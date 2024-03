La directora para la Argentina, Uruguay y Paraguay del Banco Mundial (BM), Marianne Fay, aseguró este martes que desde la entidad “ayudarán al Gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y efectividad".

La alta funcionaria del BM realizó una disertación que realizó en el Foro Económico Internacional de las Américas, que tuvo al presidente Javier Milei para el cierre de la jornada.

“América Latina es una región con muchísimo potencial en energía verde, más que otras regiones en el mundo. ¿Por qué es la economía más lenta emergente? Desde 2010 creció un 11%, un tercio de lo que creció Asia en el mismo período. Acumulación baja de capital y competencia limitada”, indicó Fay, quien reemplazó hace más de un año a Jordan Schwartz en el puesto que dirige desde la Argentina.

Ante periodistas, Fay dijo que “estamos listos para apoyar y justamente estamos hablando con el Gobierno para ver cómo podemos hacerlo”.

“Nuestro énfasis por ahora es realmente en los temas sociales, para ayudar a mitigar el impacto social. Entonces esperamos ayudar al Gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y su efectividad”, añadió.

“La cosa que a mí personalmente me preocupa, es lo que he leído, es lo que he entendido de los analistas, es que la sociedad venía ya muy golpeada. La gente entró en esa crisis con muy pocos recursos y entonces eso hace que hay una fragilidad hoy que puede ser mayor que en otras ocasiones. Crisis son una realidad en la sociedad argentina, pero me parece que esta vino en un momento particularmente difícil”, explicó.

Partidas para apoyo social

Sobre la ejecución de partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia social más urgente, contestó: “Siempre cuando hay un nuevo Gobierno le cuesta al principio poner la máquina en marcha. Eso siempre pasa. Nosotros estamos hablando con el Gobierno para ver cómo podemos ayudar, hacer las cosas más simples. Y estoy con la esperanza de que la máquina se está poniendo en marcha”, dijo Fay.

Fay informó que “todavía no saben exactamente” cuánto dinero desembolsará el Banco Mundial en la Argentina durante 2024.

“Tenemos un portafolio de más o menos 8 o 9 mil millones de dólares, del cual la mitad todavía está por desembolsar, pero eso se desembolsa en típicamente cuatro años. Históricamente hemos desembolsado más o menos mil millones de dólares por año y esperamos hacer lo mismo este año”, describió al respecto.

LM / Gi