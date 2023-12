¿Vuelve el Patacón?: Carlos Bianco cuestionó el recorte a la provincia y anticipó que podrían emitir una moneda propia

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este jueves al gobierno nacional de Javier Milei por el recorte a las provincias y admitió que en el distrito que conduce Axel Kicillof podría evaluarse "emitir una moneda propia", en caso de necesitar financiamiento, como los antiguos patacones.

"La Constitución nacional y provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda. Es una medida que permite la Constitución y hay que evaluarlo", señaló Bianco. De todas maneras, repuso: "Hoy no estamos pensando en eso, pero llegado el caso, de ser necesario, se evaluará".

Caputo: "El objetivo sigue siendo la dolarización y el cierre del Banco Central"

El Patacón fue un bono de emergencia, llamado formalmente Letra de Tesorería para Cancelación de Obligaciones, que circuló entre 2001 y 2002, y cuya emisión se produjo a partir de la ley 12.727 en la provincia de Buenos Aires. Ese bono equivalía nominalmente a un peso convertible.

Se trató de una "moneda paralela" con la que se buscó capear la falta de dinero circulante en el país con motivo de la profunda crisis que afectaba a la Argentina en aquellos años y que podría volver, con la búsqueda de Milei de terminar con la emisión monetaria para acabar con la inflación y la necesidad de pagar salarios a trabajadores de la Educación, Salud y Seguridad, entre otros.

Las críticas de Bianco al gobierno nacional: “Dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo”

El funcionario de la administración de Axel Kicillof destacó que “en la provincia somos oficialismo y tenemos que gobernar y defender los intereses del pueblo bonaerense. El mandato del pueblo fue muy claro", aseguró. En las elecciones generales bonaerense, Unión por la Patria se impuso con el 44,89% de los votos, frente al 26,63% de Juntos por el Cambio y el 24,59% que recibió La Libertad Avanza.

Bianco sostuvo que "el gobierno nacional tiene una orientación política muy distinta" a la de Kicillof y que el programa productivo bonaerense "es opuesto al programa de ajuste y privatización que está llevando adelante Milei", pero aclaró: “Somos una provincia austera”. A su entender, "las medidas de los últimos días no tienen como objetivo cuidar a la industria nacional".

Sobre los recortes de transferencias discrecionales, el ministro dijo que será algo que "tendrá impacto en todo el país y más en la provincia de Buenos Aires" y añadió: “Necesitamos llevar adelante nuestro programa de transformación. Tenemos potencial de crecimiento y desarrollo productivo y, para eso, son necesarios los fondos para seguir haciendo las transformaciones. La provincia hoy concentra el 50% de la industria en la Argentina", indicó.

Bianco: "Lo nacional está impactando en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande en términos de población"

Informó también que, por el momento, no está prevista una reunión entre autoridades nacionales y de la provincia, pero remarcó que cuando ese encuentro se concrete "el gobernador Axel Kicillof va a plantear este tema". "El gobernador está en contacto permanente con otros gobernadores. Si hay recortes de recursos en general y en la provincia en particular, tiene impacto en todo el país. Más en la provincia, que es la que tiene menos recursos por habitante de toda la Argentina", dijo Bianco en declaraciones a Radio Provincia.

En ese marco, sostuvo que "la provincia genera el 40% de los recursos coparticipables y recibe el 22%. Dependiendo de cuántos sean esos recursos y de cuánto sea la recaudación, porque habrá estancamiento económico, veremos cuál será la situación".

Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, había argumentado que “las provincias están en equilibrio financiero. De los 39 puntos del PBI que representa el gasto público, 19 puntos corresponden a la Nación y 20 puntos son de las provincias y los municipios. Así es muy fácil estar en equilibrio, cuando la Nación te transfiere los recursos”.

Góndolas y Abastecimiento: las leyes que Milei busca derogar para desregular la economía

Asimismo, el martes Caputo informó: "Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

"Ellos dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, que lo iba a pagar la clase política. Si aumentan la carne y los fideos, el pueblo come carne y fideos. Si aumenta el transporte público, la casta no viaja en transporte público, es el pueblo que viaja ahí", criticó Bianco al Ejecutivo nacional.

Por último, contó que tras la jura de ministros provinciales que se llevó a cabo en el Teatro Argentino el miércoles, Kicillof encabezó una reunión de gabinete en Casa de Gobierno junto a ministros, la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

"El gobernador repasó la situación. Lo nacional está impactando en la provincia de Buenos Aires, que es la más grande en términos de población. Se tomaron medidas en estos días que afectan negativamente a la población", planteó Bianco.

ML / ED