El campo profundiza ante el Gobierno el reclamo de “Retenciones Cero”

El sector agropecuario mantiene el reclamo histórico de eliminar derechos de exportación, las famosas retenciones, sobre granos, carnes y economías regionales. Así lo indicó hoy Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por otro lado, el dirigente reconoció que se entiende la delicada situación económica y financiera que enfrenta la Argentina, tal como se lo manifestó la dirigencia del campo en las reuniones que mantuvieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Agricultura, Fernando Vilella. La ronda de contactos con funcionarios, tal como explicó el dirigente de CRA, también alcanzó a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, para tratar “temas puntuales. Con el Gobierno, “diversificamos las mesas de trabajo porque creemos que son necesarias”, dijo, y agregó que también hubo gestiones ante Juan Pazo, secretario de Coordinación del Ministerio de Economía.

“Más allá de las dificultades que puedan tener las cuentas públicas, un esquema de reducción de los derechos de exportación para granos y carnes, y especialmente para las economías regionales, es importante para lograr un mayor nivel de competitividad”, dijo el presidente de CRA, en declaraciones al programa “Aire de Campo”, que se emite por radio Perfil. Y agregó: “Desde las mesas de trabajo que mantenemos con el Gobierno nacional pretendemos ver de qué manera se puede eliminar retenciones sin desfinanciar al Estado. Consideramos que no puede ser a costilla de mantener un impuesto arbitrario e injusto como son las retenciones al sector agropecuario. Para el campo la eliminación de retenciones es un reclamo histórico y nunca lo vamos a dejar de hacer, por el hecho de creer y estar seguros de que es un impuesto totalmente arbitrario. Siempre reconociendo el contexto en el cual se encuentra el país, y allí siempre tenemos la esperanza de poder lograr, por lo menos un cronograma para bajar retenciones”.

Además, Castagnani explicó que “el Gobierno debe escuchar” el reclamo sectorial que hace el campo, realizado “siempre en el marco de cómo está el país”. Aseguró que el pedido de eliminar derechos de exportación apunta principalmente a mejorar la situación económica, impositiva y financiera de las economías regionales. Y agregó que “desde las mesas de trabajo que mantenemos con el equipo de Agricultura, que encabeza Fernando Vilella, es ver de qué manera podemos que el Estado no se desfinancie, pero no a costilla de un impuesto totalmente arbitrario e injusto (como son las retenciones). Este es un tema muy importante. El cual venimos planteando, y nunca tuvimos una respuesta favorable. Ya con administraciones anteriores, el campo perdió la confianza, y no queremos perderla con este nuevo Gobierno. Por lo que planteamos la necesidad de sentarnos a tratar este tema e ir hacia este objetivo de alcanzar ‘Retenciones Cero’”.

Luis Caputo, ministro de Economía

Desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, el directivo confederado comentó que participará este fin de semana de una exposición del sector, de la que también asistirá Fernando Vilella, titular de la cartera agropecuaria. El dirigente además explicó que mantendrá junto al funcionario y su equipo una “mesa de trabajo” para evaluar la “problemática de la Patagonia, entre otras cuestiones”. Hay campos patagónicos, donde hay más guanacos que ovinos”, dijo. Esto incluye, tal como indicó, la necesidad de abrir un debate sobre la Ley de Semillas, donde CRA expresó su oposición a la adhesión a UPOV 91, tal como propone la Secretaría de Agricultura. “Queremos ver bien la letra chica y también de qué se trata. Hay puntos que necesitamos discutirlos”, comentó el dirigente confederado.

Ley de Semillas

“Desde CRA fuimos muy claros con la Secretaría de Agricultura. Les explicamos que desde Confederaciones Rurales Argentinas nos oponíamos a la adhesión de UPOV 91. Aunque no creemos que es una mala medida. Nuestra oposición se plantea porque consideramos que se tiene que dar un debate dentro de la Ley de Semillas”, explicó Carlos Castagnani.

De esta forma, Confederaciones Rurales Argentinas presentó sus reparos a la pretensión de la Secretaría de Agricultura de adherir al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocida bajo la sigla UPOV. Allí, organismos oficiales como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se consideró a la UPOV 91 como “esencial” para promover inversiones e incrementar la productividad. También se expresó que el Acta promovida en 1991 no prohíbe el uso propio de semillas o variedades vegetales, sino que abre la posibilidad de hacerlo a través de la reglamentación del estado y luego el ejercicio queda en manos de un acuerdo entre las partes.

“Con una adhesión automática -dijo el presidente de CRA, tal como pretendía proceder la Secretaría de Agricultura-, se dejaba a los productores a fuera de contexto y del debate que debemos tener. Ya que, en definitiva, somos los productores los que vamos a ejecutar todo el sistema. Estamos en condiciones de debatirlo en el marco de la Ley de Semillas. Queremos ver bien la letra chica y también de qué se trata. Hay puntos que necesitamos discutirlos”.

