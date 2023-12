El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, analizó este sábado las heridas que dejó en el peronismo la derrota electoral frente a Javier Milei, pidió el aporte "de todos" para tonificar al espacio y calificó como "complejo y peligroso" el panorama social resultante de las medidas económicas adoptadas por el gobierno libertario durante la primera semana de gestión.

A seis días de comenzado el mandato de Milei, el peronismo afronta un proceso de reconstrucción mientras sigue tratando de adaptarse al rol de oposición, luego de encolumnarse casi por completo detrás de la candidatura de Sergio Massa. Ese reacomodamiento, según dejó entrever en sus declaraciones Larroque, no está exento de internas.

"Tenemos que ir a un debate muy profundo, abierto y respetuoso, escuchando a todas las posiciones. Se acabaron las mesas de arena, los monjes negros, los maestros jedi. Acá nos tenemos que sentar todos, decirnos las cosas y poner al peronismo en el lugar que corresponde", declaró en Radio 10 el funcionario que por segunda vez estará al frente de la cartera social bonaerense, tras la victoria de Axel Kicillof en la provincia más grande del país.

Además, el dirigente hizo autocrítica con respecto a la derrota de Unión por la Patria en las urnas, pero consideró que el triunfo de La Libertad Avanza habla más de errores del peronismo que de "virtudes de (Javier) Milei".

Axel Kicillof y Javier Milei.

A su vez, Larroque se mostró optimista en lo referido a la conformación de nuevos liderazgos dentro de su espacio político: "Hemos asistido a infinidad de actos de defunción del peronismo que después revive y lo hace con más vigor y potencia. Todo el mundo acá tiene para aportar".

Por otro lado, el dirigente político manifestó que la provincia de Buenos Aires está ante una situación de "extrema emergencia" frente a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. "Este tipo de planes tienen resultados calamitosos y tampoco dan respuesta en materia económica", consideró.

Con respecto a la primera semana de gestión del gobierno libertario y las primeras medidas de shock dispuestas por el ministro Luis "Toto" Caputo, el referente peronista habló de un panorama social "complejo y peligroso".

"Estamos frente algo muy complejo y peligroso. Ya se empiezan a hacer sentir los efectos. Para nosotros, en materia de gestión, esto nos ha puesto en una situación de extrema emergencia. No digo que estábamos en una situación tranquila en Argentina, pero esto ha cambiado absolutamente el panorama y es difícil prever cómo va a continuar", indicó Larroque en declaraciones radiales.

Qué dijo Larroque sobre el protocolo antipiquetes y la eventual emisión de una moneda bonaerense

Frente a esto, Andrés "Cuervo" Larroque no descartó la emisión de moneda propia por parte de la provincia ante la difícil circunstancia que podría atravesar el territorio bonaerense en materia económica y consideró que se encuentran frente a un "proceso muy agresivo".

"Frente a una situación de extrema emergencia como la que encaramos, obviamente que todos los recursos y las posibilidades van a ser exploradas. Estamos frente a un proceso muy agresivo", explicó Larroque en Radio 10.

"A mi me criticaron mucho por decir que era (Sergio) Massa o disolución nacional, me parece que me quedé corto", deslizó el dirigente durante la entrevista radial.

Tensión | Andrés "Cuervo" Larroque y Patricia Bullrich.

En tanto, el referente de La Cámpora también se refirió al protocolo antipiquetes que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta semana y señaló que se trata de "fuegos artificiales que finalmente no tienen un vínculo concreto con la realidad".

"La cuestión de fondo, que es la problemática social, nunca se va a resolver con las fuerzas de seguridad", expresó el ministro provincial.

GI/CA