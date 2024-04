El Gobierno pedirá una inspección técnica a la base china en Neuquén

El gobierno argentino solicitará una inspección técnica a la base espacial china ubicada en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33, en la provincia de Neuquén. La información la filtró el jefe de gabinete, Nicolás Posse a la prensa tras el acto por Malvinas, según pudo saber PERFIL.

La base comenzó a construirse en 2014 y se terminó en 2017. Es un predio de unas 200 hectáreas que el gobierno de Neuquén le cedió a China por un lapso de 50 años. Según contaron cronistas que estuvieron en el acto, el funcionario explicó que el objetivo es “analizar si hay algo raro con la base en Neuquén. Se pueden revisar los contratos”. Según creen en Casa Rosada ese contrato “dice que el 10% de los recursos en la base los debe utilizar Argentina y eso es lo que queremos comprobar que se cumpla”.

La filtración llega justo cuando llegó al país de la generala Laura Richardson, titular del Comando Sur de Estados Unidos. Días antes de esto, el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, había manifestado su “sorpresa” porque se “permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”, dijo a La Nación.

La estación está en territorio neuquino en una superficie de unas 200 hectáreas fue creada a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China, consignó Infobae.

Stanley fue contundente, para preparar el terreno de lo que hoy filtraron desde Casa Rosada: "Lo cierto es que no iremos esta vez a Neuquén y nos quedaremos en Buenos Aires para hacer otras cosas que los lectores podrán enterarse el viernes o sábado próximos [se sonríe]. Con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí"