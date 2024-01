¿De cuánto será el aumento de las tarifas?

La gran pregunta que surge a raíz de esto es cuánto podría incrementarse el servicio de electricidad y lo mismo para el gas. La respuesta es un 350%, pero no todo junto. En principio, si se termina acordando así, va a verse reflejado un aumento importante en el primer mes y luego se establecerá un esquema de ajuste mensual durante todo el 2024, explicó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es importante destacar que no es vinculante la audiencia pública respecto de lo que es el aumento de tarifas de los servicios públicos. Es sabido, de todas formas, que los transportes empezarán a sentir el impacto de los aumentos, tras la quita de subsidios a los servicios públicos de pasajeros.

Ahora se está revistando el temas de las tarifas y la reunión se está dando desde muy temprano en el Congreso de la Nación y lo más probable es que se extienda a lo largo de todo el día. De lo contrario, se terminará mañana. Pero esta ya empezó con la presentación de las empresas distribuidoras del servicio, argumentando los motivos del aumento, de la manera que lo tienen pensado.

“Las empresas para la audiencia pública por el servicio de gas natural están pidiendo 500% de aumento"

Además de la actualización tarifaria, hay otros puntos que se van a estar debatiendo también en el Congreso: la distribución del gas por redes, el traslado a tarifas del precio de gas comprado, el tratamiento de la incidencia del costo del flete o transporte de gas licuado, el tratamiento de la incidencia en el costo del gas natural no contabilizado y la reversión del Gasoducto Norte.

En principio, en lo que hace al esquema tarifario, se esperan aumentos por encima del 350% en el área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el resto de la Argentina llega al 700 por ciento. Por ejemplo, en el AMBA piden un incremento del 376%; en la Provincia un 437%; en Entre Ríos el 481%; en La Pampa del 421%; en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán de entre 438 y 704 por ciento; en Córdoba, La Rioja y Catamarca del 126%; y en el Sur del 567%.

