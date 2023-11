Cómo llegará el mercado de dólares financieros al 10 de diciembre

Con la aproximación del cambio de gobierno, los diferentes actores económicos y el mercado comienzan a buscar resguardo y se mantienen al tanto de lo que pueda ocurrir. Es por eso que para hablar sobre el tema, este medio se comunicó con el analista económico, Gustavo Quintana.

“La semana pasada no hubo mucha actividad en el mercado marginal, seguramente como consecuencia de amenazas de intervenciones, vigilancia y allanamientos, la actividad del mercado fue muy reducida”, comentó Gustavo Quintana. “Los precios son más bien testimoniales, porque no hay demasiada actividad, el mercado no opera con la fluidez habitual y, por lo tanto, esos precios no tienen mucha consistencia”, agregó.

El plan de incentivo exportador no tiene el efecto deseado

Posteriormente, Quintana planteó: “El plan de incentivo exportador que está vigente hasta el 10 de diciembre, no ha surtido el efecto deseado en el sector agroexportador”. Luego, manifestó que, “la semana pasada los exportadores ingresaron apenas USD 62 millones, un monto muy bajo a pesar del estímulo que otorga este mix de tipo de cambio que le da un dólar arriba de $600”.

“Estamos en la previa de un cambio de gobierno que amenaza con hacer modificaciones significativas en el funcionamiento de los mercados”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con un nivel de tipo de cambio unificado que se espera que esté bastante más alto que el actual, razón por la cual no veo que haya mucho estímulo para que se desprendan de sus granos y vendan”.

El mercado operará en un bajo nivel de actividad hasta el 10 de diciembre

Por otro lado, el analista económico señaló: “Ante la expectativa de un cambio de gobierno que puede significar un cambio importante en las reglas de juego de todo el comercio exterior, una actitud prudente de los agentes económicos es esperar y ver”. Sobre la misma línea, remarcó que, “esto se traduce en un bajo nivel de actividad y, en consecuencia, el mercado va a operar en estas condiciones hasta el día de la asunción de Milei”.

“Es una estrategia del actual gobierno no autorizar pagos de importaciones con el objetivo de acumular algo de reservas hasta el 10 de diciembre. Por lo menos no terminar las jornadas que restan de acá al traspaso con saldos en rojo”, concluyó.