercanos al Gobierno. ¿Este movimiento genera algún acercamiento con la oposición más dura de Unión Por La Patria? En Brasil, por ejemplo, las fuerzas más republicanas o incluso de centro derecha institucional se partieron y algunas se fueron con Bolsonaro y otras, incluso las que fueron parte del juicio político a Dilma, terminaron aliadas con Lula.

Quien también apareció ayer fue el ex presidente Alberto Fernández quien se expresó a través de un posteo: "La inflación durante el periodo diciembre-febrero ha alcanzado casi el 60%. La política de ajuste está sumiendo a la economía en una profunda depresión, con consecuencias sociales de gran magnitud. Sumado a esto, la alarmante caída del 12,4% en el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) de Argentina en enero de 2024, nos obliga a dirigir la atención ciudadana hacia esta situación. Menos producción, menos empleo, menos consumo y más marginación son las consecuencias directas de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. Estos datos nos remontan a los momentos más críticos de nuestra historia, exigiendo un cambio de rumbo inmediato por parte del Gobierno".

Villarruel convocó a una una sesión especial para tratar el DNU en el Senado

Otro ex funcionario que se expresó tras conocerse el número del INDEC fue Martín Guzmán, quien criticó la política fiscal del gobierno y las consecuencias para la clase media, los jubilados y los trabajadores informales: “La forma en que está bajando el déficit fiscal el Gobierno no se puede sostener sin conflictividad”.

La tormenta sigue y las penurias económicas también. Esperemos que ambas nos den un poco de tregua y que el Gobierno pueda llegar a algunos acuerdos con el resto de la clase política para que todos encontremos algún alivio a este presente que nos toca vivir.

