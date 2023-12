Las pymes advierten "una fuerte caída de la actividad" por las nuevas medidas económicas

Las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, podrían generar una "fuerte caída de la actividad" y, en consecuencia, las pymes registrarían "un déficit económico difícil de sostener", expresó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en un comunicado.

Según la entidad, "la devaluación provocará un cambio sustancial en los precios relativos de la economía que, sumado a la quita de subsidios y a los recortes de inversión en infraestructura, impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía".

Según la CAME, "no podemos dejar de lado el hecho de que las pymes operan mayoritariamente en el mercado interno y que estas medidas repercutirán ineludiblemente en el nivel de actividad. Una fuerte caída de esta podría llevar a gran parte de nuestras empresas a un déficit económico difícil de sostener".

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

Además, aseguró que para las pequeñas y medianas empresas "es muy complejo sobrevivir en una economía con tasas de inflación de dos dígitos mensuales. No sólo que no tenemos injerencia en la formación de los precios, sino que además sufrimos la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden. Esa situación ha dejado a muchos de nuestros empresarios sin viabilidad económica ni financiera".

Pymes industriales

Según Miguel Rosato, presidente de Pymes Industriales Argentinos (IPA), “vamos a atravesar un período muy difícil y complicado, porque los aumentos de los insumos difundidos y de los costos que tenemos las pymes para producir son muy importantes y no nos ayuda para nada la competitividad”.

En cuanto al nuevo tipo de cambio, Rosato consideró que no es competitivo, porque “por un lado compramos la materia prima a $940 y vendemos el producto terminado a $650. Eso va a dificultar en muchos casos las exportaciones de las pymes”.

“Hay que buscar que la economía se pueda equilibrar para tener precios estables, que hoy no tenemos. Hoy las variables de precios oscilan desde un 20% a un 100% de un lugar a otro. Eso se debe a que no hay certezas”, agregó el industrial.

Pymes bonaerenses

Por su parte, Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) comentó a PERFIL que “si bien valoramos que se realicen esfuerzos para alcanzar metas como el déficit cero y la ralentización del proceso inflacionario que golpea a la economía del país, también creemos que se debe preservar la salud del sector pyme, que son las principales generadoras de empleo y cumplen un rol fundamental en la contención de los lazos sociales en contextos de dificultad”.

Kahale agregó que estos anuncios son un primer paso y se sumarán nuevas medidas “por eso quizás sea prematuro trazar un panorama completo del escenario que se viene. Desde FEBA estamos abiertos al diálogo para acompañar decisiones que no representen solamente recortes de gastos, sino que también estimulen la actividad de los sectores productivos y la generación de empleo, que es el camino para fortalecer el crecimiento de la Argentina”.

LM / Gi