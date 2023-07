Resolución 125: se cumplen 15 años del "voto no positivo" de Julio Cobos

Este lunes 17 de julio se cumplen 15 años del “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio César Cleto Cobos

Ese día, pero de 2008, Cobos desempataba en el Senado la votación por el proyecto de ley de retenciones móviles, que impulsaba el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y que desató un conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las entidades del campo.

"Quiero seguir siendo el vicepresidente hasta el 2011, pero el corazón me indica que debo votar en contra", decía Cobos momentos antes de anunciar su voto "no positivo".

"Sé que la Presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución a este conflicto. La historia me juzgará no sé como, pero espero que esto no se entienda como una traición, no traiciono a nadie, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones", argumentaba para fundamentar su voto.

La 125

La resolución 125 fue anunciada por Lousteau el 11 de marzo de 2008, a unos tres meses del comienzo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa provocaría un conflicto que se prolongó por unos 129 días y que transformaría la relación entre los dirigentes del agro y el kirchnerismo, y a la política argentina en general.

La resolución 125/2008, firmada por Cristina Fernández y el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tenía como objetivo establecer una fórmula que cambiara el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos.

Conflicto

La Mesa de Enlace inició el 12 de marzo una huelga comercialización de granos. La protesta siguió con cortes de ruta, movilizaciones, y cacerolazos. También hubo contra marchas del kirchnerismo.

La disputa se profundizó por varios meses hasta que tuvo su punto culminante en la madrugada del 17 de julio en el Congreso.

La votación estaba empatada en el Senado. El voto decisivo y “no-positivo” de Cobos, integrante del "radicalismo K" selló la derrota política del kirchnerismo.