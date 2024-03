Ponce: “Pese a que el FMI no va a bancar la dolarización, el Gobierno está intentando seguir en esa dirección”

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, se refirió a las pretensiones del sector financiero a la hora de asumir un determinado gobierno, habló de la caída de ventas en las farmacias y mencionó la interna en el Fondo Monetario Internacional debido al pedido de USD 15.000 millones que hizo el Gobierno.

“Si la economía está en manos de un timbero, al único sector que le va a ir bien es a los bancos y tal vez mejor aún a las cuevas”, comentó Miguel Ponce. “El sector financiero debe ser de los pocos sectores que cuando la bocha viene hacia la derecha, ellos van hacia la derecha y les va bien y si la bocha viene para la izquierda y no les gusta, dejan de jugar”, agregó.

La situación de las farmacias

Posteriormente, Ponce planteó: “Se han caído las ventas en una cadena de farmacias de primerísimo nivel, hubo una caída en más del 40% y en algunas sucursales arriba del 50%”. Luego, manifestó que, “eso no es que la gente se fue curando mágicamente, es que dejan de comprar, se paran tratamientos, nunca se pararon tantos tratamientos médicos en la Argentina”.

Internas en el FMI

“En estas horas, el Fondo Monetario Internacional debe estar con una gran contradicción interna”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Una lucha interna muy importante porque los Estados Unidos están queriendo acceder junto con Inglaterra al pedido de USD 15.000 millones que está planteando el Gobierno por más que algunos digan que no es así”.

Sobre la misma línea, el especialista en comercio exterior señaló: “Kristalina Gueorguieva está sufriendo la presión porque Alemania, Japón y China, están en contra”. A su vez, remarcó que, “acá se está pagando la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos económicos y comerciales”.

“Hay 2 alternativas, una alternativa es que resuelvan defender la última bandera de campaña que les queda, porque la de la casta no va más. El cierre del Banco Central es imposible, además de que está atesorando reservas y la tercera es que queda la dolarización”, expresó Ponce. “Pese a los no del FMI de que no van a bancar la dolarización, están intentando seguir en esa dirección”, finalizó.