“La Cámpora de Milei” prepara su desembarco en Córdoba para marzo

“Somos una agrupación político-social”. Así definen sus integrantes a La Julio Argentino, la agrupación juvenil de Javier Milei en Buenos Aires que luego del triunfo del libertario que lo depositó en Casa Rosada, ha comenzado el proceso para tener presencia en buena parte del país. Si bien en los medios nacionales la llaman “La Cámpora de Milei”, los jóvenes libertarios se encargan de remarcar las enormes diferencias ideológicas que los separan de la agrupación comandada por Máximo Kirchner, aunque al igual que los jóvenes kirchneristas desarrollan un fuerte despliegue territorial, particularmente en el Conurbano bonaerense, y han logrado tener presencia entre los sectores de menores recursos, a quienes asisten.



En plena expansión tras la llegada de Milei a la presidencia, La Julio Argentino busca tener presencia más allá de Buenos Aires y Córdoba aparece en el radar, mucho más después del aplastante 74/26 del libertario sobre Sergio Massa en el balotaje.

“Córdoba es una de las provincias donde primero vamos a llegar, la idea es organizarnos para tener presencia desde marzo”, le confirma a PERFIL CÓRDOBA Nahuel Sotelo, el fundador de la agrupación y quien además se desempaña como presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la legislatura bonaerense.



Sotelo, de 28 años, comanda un compacto grupo que ya supera las mil personas y que prometen ser muchos más después de la “onda liberal” que se desató en el país con la irrupción de Milei. A diferencia de otras agrupaciones juveniles libertarias, La Julio Argentino realiza un trabajo de campo que obliga a sus integrantes a “poner el cuerpo” si es necesario. “Nos metemos en los barrios y en las villas para darle una mano a la gente”, señalan y ponen de manifiesto que tuvieron activa participación en las inundaciones que azotaron a La Plata y Quilmes en los últimos meses”, sostiene Nicolás Rivarola, uno de los integrantes de la agrupación.



Hoy la agrupación tiene representación en distritos del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires como San Miguel, Florencio Varela, Quilmes, Dolores, Avellaneda, Luján, Lomas de Zamora, Ituzaingó y La Plata, entre otros, “y cada día se van sumando más distritos”, aclaran.



En ese sentido, desde La Julio Argentino se encargan de remarcar que no comulgan con el liberalismo de clase que detesta a los pobres. “La gente en los sectores más vulnerables está cansada de que el Estado le dé lo poco que le da, tienen ganas de superarse. Por eso no fue difícil para nosotros meternos en los barrios y además eso se vio reflejado en las últimas elecciones, donde Javier ganó en barrios populares y en villas miseria”, sostienen desde la agrupación juvenil.

Federico Zapata: “La Cámpora no logró salir de abajo de la pollera de Cristina”



De hecho, en las elecciones de octubre, la sorpresa en Córdoba no sólo se dio por el triunfo de Milei por sobre Juan Schiaretti, sino también porque en los barrios más populares de la ciudad hizo una excelente elección. Tal vez el caso más paradigmático lo represente Villa El Libertador, donde Milei perdió por 700 votos, un barrio que históricamente apoyó al peronismo y donde habitualmente ese partido se imponía por amplio margen.



A lo largo del 2023 el objetivo fue que “Milei llegara a la presidencia” y se trabajó muy fuerte “en la cuestión electoral”. “Fuimos una de las organizaciones más importantes para la campaña Milei presidente: ése fue el objetivo y lo logramos. Estamos muy contentos de haber participado y de defender las ideas de la libertad”, sostiene Rivarola, para quien las capacitaciones para fiscalizar las elecciones fueron pilares de La Julio Argentino.

Sin embargo, aunque ponen el foco en “defender” al presidente, los objetivos de la agrupación también pasan por concientizar a los jóvenes sobre la doctrina liberal. “Brindamos charlas sobre la Generación del ‘80 y todos los valores que para nosotros representa eso, es decir el pensamiento conservador, liberal y laico que se expresaba en las últimas décadas del siglo 19, teniendo en cuenta que en los colegios se adoctrina y hay temas que no se estudian o directamente se enseñan con una distorsión”, agrega.



Reivindicar a Roca.

Sotelo fundó La Julio Argentino en mayo del 2022. El joven diputado señaló que desde el primer momento no dudó en cómo debía llamarse la agrupación. “Queríamos reivindicar su figura. Si no fuera por Julio Argentino Roca hubiéramos perdido buena parte del país, todo el territorio de Córdoba para abajo”, contó.



“Queríamos hacer una agrupación que nucleara algo orgánico y además queríamos crear y adueñarnos de la mística, que el espacio tenía. Sentíamos que faltaba un agregado” sostuvo en plena campaña en declaraciones a TN. “La Julio Argentino viene a contener eso y a reivindicar a quien creemos que es un personaje histórico al que se lo ha vapuleado mucho y se lo reconoce poco”, añadió.



La referencia de Sotelo tiene estrecha relación con la campaña del desierto que encabezó Roca y que desde sectores conservadores consideran efectiva, mientras que desde otros sectores se la cataloga como “un genocidio de los pueblos originarios”.

“La campaña que hoy tenemos es una conquista social, económica y política. Sin dejar la cultura de lado. Si cedemos el aspecto cultural por más bien que nos vaya económicamente a los 10 o 15 años volvemos a caer”, dice Sotelo.



Roca fue presidente de la Argentina en dos ocasiones bajo el Partido Autonomista Nacional (PAN): de 1880 a 1886 y entre 1898 y 1904. Además, fue ministro del Interior en el gobierno de Carlos Pellegrini y ministro de Marina en la administración de Nicolás Avellaneda. También fue senador y presidente provisional del Senado en diversos mandatos.

Lo que viene

Si bien los integrantes de La Julio Argentino consideran que la expansión de la agrupación es una “necesidad”, son conscientes de que en este momento deben dar la “batalla cultural” para imponer las ideas del liberalismo en Argentina y que para ello será clave la aprobación de todas las reformas que propuso Milei.



En ese sentido, las universidades pueden ser una puerta de entrada para que la agrupación comience a tomar volumen en Córdoba. De hecho, el propio Sotelo reconoció que el ingreso a las casas de estudio no resultó complicado para La Julio Argentino. “En Buenos Aires, entrás a cualquier universidad y te encontrás con un chico con una peluca o con pines de La Libertad Avanza. Antes lo único que veías en las facultades eran carteles de El Che Guevara. Hoy los jóvenes buscan a Javier. Hay una mayoría silenciosa que nos acompaña. Este es un espacio político nuevo que despierta simpatía. Hay muchos que lo votan, pero que jamás se van a involucrar. Y hay otros que sí quieren participar y es probable que estén en la universidad, así que ahí es donde tenemos que estar”.