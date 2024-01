El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desmintió las versiones que lo involucran en una reunión con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y le respondió a los dirigentes opositores que lo acusaron de llevar adelante un "pacto de impunidad".

"Hubo algún señor que dijo que yo fui al Senado a hablar con Cristina Kirchner, no la conozco. La vi el día de la jura, es la única vez en mi vida que la vi, ahí de lejos. Nunca hablé. No hay pacto de nada", manifestó el funcionario este lunes en diálogo con Joaquín Morales Solá en el programa Desde el Llano por LN+.

Mariano Cúneo Libarona: "Hay que despojar a la Justicia de toda politización"

El abogado especialista en derecho penal sostuvo que "se va a perseguir a todos los que haya que perseguir y se va a denunciar", con respecto a los casos de corrupción y narcotráfico en el Poder, e insistió: "Que se quede tranquila la ciudadanía que la corrupción la vamos a perseguir al máximo, acá no hay ningún pacto de impunidad".

La aclaración del ministro se produjo poco después de que algunos referentes de la Coalición Cívica, como Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Álvaro Lamadrid, señalaron que "los argentinos de bien" que votaron por Javier Milei "no están a favor de un pacto de impunidad con Cristina, ni del perdón a los corruptos".

Las acusaciones derivaron de una entrevista que Cúneo Libarona tuvo con Luis Novaresio por LN+ en diciembre, donde habló sobre el lawfare y expresó: "Lo que creo que hubo fue un uso indiscriminado de los tribunales y agencias del estado para perseguir opositores o, en otros tiempo, para desactivar lo que hicieron los opositores".

"Quiero paz. Que miremos para adelante. Un país con armonía. Basta de guerras judiciales y buscar al juez", añadió el funcionario, despertando las críticas por parte de la oposición.

En esta oportunidad, volvió a hablar del tema y amplió: "El juez del Poder Judicial es el único que puede detener a alguien. Eso no es tarea del Poder Ejecutivo ni del Ministerio de Justicia. Entrar a los tribunales a pedir persecuciones".

"El Presidente me pidió, basta de interferencias en el Poder Judicial y en materia de fiscales, ellos que hagan sus trabajos tranquilos", agregó el letrado especialista en derecho penal.

En este contexto, Cúneo Libarona reveló que dejó de ir a Tribunales y que tampoco va a Comodoro Py. "No hablo con nadie. Es parte de la independencia que le queremos dar al Poder Judicial. Vamos a atacar al máximo cuando tengamos información sobre la corrupción, el narcotráfico, etc. y vamos a hacer las denuncias ante las autoridades pertinentes. Que se queden tranquilos todos, no va a haber nadie que denuncie más que yo en ese marco", explicó.

Tras la solicitud de Unión por la Patria, cinco ministros y un secretario expondrán la ley ómnibus en el Congreso

"Quiero implementar el sistema acusatorio federal, con plazos más rápidos y más poder a los fiscales, que persigan y destrocen. También incorporar el juicio por jurados, un sistema legal, novedoso e inédito conforme a los estándares del mundo", indicó sobre los cambios que espera implementar durante su gestión al frente de la cartera de Justicia.

Por otra parte, el ministro remarcó que respeta a los jueces de la Corte Suprema, pero sostuvo que no debería ser una cuarta instancia de todos los casos. "No pueden tener 500 fallos por año. Es imposible. Los abogados tienen la práctica de llevar todo allí. La corte no es una cuarta instancia ni un órgano revisor", subrayó.

Para cerrar, adelantó que planea reducir la plantilla de personal de INADI y concentrar los recursos, a través de la digitalización, en Capital Federal. No obstante, aclaró que "no se va a echar a nadie que no corresponda", aunque afirmó que "se va a suprimir a los que no trabajan".

"El INADI tiene 400 empleados en la capital federal. Toda la Justicia de instrucción del edificio de la calle Talcahuano tiene menos y estos investigan todos los delitos de la capital grandes, en cambio estos investigan nada más que la discriminación. Vamos a tratar de ordenar. El Estado está pobre", concluyó.

AS.