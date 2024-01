La Cámpora cuestionó al exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, luego de que atribuyera la asunción de Javier Milei a la distancia entre el expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidente Cristina Kirchner. En ese sentido, la exdiputada nacional del Frente de Todos, Florencia Lampreabe, lo acusó de "buscar razones para rehuir de sus propias responsabilidades" en la ruptura del albertismo con el kirchnerismo.

La crítica se dio a raíz de una columna de opinión que Zabaleta publicó en PERFIL, en la cual sostuvo, entre otras razones, que "lo que vivimos [el mandato de Milei] es el resultado de un gobierno donde el presidente y su vicepresidenta no hablaban ni se reunían".

"Milei es un emergente de dirigentes alejados de las necesidades del pueblo y en especial del peronismo, que en el gobierno dedicó sus mayores esfuerzos a las luchas internas que al cuidado de la sociedad", afirmó el exministro de Desarrollo Social.

El DNU de Milei y el desafío del peronismo | Por Juan Zabaleta

Lampreabe se hizo eco de la columna en su cuenta de X (antes Twitter) para criticar al exintendente. "Ayer Zabaleta reapareció como columnista del diario Perfil ponderando las causas de la emergencia de Milei y resumió que el problema fue que Alberto y Cristina no se hablaban. La intención es obvia: atribuirle a Cristina la responsabilidad del desgobierno de Alberto", comenzó la militante de La Cámpora.

La exdiputada recordó la distancia entre Cristina y Julio Cobos, quien fue su vicepresidente durante su primer mandato, la cual no impidió que obtuviera una reelección2: "Cristina tuvo un Vicepresidente con el que no sólo no se hablaba si no que se convirtió en jefe de la oposición, que desempató dos veces en el Senado contra su propio gobierno. Sin embargo, en las siguientes elecciones, ella obtuvo el 54% de los votos en primera vuelta".

"Se trata de cómo gobernás y para quién", sentenció Lampreabe. Asimismo, atribuyó a Fernández el hecho de que fueran notables las discrepancias entre él y su vice. Al respecto, aseguró que la frecuencia del diálogo "hubiera pasado desapercibida si Alberto hubiera cumplido el contrato electoral de 2019".

"¿Fue el debate interno, que ahora se ensalza, lo que le impidió administrar los 30 mil millones de dólares de superávit de los primeros 2 años, en vez de dárselos a las empresas para que pagarán deuda privada? ¿Fue el debate lo que obturó mejorar la distribución de la riqueza o el que le hizo retroceder con Vicentin? ¿Fue por el debate que no se pudo organizar el velorio de Maradona? Vamos...", continuó.

Cristina Kirchner critica a Alberto Fernández y ordena a sus legisladores para el primer test político de Javier Milei

En esa línea, Lampreabe acusó a Zabaleta de "buscar razones para rehuir de sus propias responsabilidades" en el distanciamiento entre Fernández y Kirchner. "Él fue miembro principal del sector que promovió permanentemente la ruptura de Alberto con el kirchnerismo, cómo antes había impulsado la ruptura de Randazzo. Y también fue el quién impulsó la candidatura a presidente de Daniel Scioli, ¡seis meses después es miembro de la Libertad Avanza!", expresó, este último caso en referencia a que Scioli continúa siendo embajador en Brasil en la gestión de Milei.

Si bien marcó un punto de encuentro con el exintendente en cuanto a la necesidad de un "fuerte debate interno", resaltó la diferencia al afirmar que él forma parte de "los mismos de siempre" a los que critica. "Coincidíamos con Zabaleta en que es necesario un fuerte debate interno. Inclusive sobre quienes son "los mismos de siempre" a los que él señala. Precisamente él, ladero de Rousselot en los 90, Randazzista en 2017, Sciolista en 2023, confidente de Alberto...", subrayó.

El dardo por los resultados de las PASO en Hurlingham: "Ni bien el pueblo pudo elegir otro peronista, eligió a Selci"

Florencia Lampreabe acusó a Zabaleta de no "honrar sus responsabilidades" como intendente de Hurlingham.

Lampreabe, que es vecina de Hurlingham, no dejó pasar la oportunidad para tirar un dardo contra Zabaleta por su derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) frente al camporista Damián Selci, actual intendente de la ciudad bonaerense.

"Aquí en Hurlingham sabemos muy bien que Zabaleta es de los que miran la paja en el ojo ajeno mientras tienen una rama en el propio: la primera y única PASO que enfrentó, la perdió. Ni bien el pueblo de Hurlingham pudo elegir otro peronista, eligió a Selci", escribió.

Asimismo, lo acusó de "esforzarse" para que "ese peronismo que tanto dice querer perdiera las elecciones generales porque él ya no podía ser". "Y dejó un gobierno quebrado sin recursos ni para los salarios municipales que en diciembre no se hubieron podido pagar sin la ayuda de Axel [Kicillof]", añadió. La publicación estuvo acompañada del Acta de Transmisión de la Administración Municipal, donde se dejaba constancia de los fondos disponibles en el municipio.

Sumado a esto, consideró que el exministro no solo "pifia en el análisis político y promueve rupturas sectarias permanentemente, sino que tampoco "ha sabido honrar sus responsabilidades" en Hurlingham. "Y por eso, cuando la gente de la ciudad que gobernaba pudo elegir juzgó la mediocridad de su gestión, democráticamente", concluyó la exdiputada.

ds